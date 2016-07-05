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الفيلا البيضاء لعشاق الفخامه و الإنسيابيه ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify مسبح
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تغزلنا كثيراً في أناقة الخطوط المستقيمه ، و الأشكال الهندسيه . و لكننا لم نعطي المنحنيات الإنسيابيه حقها الكامل حتى الآن ، اللعب بالمنحنيات قد يطوله المبالغه و يخرج عن حدود الأناقه . و لكن عندما يأتي الأمر إلى ARQUITETO AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS فكل شيء سيكون تحت السيطره ، فقد قام المهندس بتصميم العديد من الفيلات الراقيه ذات المنحنيات الساحره . و اليوم نستعرض فيلا بيضاء من تصميمه ، مليئه بالمنحنيات و الدوائر ، اعتبرها الخبراء آيه في الفخامه و الحداثه . 

مرتفعات و منخفضات

homify منازل
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homify

أرض الحديقه من الحشائش الخضراء ، تشبه الأرض الطبيعيه في السهول والواحات الخضراء . فنراها منخفضه في مناطق و مرتفعه في مناطق أخرى ، و قد قام المصمم بتمهيد جزء باحترافيه ليكون على هيئة سلالم طبيعيه. و تتوسط الحديقه حمامات سباحة تُشبه البحيرات في تصميمها ، هذا بالإضافه إلى اللمسه الإستوائيه الساحره في النخيل العالي .

شلال مائي

homify مسبح
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homify
homify
homify

لم يكتفى المهندس المحترف بمنظر أحواض السباحه و الخضره من حولها في محاكاة الواحه ، بل أيضاً صمم شلال مياه صناعي ليكون المكان مثالي و متكامل . ولأن الجلوس وسط هذا الإبداع متعه لا تنتهي ، فإن تزويد الحديقه بكراسي مريحه من البامبو بتصميم عصري ، شيء لا يفوت على المصمم العبقري . 

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إلى الفيلا

homify غرفة المعيشة
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عند دخول الفيلا نجد أنها تتبع نظام المساحات المفتوحه ، و توجد جلسه بأريكه مريحه نصف دائريه بجانب الدرج بالإضافه إلى حديقه صغيره أسفل الدرج . على عكس المعتاد في المنازل حيث تتواجد قطع أثاث للتخزين أو خزانات في الحائط ، ولكن هنا كان المصمم يرغب في إعلاء حس الرفاهيه . عن طريق إحضار روح الحديقه إلى الداخل للإستمتاع بالجلوس أيضاً و الإستمتاع بالطبيعه في فصل الشتاء .

السلم من أعلى

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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homify
homify
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من هذه الزاويه يتألق جمال السلم الحلزوني كثيراً ، الدرجات الرخاميه تجعل فخامة السلم تعانق الأجواء الراقيه في الفيلا . و نرى أن السلم يتسع بالصعود إلى أعلى ، بشكل يمكنك من رؤية الحديقه المصغره أسفل المنزل . كما أن السلم يطل على الحديقه الكبيره من الجدار الزجاجي و يستمد منها إناره و جمالاً .

غرفة المعيشه

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

تم تخصيص الدور الأرضي لعمل مساحة اجتماعيه مفتوحه ، و غرفة المعيشه تحتوى على أريكه و كراسي مريحه باللون البيج الفاتح بخامات ناعمه ، و سجاد فخم بخيوط وثيره . و لمسات من النبات في مناطق متفرقه من الغرفه و بعض قطع الأثاث الخشبيه ، للإندماج مع روح الطبيعه التى تشمل المنزل .

المطبخ

homify مطبخ
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homify
homify
homify

الإضاءه المميزه مع الأجهزه بالمظهر المعدني ، جعلت المطبخ يظهر بشكل لامع و عصري . و اختيار اللونين الأبيض و الأسود في المطبخ ، جعل أي شيء ملون من أدوات الطعام و حتى الطعام نفسه يبدو كقطع إكسسوار . 

حمام يبهرك

homify حمام
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homify
homify
homify

الإضاءه الخلفيه من السقف ذو المنحنيات ، و المرأه ذات الخطوط المتكسره التى تعكس نفس الصوره مراراً ، بالإضافه إلى المرآه الأماميه ، كل هذا جعل الحمام واسع و براق . و اللون الأبيض الناصع مع أرضيات سوداء كالمرايا العاكسه ، و الألوان الزاهيه في لمسة الطبيعه بإصيص الزرع ، تفاصيل رائعه أدت إلى حمام مبهر بكافة المقاييس .

منزل مميز بقطع أثاث قليلة
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