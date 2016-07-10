الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكارلمداخل صغيرة و لكنها مثيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

أغلب المنازل في الوقت الحالي تأتي بصالة مدخل صغيرة، و لكن عند التفكير في كيفية فرش المدخل يكون محير و خاصة أن المداخل تعطي الإنطباع الأول للزوار، فمن المحبذ إضافة عناصر يعكس عن شخصية المكان و يعبر عن طراز المنزل ولذا فقد جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار التصميمية لتصميم المدخل ليكون مدخل ذو رونق، رائع و مرحب بك و بضيوفك.

1- مدخل بلمسة فنية

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

في هذا المدخل بألوان دهانته الجريئة و الجديدة تم إضافة عمل نحتي على خزانة ذات تفاصيل فنية باللون الأبيض، العمل النحتي موضوع أمام مرأة ليوكد على أهميتة، فهو أول ما يلفت نظرك عند المرور من هذا المدخل و بهذا فهو يعبرعن شخص ذو ذوق فني رائع و يلفت النظر عن صغر و ضيق المساحة في المدخل.

2- مدخل بلون الموج

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

هذا المدخل على طراز البحر متوسط، تأخذ حوائطة لون أزرق جرئ و أنيق، أما الأثاث فلونه موحد، و هو اللون الأبيض والذي صنع تناسق رائع مع الأرضية الخشبية و السجاد ذو اللون الكحلى. 

هذا المدخل صنع باليتة ألوان مبهرة و عصرية لزوارك، فألوانه المنعشة فهو مناسب أكثرللأماكن الحارة ليعطي إحساس بهواء الصيف المنعش.

3- مدخل على طراز المينمال

Espacios ARCA, Marmoles ARCA Marmoles ARCA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Marmoles ARCA

Marmoles ARCA
Marmoles ARCA
Marmoles ARCA

اذا كان بيتك على الطراز المينيمال أو كنت من عشاق البساطة فهذا المثال مناسب جداً، فبواسطة وضع  طاولة بسيطة من الخشب الداكن ذات شكلاً مميزاً و ملف للنظر، يعلوها فازات من اللون الذهبي على جانبي اللوحة الجميلة بالتدريجات الذهبية، قد تم خلق نقطة بصرية رائعة و مميزة فأعطت للمدخل طراز رائع، أنيق و فخم على الرغم من بساطتها.

إلى جانب الطاولة تم إضافة شجرة بجوار الباب و الذي أضاف لمسة حيوية للمدخل كما صنعت تناسق للألوان. فلون الحوائط الأبيض مع اللون البيج و البني و الذهبي مع الأخضر مع الإضاءة الطبيعية التي غمرت المكان عمل كل ذلك على فتح الغرفة و توسيعها.

4- طراز الريف الأوروبي

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

هذا المدخل مصمم ليكون ذو تأثير نفسي جيد، و مرحب بزوارة، بألونه الفاتحة وطرازه الأنيق. فالأرضية بلاطاتها تبدو أنيقة مع إختيارعناصرنباتية متنوعة بألوان مختلفة بطعم الطبيعة. كما وضعت مرآة على طاولة قديمة، و تم إضافة كرسي ورف فوقه في الحائط المقابل ليوفرشكل جميل وأيضاً عملية في التصميم.

5- طراز إنتقائي

Forti contrasti sul golfo di Napoli, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة رفوف وأدراج Black
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

الطراز الانتقائي هو كسر لكل القواعد التصميمية، فيمكننا خلط بين الطرز و الألوان المختلفة مع إنتقاء بعض العناصر العشوائية لنحصل في النهاية على متحف فني من تصميمنا.

هذا المدخل يظهر باللون الأرجواني كعنصر ملفت للنظر مع التمثال الأسود و الذي يعتبر نقطة بصرية تحفر على الدخول و تلفت النظر عن صغر المدخل. نلاحظ وجود رف عائم لامع باللون الأسود مثبت بشكل جديد، عليه بعض المقتنيات الملونة وأيضاً بعض الكتب. يعلو الرف لوحات فوتوجرافية من اللونين الأبيض و الأسود. و بهذا المدخل من تصميم PDV STUDIO DI PROGETTAZIONE نكون قد حصلنا على مدخل رائع و غير مكرر في أي مكان أخر.

6- مدخل معاصر

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

أما هذا المدخل فهو شبابي و معاصر، فالحوائط من الطوب المدهون باللون الأبيض، مع إضافة كرسي أصفر و بعض اللوحات الفنية الرائعة و التي أعطت من هذا المدخل خفة و شخصية رائعة.

من الأبداع ما سيدهشك داخل هذا المنزل
ما رأيك في هذه المداخل، شاركنا بتعليق

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً