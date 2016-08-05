من مكان مهجور إلى منزل مدهش !

المنزل قديم للغايه بالكاد نطلق عليه لقب منزل، جوانب المكان قد طالتها الرطوبه و أتلفتها . كما أن الواجه كانت تبدو و كأنها تعرضت للإحتراق أو شيء من هذا القبيل ، و لا شك أن سور المنزل يظهر بشكل يرثى له فهو بقايا سور لا أكثر.

أما المنزل من الداخل فكان لا يقل إخافه عن الخارج ، و تظهر الجدران مليئه بالشقوق و الطلاء القديم التالف . كل هذه المساويء جعلت من هذا المنزل تحدي كبير أمام مصممين الشركه . الذين تحلوا بقدر كبير من الجرأه و الثقه في النفس ليقبلوا هذا التحدي .