قبل و بعد: سحر الألوان

اللون الأبيض لون لا يتأثر بعامل الزمن، فهو الإختيار الآمن لأنه يتماشى مع كل الألوان والطرز تقريباً، و لكن إحذر فالأبيض أيضاً يمكن أن أن يتحول لإختيار ممل، إذا لم يتم الحرص على عمل تباين في الألوان معه، فالأبيض وحده ليس دائما بالفكرة السديدة حيث أنه يترك بيتك مموه بدون شخصية و لا طراز.
يحتاج كل بيت إلى ألوان لتضيف له الحيوية و في هذا المثال نرى تجديد البيت و تحوله تماماً فقط عن طريق إضافة ألوان للغرف، فدعوني أثير جرائتكم بعرضي هذا المثال من تصميم MINT DESIGN في تولوس في فرنسا، حتى تتخيلوا كيف تؤثر الألوان في الفراغات.
يمكنكم أيضاً تكرار التجربة بأنفسكم، كل ما تحتاجوه هو بعض الإلهام و التخطيط الجيد
غرفة معيشة فارغة تبدو مملة بعض الشئ، تفتقر إلى الشخصية و أيضاً إلى الدفئ. فهذا الفرغ بارد أشبه بالمستشفى، على الرغم من أثر اللون في توسيع المكان و لكنه ينقصه الروح و الحيوية.
أنظر إلى الفرق الشاسع بين الفراغ قبل و بعد، فالمنزل أصبح أنيق وعصري، حيث أن إختيار الألوان كان موفقاً، فالألوان الباستيل الفاتحة أعطت حيوية و شخصية للفراغ و خاصة مع ألوان الأثاث المحايدة والأثاث الخشبي واللون الاصفر في الخدديات، هذة الألوان صنعت باليتة ألوان رائعة و مثيرة.
ظهرت الحوائط و بدا لها عمق، على الرغم من وجود الألوان إلا أن الطراز الاسكندينافي لا يزال كما هو، مع بعض اللمسات الغير تقليدية و التي حولت الغرفة لأخرى سعيدة و مضيئة.
غرفة فارغة إلا من حوض كما يحيط بها أيضا حوائط بيضاء و ممله بعض الشئ و خاصة مع الخزانه الوحيدة البيضاء الموجودة هنا. ترى ما شكل المطبخ بعد التجديد؟
يالروعة، بلمسة بسيطة و تخطيط رائع حصلنا على مطبخ ذو شخصية شبابية خاصة جداً، فقد حافظ المصمم على اللون الأبيض في خزانات المطبخ و أضاف الجرانيت ذو اللون البيج كسطح للعمل، لكن إختار لوناً أزرق داكن بعض الشئ ليعطي رونق و تباين خلف الخزانات البيضاء فأعطى الغرفة عمق، حياة، وشخصية.
الحمام يبدوعادي مع هذه البلاطات الرمادية والبيضاء، شكل تقليدي وأيضاً بدون شخصية. فكما أعتدنا مع هذا المصمم فنحن نتوقع شخصية وألوان كإضافة لكل الغرف و ليس فقط الفراغات الخارجية العامة.
اللون جرئ و رائع، فقد إختار المصمم طلاء الفراغ العلوي بلون أرجواني غامق فهو لون دافئ والذي يتماشى جداً مع الأبيض و الرمادي، كما أنه لون جديد و أنيق، أما العمود فتم تكسيتة بأحجار سوداء اللون لاضافة ملمس وأناقة إضافية.
هذه الشقة رائعة فعلاً ومبهرة فتصلح كشقة شبابية أو للمتزوجين الجدد.