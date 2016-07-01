شقة بيضاء ناعمة بأسلوب المينيمال

نبدأ جولتنا في غرفة المعيشة، التي تستقبلنا ما إن ندخل من الباب، حيث الجدران البيضاء، مع الإضاءات الخافتة المثبتة في السقف الأبيض، وبعض من الضوء المتسلسل من خلف الستائر الشفافة البيضاء التي تزين النافذة الزجاجية الكبيرة.

في الحقيقة هذه المساحة ليست قصرًا على غرفة المعيشة، ولكنها مساحة مفتوحة تضم كل من غرفة المعيشة، وطاولة الطعام، وأيضًا المطبخ.

من هذه الزاوية، يمكننا رؤية غرفة المعيشة المكونة من أريكة رمادية عصرية، تستند إلى الجدار القابع أمامها، طاولة كبيرة ممتدة طوليًا بلونها الأبيض وسطحها اللامع، وقد عُلِق فوقها في الجدار، تلفاز كبير، لإضفاء شيء من المرح على أجواء الغرفة، بينما عُلِق إلى يمينه، اثنين من الأرفف الخشبية، التي استخدمت لترتيب الكتب والتحف، بينما استخدمت المنضدة أسفلها كرف ثالث لترتيب باقي الكتب.