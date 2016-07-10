6 أفكارلمداخل صغيرة و لكنها مثيرة

هذا المدخل على طراز البحر متوسط، تأخذ حوائطة لون أزرق جرئ و أنيق، أما الأثاث فلونه موحد، و هو اللون الأبيض والذي صنع تناسق رائع مع الأرضية الخشبية و السجاد ذو اللون الكحلى.

هذا المدخل صنع باليتة ألوان مبهرة و عصرية لزوارك، فألوانه المنعشة فهو مناسب أكثرللأماكن الحارة ليعطي إحساس بهواء الصيف المنعش.