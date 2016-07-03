تجديد بالكامل .. إبداع شامل

بعد أن كان الداخل هكذا كما أفلام الرعب في الثمانينيات ، ذات المصباح الواحد في الغرفة، و المائدة المتناثرة الكراسي في قلبها، يطل علينا من جديد الشكل المزري للبيت في الماضي، و هذا لا ينفك عن المشهد البشع للــحمام و هو مفتوح على مصراعية في مكان يعتقد أنه يمكن أن يكون مخصصاً لجلوس الضيوف ، الكراسي ليست متناسقة مع شكل ولا لون المائدة فبالتالي هي عديمة جدوى حتى في عمليتها لأنها صغيرة معدنية قابلة للتلف في أي لحظة ..

لمزيد من السحر في تجديد البيوت إليكم كتاب الأفكار هذا