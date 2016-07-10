6 أفكارلمداخل صغيرة و لكنها مثيرة

أغلب المنازل في الوقت الحالي تأتي بصالة مدخل صغيرة، و لكن عند التفكير في كيفية فرش المدخل يكون محير و خاصة أن المداخل تعطي الإنطباع الأول للزوار، فمن المحبذ إضافة عناصر يعكس عن شخصية المكان و يعبر عن طراز المنزل ولذا فقد جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار التصميمية لتصميم المدخل ليكون مدخل ذو رونق، رائع و مرحب بك و بضيوفك.
في هذا المدخل بألوان دهانته الجريئة و الجديدة تم إضافة عمل نحتي على خزانة ذات تفاصيل فنية باللون الأبيض، العمل النحتي موضوع أمام مرأة ليوكد على أهميتة، فهو أول ما يلفت نظرك عند المرور من هذا المدخل و بهذا فهو يعبرعن شخص ذو ذوق فني رائع و يلفت النظر عن صغر و ضيق المساحة في المدخل.
هذا المدخل على طراز البحر متوسط، تأخذ حوائطة لون أزرق جرئ و أنيق، أما الأثاث فلونه موحد، و هو اللون الأبيض والذي صنع تناسق رائع مع الأرضية الخشبية و السجاد ذو اللون الكحلى.
هذا المدخل صنع باليتة ألوان مبهرة و عصرية لزوارك، فألوانه المنعشة فهو مناسب أكثرللأماكن الحارة ليعطي إحساس بهواء الصيف المنعش.
اذا كان بيتك على الطراز المينيمال أو كنت من عشاق البساطة فهذا المثال مناسب جداً، فبواسطة وضع طاولة بسيطة من الخشب الداكن ذات شكلاً مميزاً و ملف للنظر، يعلوها فازات من اللون الذهبي على جانبي اللوحة الجميلة بالتدريجات الذهبية، قد تم خلق نقطة بصرية رائعة و مميزة فأعطت للمدخل طراز رائع، أنيق و فخم على الرغم من بساطتها.
إلى جانب الطاولة تم إضافة شجرة بجوار الباب و الذي أضاف لمسة حيوية للمدخل كما صنعت تناسق للألوان. فلون الحوائط الأبيض مع اللون البيج و البني و الذهبي مع الأخضر مع الإضاءة الطبيعية التي غمرت المكان عمل كل ذلك على فتح الغرفة و توسيعها.
هذا المدخل مصمم ليكون ذو تأثير نفسي جيد، و مرحب بزوارة، بألونه الفاتحة وطرازه الأنيق. فالأرضية بلاطاتها تبدو أنيقة مع إختيارعناصرنباتية متنوعة بألوان مختلفة بطعم الطبيعة. كما وضعت مرآة على طاولة قديمة، و تم إضافة كرسي ورف فوقه في الحائط المقابل ليوفرشكل جميل وأيضاً عملية في التصميم.
الطراز الانتقائي هو كسر لكل القواعد التصميمية، فيمكننا خلط بين الطرز و الألوان المختلفة مع إنتقاء بعض العناصر العشوائية لنحصل في النهاية على متحف فني من تصميمنا.
هذا المدخل يظهر باللون الأرجواني كعنصر ملفت للنظر مع التمثال الأسود و الذي يعتبر نقطة بصرية تحفر على الدخول و تلفت النظر عن صغر المدخل. نلاحظ وجود رف عائم لامع باللون الأسود مثبت بشكل جديد، عليه بعض المقتنيات الملونة وأيضاً بعض الكتب. يعلو الرف لوحات فوتوجرافية من اللونين الأبيض و الأسود. و بهذا المدخل من تصميم PDV STUDIO DI PROGETTAZIONE نكون قد حصلنا على مدخل رائع و غير مكرر في أي مكان أخر.
أما هذا المدخل فهو شبابي و معاصر، فالحوائط من الطوب المدهون باللون الأبيض، مع إضافة كرسي أصفر و بعض اللوحات الفنية الرائعة و التي أعطت من هذا المدخل خفة و شخصية رائعة.