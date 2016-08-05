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من مكان مهجور إلى منزل مدهش !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
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تشكل إعادة تجديد و هيكلة المنازل أمراً صعب و مجهد للغايه ، على عكس بناء منزلاً من نقطة الصفر . ففي إعادة التجديد تكون ملتزما ببضعة عراقيل و قيود ، تعاني من أجل التغلب عليها في تجهيز التصميمات الداخليه . و لا تستطيع أن تطلق العنان لخيالك تماماً كما في بناء منزلاً جديداً من البدايه . و لكنELV Arquitectos أثبتوا قدرتهم على تحدي الصعاب في بعث الحياه إلى هذا المنزل المهجور الذي يبعث الخوف إلى صدرك ، و تحويله إلى منزل عصري رقيق التصاميم و في غاية الإبداع .

الواجهة القديمه المخيفه

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS منازل
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

المنزل قديم للغايه بالكاد نطلق عليه لقب منزل، جوانب المكان قد طالتها الرطوبه و أتلفتها . كما أن الواجه كانت تبدو و كأنها تعرضت للإحتراق أو شيء من هذا القبيل ، و لا شك أن سور المنزل يظهر بشكل يرثى له فهو بقايا سور لا أكثر.

أما المنزل من الداخل فكان لا يقل إخافه عن الخارج ، و تظهر الجدران مليئه بالشقوق و الطلاء القديم التالف . كل هذه المساويء جعلت من هذا المنزل تحدي كبير أمام مصممين الشركه . الذين تحلوا بقدر كبير من الجرأه و الثقه في النفس ليقبلوا هذا التحدي .

الواجهة الجديده

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS منازل
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

الفرق بين الواجهه القديمه و الواجهة الحديثه ، شاسع كالمسافه بين شرق الأرض و مغربها . فلا يوجد وجه للمقارنه ، لأن هذه الواجهه تبدو جديده تماماً و لن تصدق أنها كانت لنفس المنزل . و قد تم بناء سور عالى من قوالب الطوب لتوفير قدر كبير للخصوصيه ، و تزويد السور بأبواب حديديه بتصميم عصري و لون رمادي جذاب . و هذا السور بالطريقه الجديده قد أضاف اتساعاً و مظهر أكثر رقياً للمنزل .

مدخل المنزل

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

نلاحظ الإستمرار في استخدام مظهر قوالب الطوب بلونها الأنيق في تزيين مدخل المنزل ، و اعتماده كلغه موحده بين جوانب المنزل . الإهتمام بوجود حديقه حجريه صغيره أمام مدخل المنزل ، تؤكد روح العصريه الجديده التى تبناها المصممون . اختيار باب بمظهر الخشب ، حتى يوازن الدفء الخشبي برودة الأرضيات الحجريه و الألوان الحياديه في الواجهه .

إناره طبيعيه

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS غرفة المعيشة
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

داخل المنزل يعتمد على المساحات المفتوحه و الألوان الرماديه الفاتحه و الأبيض ، و بقع صغيره من الأسود في الأرضيه لكسر أحادية لون الأرضيه و شكل جمالى مميز . كما تم الإستعانه بالأثاث ذو التصميم العصري الحديث لإستغلال مثالي للمساحات ، و ترك مساحة كبيره من الفضاء داخل المنزل تسمح بانتشار الضوء و الإستمتاع به .

الواجهة الخلفيه

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS منازل
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

واجهة المنزل الخلفيه تطل على حديقه جميله ، بحشائش خضراء منمقه بعنايه . مفتوح على الحديقة شرفة المطبخ ، التى يدخل من خلالها قدر عالى من الإضاءه الطبيعيه . و تصميم المنزل الخارجي يترفع عن المبالغه و الزينه ، و يستمد جماله من الخطوط المستقيمه و الألوان الحياديه من رمادي و أبيض لتسليط الضوء على الطوب البرتقالي في بعض الجدران .

كراج المنزل

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS منازل
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

تم تخصيص مساحه بجانب المنزل لتكون كراج للسياره ، و قد تم تزويد المساحه بسقف يحتوى على عدة مناور تسمح للضوء بالمرور من خلالها . و يؤدي هذا الممر إلى المكان المخصص للشواء و من ثم إلى الحديقه ، حيث يمكن للعائله الجلوس و الإستمتاع بالطبيعه و المساحات الخضراء ، و هو ما لم يكن متوفر بالطبع في المنزل القديم .

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