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5 أسرار لغرفة معيشة مذهلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda بلكونة أو شرفة
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غرفة المعيشة من أهم غرف المنزل ويجب أن تشعر فيها بالراحة والسكينة، ولابد أن تكون أيضًا محط إعجاب ضيوفك، لذا سنعرض لك من خلال هذا الموضوع 5 أسرار للحصول على غرفة معيشة مميزة للغاية . 

اللون

Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

اختيار لون غرفة المعيشة هو من أهم الأمور الفارقة في الشكل النهائي للغرفة، واستخدام الألوان المحايدة في غرف المعيشة سلاح ذو حدين، يمكن أن يبرز الغرفة بشكل مميز جدًا ويمكن إذا استخدم خطأ يظهر الغرفة في صورة مملة، ولذلك يجب الحرص عند اختيار مثل هذه الألوان والاستعانة بالخبراء

تأملات

Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

استخدام قطع الأثاث والديكور المختلفة في هذه الغرفة هو أبرزما يميز هذه الغرفة، ويظهر ذلك في طاولة القهوة الدائرية ذات السطح الخشبي اللامع، بالإضافة إلى الأجزاء الزخرفية بها، دمج هذه العناصر المختلفة أضافت لهذه الغرفة نغمة فاخرة جاذبة للنظر.  

القوام

Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة المعيشة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

المغالاة في الأثاث والديكور ليس ضروريًا لجعل الغرفة ثرية، استخدام اللوحات الشهيرة والاثاث المكلف لن يمنحك غرفة معيشة أنيقة دائمًا، استخدمت أنسجة مختلفة في الآرائك والستائر والسجاد والوسائد، بالإضافة غلى الجدران الناعمة والتي أعطت الغرفة مزيد من الهدوء والأناقة. 

المرايا العنصر الرابح دائمًا

Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda غرفة السفرة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

المرايا عنصر أساسي في جعل المساحة تبدو أوسع مما هي عليه، فـعند استخدام مرأة على جدار كامل من السقف حتى الأرض  فـإنها تكسب الغرفة  ضعف مساحتها، مما يجعل الغرفة ثرية مليئة بالحياة، وفي هذه الصورة تعكس المرآة الرصانة والكلاسيكية الجميلة للغرفة . 

امتداد الفضاء

Residência Foz, Jorge Cassio Dantas Lda Jorge Cassio Dantas Lda بلكونة أو شرفة
Jorge Cassio Dantas Lda

Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda
Jorge Cassio Dantas Lda

من الحيل الذكية لجعل غرفة المعيشة أروح ما يكون هو اندماجها مع الخارج، نجد أن هنا أن حديقة المنزل لم تعد حديقة منفصلة بل امتداد لغرفة المعيشة، تشعرك بمزيد من الرحابة والانطلاق، وتحصل من خلالها على وجبة أضافية من الهواء الطلق لمزيد من الانتعاش،  بالإضافة إلى العناصر الزخرفية التي دعمت الحياة في هذه الغرفة جعلتها غرفة مفعمة بالحرية.   

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