7 حدائق مبهجة تزين منزلك بالأخضر

لست فى حاجة للخروج إلى الحدائق للإسترخاء فقط ببعض الأفكار البسيطة يمكنك الحصول على حديقتك الخاصة مهما كانت المساحة المتوفرة لديك فى المنزل، فكم منا يحب أن يمتع عينه باللون الأخضر ويوفر مساحة آمنة لأطفاله للعب و التفاعل مع الطبيعة، تجول معنا خلال تلك الأفكار التى قد تلهمك بالبدء فورًا فى تخطيط وتنفيذ ركنك الأخضر الهادىء !
نعم لا تحتاج مساحة كبيرة لتخصيص ركن هادىء بمنزلك، يمكنك دائمًا استغلال المساحة المتاحة وتقسيمها بتصميم مناسب يمكنك من استخدامها كحديقة مثالية لك ولأسرتك وبإختيار طاولة ومقاعد مناسبة يمكنك الاستفادة من الحديقة لتجتمع الأسرة وتستمتع فى الهواء الطلق .
بتوزيع الزهور والأشجار على أطراف المساحة يمكنك استغلال المساحة الأكبر لتهيئة الحديقة لاستقبال الأصدقاء والأقارب فى الصيف كما فى ذلك التصميم المغربى المميز فتنوع الألوان يضفى بهجة وحيوية على المكان .
هل تبحث عن تصميم غير تقليدى ؟ مارأيك بهذا الديكور المختلف فى تزيين الحديقة بإضافة أشكال وأحجام مختلفة من المرايا مع شاشة عرض، بجانب توفير إضاءة ليلة مميزة وتوفير طاولة بمقاعد مختلفة ومتعددة فيصبح لديك مكان مناسب لإستقبال الأصدقاء وإقامة الحفلات، كما سينجذب الأطفال للمرايا فيقضون وقت مرح فى الحديقة .
يوفرلك هذا التصميم عناية أكبر بالزهوربإنشاء حاويات مناسبة لهم وإختيار ألوان مميزة للتصميم فيصبح لديك حديقة غير تقليدية وجاذبة للنظر مع توزيع الإضاءة لتناسب الفترة الليلة فتستمتع بتقضية المساء وسط زهورك المفضلة .
ليس فقط العشب والأشجار ما يميز الحدائق، وجود بحيرة صناعية صغيرة يضفى لمسة مريحة للعين لإختلاف ألوان وأشكال الحديقة كما يزيد من الاستمتاع بالجو الصيفى .
نعم الحدائق التقليدية حول المنزل وأمامه ولكن يلهمنا هذا التصميم بالإستفادة من المساحة المتوفرة لدينا على أسطح المنازل بتحويلها لحدائق خضراء مميزة .
لعشاق التصميمات الحديثة يمكنك تحويل حديقتك لغرفة جلوسك المفضلة بإختيار أريكة مريحة وشاشة تلفاز كبيرة وإضاءة هادئة بعيدًا عن الصخب والإزعاج .
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