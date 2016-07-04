منزل ساحر يتبع آخر صيحات الموضه ..

سنأخذك اليوم في جوله بأحد أكثر المنازل عصريه ، التى وجدنا اهتمام شركة VICTORIA PLASENCIA INTERIORISMO المصممه له بآخر صيحات الموضه في كافة أرجاءه . فنلاحظ اختيار الإكسسوارات المعدنيه في الديكورات الداخليه ، و استخدام الألوان الحياديه و الأخشاب الدافئه . كما سنجد فيه الإهتمام بالإضاءة المميزه ، و قطع الأثاث العمليه .
المنزل مكون من طابقين و يحتوى على الكثير من الغرف ، وبالرغم من واجهة المنزل الكبيره ، إلا أنه لا يوجد اختراق لخصوصية أي غرفة من غرف المنزل . و نلاحظ ان الواجهة الرئيسيه مزينه بالأحجار الرماديه العصريه ، كما يظهر فيها الإهتمام الشديد بالإضاءه . و توجد حديقة صغيره على جانب المدخل تُهيء نفسية الزوارللجوالمصاحب للمنزل الملي بالألفه و الأناقه .
عند دخول المنزل نفاجأ بغرفة استقبال انتقائيه تحتوى على أفضل قطع الأثاث المريحه ، و سجاد وثير بخيوط ناعمه . فضلاً عن المظهر الجمالى الخلاب الذي يتكون من الصبار و الأحجار الكبيره ، و الذي يظهر من وراء نافذة الغرفه الكبيره و كأنه لوحة فنيه مرسومه بعناية .
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المنزل العصري يعني ببساطه المنزل العملى ، و اختيار أن تكون غرفة السفره مفتوحه على المطبخ ، هو أمر في غاية العمليه و يمتاز به منزلنا اليوم. و قد جاء المطبخ بتصميم عملى مليء بالخزانات و الأدراج ، بلون أبيض حالم و الإكتفاء بالمقابض المعدنيه اللامعه كزينه وظيفيه ، و أيضاً جاء المطبخ بأجزاء من خامة الخشب الدافئه على أخر صيحات الموضه ، و الملائمه للدفء العائلي أثناء تناول الطعام . أما السفره فاتسعت للكثير من الكراسي دون أن تحدث ازدحاماً بفضل تصميمها البسيط و لونها الرمادي الحيادي الذي لا يؤذي الأنظار ، و تألقت من خلال المصباح المعدني اللامع الذي يسلط الضوء عليها .
الإناره الطبيعيه للمنزل أضفت سحراً خاصاً على جوانبه ، فكما نلاحظ آشعه الضوء ترسم خطوطاً متوازيه و منيره على الأثاث لتزيد من جماله . و غرفة المعيشه جاءت عملية كبقية اجزاء المنزل ، تمتاز بنفس السجاد الوثير كما في غرفة الإستقبال ، و أريكه رماديه بوسائد صفراء ولوحة حائط ملونه لمزيد من الحيويه .
غرفة النوم الرئيسيه في هذا المنزل في غاية الأناقه و الملكيه ، بفضل الإضاءه المميزه من وراء السقف المعلق ، و المصابيح المعدنيه الضخمه على جانبي السرير . كما أن المصمم لم يغفل الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه من خلال الأبواب الزجاجيه لشرفة الغرفه . و الغرفه تمتاز أيضاً بالراحه و الدفء النابعان من الأرضيات الحشبيه و الأثاث الخشبي ، مع الألوان الحياديه التى تناسب كافة الأذواق .
جاء حمام المنزل الرئيسي متكامل الخدمات ، حيث يحتوى على كل ما يشتملة الحمام العادي بالإضافه إلى كرسي من الجلد المريح للجلوس أمام المرآه للعناية الشخصيه ، كما ان الرخام قد أضفى على الحمام فخامة و جاذبيه . و وجود مرآتين متقابلتين طريقة جيده للشعور بالإتساع للتغلب على ممر الحمام الضيق . و لا شك أن إضاءة السقف المميزه قد جعلت للحمام طابعاً مشرق.
غرفة الأطفال حالمه للغايه بجدار من اللبني الفاتح ، و سرائر مبطنه بالأبيض الناصح و أغطية ملونه بألوان تناسب عالم الأميرات الصغيره التى تقطن هذه الغرفه الصغيره . و الإهتمام بالإضاءه الطبيعيه في غرفة الأطفال ، من خلال نافذه كبيره بستائر بيضاء شفافه ، كان ضرورياً من أجل صحتهم النفسيه التى ستشعر بالحيويه من ضوء النهار ، و صحة أبصارهم التى تحتاج إلى إضاءه جيده و متوازنه .