تحولات جذرية لواجهات استثنائية

يعتبر عامل الزمن من أهم و أقوى العناصر التي تشكل فاعلية عنصر الديكور سواء بالسلب أو بالإيجاب مثلما يظهر تأثيره على أي كائن أو جماد داخل كوكب الأرض، فعندما يتدخل هذا العنصر الهام في تغيير شكل الديكور دون رغبتنا يكون المشهد معتاداً و موصوفاً بالقدم و ينادي بضرورة التجديد و استخدام عناصر أكثر حداثة لإعادة تقوية و رسم الأجزاء الديكورية في منزلنا التي تأثرت بالقدم و الزمن ، و من أبرز ما يتأثر بتلك العناصر الوقتية هو الدهان و الطراز في حد ذاته، فمن المعروف أن لكل عصر اسلوبه سواء في التشييد أو في التزيين و التلوين و الديكور و التنسيق، و لهذا كان من اللازم لنا أن نستعرض سوياً نحو 4 واجهات لمنازل جميلة في شكلها و تصميمها و نوريكم كيف يمكن لها أن تغير جلدها لتصبح أكثر أناقة و حداثية من الوقت الذي مضى ..
بالطبع و للوهلة الاولى فإن ذلك البيت قد مر على بنيانه ما يزيد عن العقد من الزمان أو أكثر، كل شيء فيه يدل على ذلك، الطلاء و نوعية السياج المستخدم كفاصل بين المدخل وا لشارع المطل عليه، شيء منفر لأبقصى درجة أن تشعر أنه عليك المرور من تلك البوابات الحديدية يومياً و أن تقرع الجرس ذو القرص الفضي بصوته المزعج في كل مناسبة للدخول أو لإدخال أحدهم، الأمر باللون الأخضر صعب و تآكله بمرور الزمن أصعب فما الحل ياترى
الحل في الديكور و التصميم الهندسي، فلو كانت الجوانب ضيقة المساحة ، فإن السماء لا حدود لها، و هذا ما فعله المصمم الرائع، حيث قام بزيادة طابق آخر علوي و غير الواجهة تماماً بشكل لا يصدق مع إدخال العناصر الحداثية الزجاج و لونين متكاملين هما الرمادي و الأبيض مع الزروع و النباتات كمشهد جمالي، و هو ما أعطى هذا البيت سحره من جديد…
شاهد أيضاً هذاالمطبخ بعد التجديد
إن ذلك البيت ذو الكراج أو المرأب المتهالكم هل يمكن أن يكتسب شكلاً آخر أكثر جمالاً، بالطبع هناك أكثر من حل و وسيلة لإضفاء روح العصر على هذا التصميم القديم الذي يشعرك بأنه من الخارج ضيق و غير جدير بالعيش فيه و لكن بلمسات بسيطة يمكن أن تكون كل اعتقاداتنا خطاً تام
هل رأيتم الآن الوضع الجديد، لقد فعل المصمم هنا على العكس تماماً ما فعله المصمم في النموذج الاول، فهنا قد قام المصمم البارع بالتخلي تماماً عن الدور العلوي و استغل الباحة الشاسعة التي كانت تعطي للبيت مظهراً قبيحاً باذافة المزيد من الغرف التابعة للمنزل و هي مغطاة بالسقف، و لكن المميز أيضاً هو استبدال أبواب الكراج الزرقاء بأخرى أكثر احكاماً سوداء اللون و بشكل متناسق مع جدران المنزل لأنها تعتبر جزءاً منه في النهاية كما أن استخدام الطوب المصقول اللامع من أكثر القرار الموفقة التي لجأ إليها هذا المصمم الفذ
الصورة بالأبيض و الأسود أحلى من الالوان التي كانت تفضح عورات الطلاء المتفشية في الواجهة الامامية من هذا المنزل القابل للفخامة بهيئته و مساحته و تصميمه الأصلي، كل شيء فيه يقول بأنه يمكن أن يخرج منه منزلاً خرافياً بعد التجديد لمساحته الكبيرة كذلك و الإطلالة الطبيعية الساحرة من حوله
يفضل ألا أضع تعليقاً على تلك الصورة، فمشاعري قد تحركت بالنظر للصورة السابقة و الصورة الحالية، كيف استغل المصمم المساحة الكبيرة في الحديقة و جعل فيها المسبح بهذا البهاء و استحدث فيها غرفاً و ملحقات و مباني أخرى، إنه تفكير ليس بعادي، إنه تفكير محترفين، فالمساحة ليست كل شيء و إذا ما لم تكن مستغلة ستكون كما بالصورة الأبيض و الأسود ، و لكن هنا الألوان و الأضواء و روح الفن أبدعت في اختيار التصميم الجديد لهذا البيت الذي ازيلت اعمدته الحجرية و حل محلها أضواءاً تحمله للعينين
هذا المنزل بتلك الواجهة العتيقة لا يفصح عن قابليته للتجديد بأي شكل، و لكن هل يحمل له القدر أنباءاً جيده في المستقبل ، تلك النوافذ و الفتحات الزجاجية الممسوكة بالضلوع الخشبية من سمات الماضي هل يمكن أن يكون لها مستقبل برفقة تلك المظلات الحديدية المتهالكة ، أمر غريب للغاية لو كانت الإجابة هي نعم
لم يتخل المصمم في الواجهة الجديدة للبيت القديم هذا عن الباب ذو النوافذ العلوية المنحنية الممسوكة بالخشب العتيقة الطراز و لكن الاختلاف جاء في ازالة المظلة المتالكة و اضافة النوافذ الزجاجية تماماً في الادوار العلوية و تشييد سور جديد قوي البنيان حول البيت مع تنفيذ عدداً من الاعمال بالحديد و التي تظهر في الدرج الخارجي للسلم و كذلك السور الخاص به