ماذا تحتاج لتصميم غرفة السفرة؟

حول طاولة الطعام، يلتف الأهل والأصدقاء، لتناول وجبة شهية، وتبادل أطراف الحديث والضحكات، فغرفة السفرة هي المكان حيث الحميمية والدفء وأسعد اللحظات الأسرية، لذا يجب مراعاة عدة تفاصيل عند تصميمها، للاستمتاع بوجبة شهية، والاحتفاظ بأسعد الذكريات.

في هذا المقال، سنستعرض معًا بعض النصائح الهامة لتصميم غرفة السفرة، بطريقة عصرية ومناسبة للتجمعات العائلية، فلنبدأ..