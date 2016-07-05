الفيلا البيضاء لعشاق الفخامه و الإنسيابيه ..

تغزلنا كثيراً في أناقة الخطوط المستقيمه ، و الأشكال الهندسيه . و لكننا لم نعطي المنحنيات الإنسيابيه حقها الكامل حتى الآن ، اللعب بالمنحنيات قد يطوله المبالغه و يخرج عن حدود الأناقه . و لكن عندما يأتي الأمر إلى ARQUITETO AQUILES NÍCOLAS KÍLARIS فكل شيء سيكون تحت السيطره ، فقد قام المهندس بتصميم العديد من الفيلات الراقيه ذات المنحنيات الساحره . و اليوم نستعرض فيلا بيضاء من تصميمه ، مليئه بالمنحنيات و الدوائر ، اعتبرها الخبراء آيه في الفخامه و الحداثه .