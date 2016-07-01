شقة بيضاء ناعمة بأسلوب المينيمال

يقودنا اليوم، المصور MARIO FERRARA، من خلال صوره، داخل شقة عصرية، فريدة في تصميماتها الداخلية، والألوان المستخدمة في بعض من غرفها، إلى جانب اللون الأبيض المُسيطر على الجدران والأسقف فيها، مع أرضيات خشبية، وتطبيق أسلوب المينيمال في قطع الأثاث القليلة المزينة لغرفها.
إذا أمكن وصف تلك الشقة، التي صممها المهندس المعماري لورنزو كارانوو كاسيرتا، فلا يمكن القول سوى أنها ذات لمسات رقيقة ناعمة وفريدة من نوعها، ويتضح ذلك جليًا في تصميم غرفة الأطفال، والجدار المقابل لطاولة الطعام، وأيضًا الحمام. لا مزيد من التشويق، لنبدأ جولتنا..
نبدأ جولتنا في غرفة المعيشة، التي تستقبلنا ما إن ندخل من الباب، حيث الجدران البيضاء، مع الإضاءات الخافتة المثبتة في السقف الأبيض، وبعض من الضوء المتسلسل من خلف الستائر الشفافة البيضاء التي تزين النافذة الزجاجية الكبيرة.
في الحقيقة هذه المساحة ليست قصرًا على غرفة المعيشة، ولكنها مساحة مفتوحة تضم كل من غرفة المعيشة، وطاولة الطعام، وأيضًا المطبخ.
من هذه الزاوية، يمكننا رؤية غرفة المعيشة المكونة من أريكة رمادية عصرية، تستند إلى الجدار القابع أمامها، طاولة كبيرة ممتدة طوليًا بلونها الأبيض وسطحها اللامع، وقد عُلِق فوقها في الجدار، تلفاز كبير، لإضفاء شيء من المرح على أجواء الغرفة، بينما عُلِق إلى يمينه، اثنين من الأرفف الخشبية، التي استخدمت لترتيب الكتب والتحف، بينما استخدمت المنضدة أسفلها كرف ثالث لترتيب باقي الكتب.
أما من تلك الزاوية، فيمكننا رؤية طاولة الطعام البيضاء، بتصميمها الناعم الرقيق، أسفل التأثير الضوئي المائل للزرقة، وخلفها مباشرة، المطبخ الصغير، الذي صمم على مستويين في جانب واحد، المستوى السفلي كالعادة يتضمن وحدات التخزين، مع سطح يحوي الحوض والموقد، بينما الجزء العلوي عبارة عن خزانة عرضية، وأمام المطبخ، وضعت طاولة طولية أشبه بالبار، وأمامها كرسيين، لتناول وجبة إفطار سريعة، أو كوب من القهوة.
من خلف الستائر البيضاء الناعمة، يمكننا رؤية الأبواب الزجاجية التي حلت محل الجدار، لتسمح بنفاذ أكبر قد من الإضاءة الطبيعية إلى داخل المنزل، وتمنحه إشراقة حيوية.
في هذه الصورة، نرى الجدار المواجه لطاولة الطعام، وقد تم تصميم إطار أسمنتي داخل الحائط، بذات اللون الأبيض، ووضعت بداخله مربعات من المزروعات الخضراء، في لمسة جمالية فريدة من نوعها، ومبتكرة في تصميمها، تُضفي على الشقة سحرًا وجمالًا، وإشراقة نابضة بالحياة.
خلف الأبواب الزجاجية المغلقة، تقبع تلك الشرفة الرائعة، بمساحتها الواسعة، المظللة ببرجولة كبيرة، وأرضيتها الخشبية، وقد أحيطت بأسوار حديدية تزينها المزروعات النامية من القصاري الموضوعة أرضًا، فيما زرعت في الزاوية شجرة صغيرة، لمزيد من اللمسات النابضة بالحياة.
أما عن الأثاث، فعلى الرغم من أنه لا يمكننا رؤيته بالكامل، إلا أن الظاهر منه يُشير إلى مدى عصريته، وأاقة تصميمه البسيط الراقي، الذي يتناسب مع روعة الشقة من الداخل.
نحن الآن ننظر إلى غرفة النوم، حيث يستمر الأبيض في فرض سيطرته على جدران وأسقف تلك الشقة العصرية، مع استخدام الحد الأدنى من قطع الأثاث، تطبيقًا لأسلوب المينيمال، مع لمسات خشبية في الأرضية، وألوان بنية حيادية في فراش السرير، فيما يشبه تطبيق النمط الاسكندينافي.
استخدمت في غرفة النوم، الستائر البيضاء ذاتها من غرفة المعيشة، لتغطية النافذة الزجاجية الممتدة من الأرض وحتى السقف، دون أن تحجب الضوء كله، بل تسمح بنفاذ سلاسل خفيفة منه، لإشراقة طبيعية.
في الجهة المقابلة للسرير، نجد أنه قد تم تصميم بابين منزلقين في الجدار، بطريقة إبداعية ذكية، بحيث إذا ما أغلق البابان، يصبح جدارًا كاملًا، مما يجعل الخزانة والحمام، خفيان، فيما وضعت بينهما في الجزء الثابت من الجدار، شاشة تلفاز مسطحة عصرية، لإضفاء بعض من أجواء المرح على الغرفة في أوقات الاسترخاء والفراغ.
صممت غرفة الأطفال، التي يبدو أنها لطفل حديث الولادة، بمظهر مُشرق وهادئ في الوقت ذاته، حيث تعدد الألوان في الجدار، بخطوط طولية عريضة، مع سقف أبيض، وذات الستائر البيضاء الناعمة، ولمسة خشبية في الأرضية لإضفاء الدفء على الغرفة.
سرير الطفل صُنع من الخشب الأبيض، بتصميم بسيط للغاية، وأرجل خشبية بنية مزودة بعجلات لسهولة النقل، فيما وضعت في الجهة المقابلة له، منضدة صغيرة تناسب صغر حجمه وسنه، بلون أبيض ناصع، وقد التف حولها اثنان من الكراسي المصممة بشكل لطيف محبب، باللون الكاكي.
يتفرد الحمام بلون جدرانه الأشقر الغامق، مع حوض الاغتسال الأبيض، الموضوع فوق سطح خشبي راقي، ومرة أخرى يتفرد الحمام في عدم وضع مرآة أعلى الحوض كالعادة في تصميم الحمامات، وبل صممت نافذة زجاجية كبيرة، غير شفافة، لكنها تسمح بنفاذ الضوء لإنارته ومنحه الإشراقة التي تتناسب مع باقي الشقة.
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