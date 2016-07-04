منزل ساحر يتبع آخر صيحات الموضه ..

عند دخول المنزل نفاجأ بغرفة استقبال انتقائيه تحتوى على أفضل قطع الأثاث المريحه ، و سجاد وثير بخيوط ناعمه . فضلاً عن المظهر الجمالى الخلاب الذي يتكون من الصبار و الأحجار الكبيره ، و الذي يظهر من وراء نافذة الغرفه الكبيره و كأنه لوحة فنيه مرسومه بعناية .

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