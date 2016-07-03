5 أسرار لغرفة معيشة مذهلة

من الحيل الذكية لجعل غرفة المعيشة أروح ما يكون هو اندماجها مع الخارج، نجد أن هنا أن حديقة المنزل لم تعد حديقة منفصلة بل امتداد لغرفة المعيشة، تشعرك بمزيد من الرحابة والانطلاق، وتحصل من خلالها على وجبة أضافية من الهواء الطلق لمزيد من الانتعاش، بالإضافة إلى العناصر الزخرفية التي دعمت الحياة في هذه الغرفة جعلتها غرفة مفعمة بالحرية.

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