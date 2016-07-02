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ماذا تحتاج لتصميم غرفة السفرة؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS غرفة السفرة خشب Beige
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حول طاولة الطعام، يلتف الأهل والأصدقاء، لتناول وجبة شهية، وتبادل أطراف الحديث والضحكات، فغرفة السفرة هي المكان حيث الحميمية والدفء وأسعد اللحظات الأسرية، لذا يجب مراعاة عدة تفاصيل عند تصميمها، للاستمتاع بوجبة شهية، والاحتفاظ بأسعد الذكريات.

في هذا المقال، سنستعرض معًا بعض النصائح الهامة لتصميم غرفة السفرة، بطريقة عصرية ومناسبة للتجمعات العائلية، فلنبدأ..

اجعلها مُريحة لتمتد الأوقات السعيدة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

عليك أن تجعل منطقة تناول الطعام مُريحة، فهي المكان الذي تتقاسم فيه العائلة أوقاتها الحميمية، والتي يمكن أن تمتد وتطول إذا ما كانت تلك المنطقة تنعم بالراحة والدفء، كما نرى في فذلك التصميم أمامنا، استخدمت طاولة كبيرة، تسمح باستقبال أكبر عدد من أفراد العائلة، مع كراسي ذات ظهور مقوسة تحتوي الجالس عليها، لعدم الشعور بالتعب مع فترات الجلوس الطويلة، فضلًا عن أجواء الغرفة بألوانها الحيادية الدافئة، والإضاءة الطبيعية الصادرة عن تلك النافذة الممتدة من الأرض وحتى السقف.

اختر الطاولة وكراسيها بعناية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

من أهم مكونات غرفة الطعام، الطاولة وكراسيها، ليس فقط من الضروري اختيارها بما يتناسب مع الذوق العام للمنزل، وأيضًا بما يعبر عن شخصية مالكه، بل يجب أيضًا اختيارهم بما يتناسب مع الأجواء التي تسعى إلى توفيرها في تلك المساحة.

قد ترغب في إضفاء بعض من المرح والإشراق على الغرفة، وقدر ترغب في إضفاء الدفء والحميمية، وربما الغموض، وفي التصميم الذي نراه أمامنا، أضفت الطاولة وكراسيها، أجواء مُشرقة ومرحة على المكان، حيث تعدد الألوان في مقعد الكراسي البيضاء، مع الطاولة الزجاجية المربعة، التس تسمح بتقارب الجالسين حولها، لمزيد من الحميمية.

اجعلها بسيطة تكن مُريحة

casa ciocastias, laura zilinski arquitecta laura zilinski arquitecta غرفة السفرة
laura zilinski arquitecta

laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta
laura zilinski arquitecta

البساطة هي أحد القواعد التي يجب مراعاتها عند تصميم غرفة السفرة، فليس هناك شيء أكثر إزعاجًا من تناول الطعام في مكان مليء بالمثيرات البصرية، وقتها لن تنتبه إلى طعم ما تأكل من كثرة انشغالك في تفحص ما حولك، والأهم أن الوجبة ستفقد حميميتها ولن يكون هناك أحد قادرًا على خوض نقاش بتركيز.

لذا، يجب أن تكون غرفة السفرة كما في هذا التصميم، بسيطة ولكن أنيقة، فهنا على سبيل المثال استخدمت طاولة خشبية مع كراسي خشبية من اللون البني القاتم ذاته، وخلت المساحة من حولها من الديكورات، فيما عدا وحدة تخزين وضعت على سطحها أباجورة بيضاء بعامود فضي، وكذلك إطار خشبي يحيط المرآة الموضوعة خلف طاولة الطعام مباشرة.

جد التجانس إن كنت ستضعها في المطبخ

Loreto, FEF Arquitectas FEF Arquitectas غرفة السفرة
FEF Arquitectas

FEF Arquitectas
FEF Arquitectas
FEF Arquitectas

إذا كنت لا تملك غرفة خاصة للسفرة، فيمكنك وضع طاولة الطعام في المطبخ، ولكن يجب الحرص على إيجاد التجانس والانسجام بينهما، فلا تبدو كقطعة دخيلة على المكان، لذا حاول أن تستخدم نفس الخامات والألوان، مع تصميمات متناغمة.

في تلك الصورة على سبيل المثال، جاء تصميم طاولة الطعام بنمط ريفي بسيط يتناسب تمامًا مع التصميم الريفي للمطبخ، كما صمم كلاهما من الخشب، مع اختلاف الألوان، حيث اتخذ المطبخ لونًا أبيضًا، بينما تلونت طاولة الطعان باللون البني الطبيعي للأخشاب، حتى تتناغم مع الأرضية الخشبية أسفلها.

الإضاءة سر التميز

CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS غرفة السفرة خشب Beige
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS
KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS

الإضاءة إحى أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تصميم أي غرفة، وليست غرفة الطعام فقط، فيجب أن تكون الإضاءة مناسبة، غير خافتة، وغير ساطعة للغاية، بل في مستوى مناسب مريح للعين.

إذا كانت لديك غرفة سفرة منفصلة بذاتها، فعليك استخدام وحدة إضاءة كبيرة تنير الغرفة بأكملها بشكل مُريح، أما إذا كانت مساحة مفتوحة تضم كل من المطبخ وطاولة الطعام، كما في تلك الصورة، فعليك استخدام عدة إضاءات موزعة ومنفصلة التحكم، حتى يمكنك فصل إضاءات المطبخ،عند البدء في تناول الطعام، لتركيز الضوء على مساحة الطاولة، بل يفضل وضع مصباح كبير يركز ضوءه فوق الطاولة مباشرة، كما في ذلك التصميم.

الألوان الحيادية مصدر الراحة

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة السفرة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

يُفضل استخدام الألوان المحايدة عند طلاء الجدران، لإعطاء المكان الدفء والراحة، بما يساعد على الاستمتاع بتناول وجبة شهية في هدوء، ويمكنك كسر برودة تلك الألوان بادخال لمسات من الأحمر أو البرتقالي، لإضفاء البهجة والمساعدة على فتح الشهية، كما يمكنك ادخال لمسات من الأخضر النابض بالحياة، من خلال بعض المزروعات والزهور.

لمزيد من تصميمات غرفة السفرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، حلول لدمج السفرة والمطبخ.

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