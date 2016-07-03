5 أسرار لغرفة معيشة مذهلة

غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل ويجب أن تشعر فيها بالراحة والسكينة، ولابد أن تكون أيضًا محط إعجاب ضيوفك، لذا سنعرض لك من خلال هذا الموضوع 5 أسرار للحصول على غرفة معيشة مميزة للغاية .
اختيار لون غرفة المعيشة هو من أهم الأمور الفارقة في الشكل النهائي للغرفة، واستخدام الألوان المحايدة في غرف المعيشة سلاح ذو حدين، يمكن أن يبرز الغرفة بشكل مميز جدًا ويمكن إذا استخدم خطأ يظهر الغرفة في صورة مملة، ولذلك يجب الحرص عند اختيار مثل هذه الألوان والاستعانة بالخبراء.
استخدام قطع الأثاث والديكور المختلفة في هذه الغرفة هو أبرزما يميز هذه الغرفة، ويظهر ذلك في طاولة القهوة الدائرية ذات السطح الخشبي اللامع، بالإضافة إلى الأجزاء الزخرفية بها، دمج هذه العناصر المختلفة أضافت لهذه الغرفة نغمة فاخرة جاذبة للنظر.
المغالاة في الأثاث والديكور ليس ضروريًا لجعل الغرفة ثرية، استخدام اللوحات الشهيرة والاثاث المكلف لن يمنحك غرفة معيشة أنيقة دائمًا، استخدمت أنسجة مختلفة في الآرائك والستائر والسجاد والوسائد، بالإضافة غلى الجدران الناعمة والتي أعطت الغرفة مزيد من الهدوء والأناقة.
المرايا عنصر أساسي في جعل المساحة تبدو أوسع مما هي عليه، فـعند استخدام مرأة على جدار كامل من السقف حتى الأرض فـإنها تكسب الغرفة ضعف مساحتها، مما يجعل الغرفة ثرية مليئة بالحياة، وفي هذه الصورة تعكس المرآة الرصانة والكلاسيكية الجميلة للغرفة .
من الحيل الذكية لجعل غرفة المعيشة أروح ما يكون هو اندماجها مع الخارج، نجد أن هنا أن حديقة المنزل لم تعد حديقة منفصلة بل امتداد لغرفة المعيشة، تشعرك بمزيد من الرحابة والانطلاق، وتحصل من خلالها على وجبة أضافية من الهواء الطلق لمزيد من الانتعاش، بالإضافة إلى العناصر الزخرفية التي دعمت الحياة في هذه الغرفة جعلتها غرفة مفعمة بالحرية.
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