قبل و بعد: سحر الألوان

اللون الأبيض لون لا يتأثر بعامل الزمن، فهو الإختيار الآمن لأنه يتماشى مع كل الألوان والطرز تقريباً، و لكن إحذر فالأبيض أيضاً يمكن أن أن يتحول لإختيار ممل، إذا لم يتم الحرص على عمل تباين في الألوان معه، فالأبيض وحده ليس دائما بالفكرة السديدة حيث أنه يترك بيتك مموه بدون شخصية و لا طراز.

يحتاج كل بيت إلى ألوان لتضيف له الحيوية و في هذا المثال نرى تجديد البيت و تحوله تماماً فقط عن طريق إضافة ألوان للغرف، فدعوني أثير جرائتكم بعرضي هذا المثال من تصميم MINT DESIGN في تولوس في فرنسا، حتى تتخيلوا كيف تؤثر الألوان في الفراغات.

يمكنكم أيضاً تكرار التجربة بأنفسكم، كل ما تحتاجوه هو بعض الإلهام و التخطيط الجيد