تحولات جذرية لواجهات استثنائية

يعتبر عامل الزمن من أهم و أقوى العناصر التي تشكل فاعلية عنصر الديكور سواء بالسلب أو بالإيجاب مثلما يظهر تأثيره على أي كائن أو جماد داخل كوكب الأرض، فعندما يتدخل هذا العنصر الهام في تغيير شكل الديكور دون رغبتنا يكون المشهد معتاداً و موصوفاً بالقدم و ينادي بضرورة التجديد و استخدام عناصر أكثر حداثة لإعادة تقوية و رسم الأجزاء الديكورية في منزلنا التي تأثرت بالقدم و الزمن ، و من أبرز ما يتأثر بتلك العناصر الوقتية هو الدهان و الطراز في حد ذاته، فمن المعروف أن لكل عصر اسلوبه سواء في التشييد أو في التزيين و التلوين و الديكور و التنسيق، و لهذا كان من اللازم لنا أن نستعرض سوياً نحو 4 واجهات لمنازل جميلة في شكلها و تصميمها و نوريكم كيف يمكن لها أن تغير جلدها لتصبح أكثر أناقة و حداثية من الوقت الذي مضى ..