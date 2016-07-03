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7 حدائق مبهجة تزين منزلك بالأخضر

هنادى موسى هنادى موسى
homify حديقة
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لست فى حاجة للخروج إلى الحدائق للإسترخاء فقط ببعض الأفكار البسيطة يمكنك الحصول على حديقتك الخاصة مهما كانت المساحة المتوفرة لديك فى المنزل، فكم منا يحب أن يمتع عينه باللون الأخضر ويوفر مساحة آمنة لأطفاله للعب و التفاعل مع الطبيعة، تجول معنا خلال تلك الأفكار التى قد تلهمك بالبدء فورًا فى تخطيط وتنفيذ ركنك الأخضر الهادىء  !  

1- ركن بسيط وهادىء

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

نعم لا تحتاج مساحة كبيرة لتخصيص ركن هادىء بمنزلك، يمكنك دائمًا استغلال المساحة المتاحة وتقسيمها بتصميم مناسب يمكنك من استخدامها كحديقة مثالية لك ولأسرتك وبإختيار طاولة ومقاعد مناسبة يمكنك الاستفادة من الحديقة لتجتمع الأسرة وتستمتع فى الهواء الطلق .

2- ملتقى الأصدقاء

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

بتوزيع الزهور والأشجار على أطراف المساحة يمكنك استغلال المساحة الأكبر لتهيئة الحديقة لاستقبال الأصدقاء والأقارب فى الصيف كما فى ذلك التصميم المغربى المميز فتنوع الألوان يضفى بهجة وحيوية على المكان .

3- حديقة المرايا

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

هل تبحث عن تصميم غير تقليدى ؟ مارأيك بهذا الديكور المختلف فى تزيين الحديقة بإضافة أشكال وأحجام مختلفة من المرايا مع شاشة عرض، بجانب توفير إضاءة ليلة مميزة وتوفير طاولة بمقاعد مختلفة ومتعددة فيصبح لديك مكان مناسب لإستقبال الأصدقاء وإقامة الحفلات، كما سينجذب الأطفال للمرايا فيقضون وقت مرح فى الحديقة .

4-حديقة ملونة ومضيئة

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

يوفرلك هذا التصميم عناية أكبر بالزهوربإنشاء حاويات مناسبة لهم وإختيار ألوان مميزة للتصميم  فيصبح لديك حديقة غير تقليدية وجاذبة للنظر مع توزيع الإضاءة لتناسب الفترة الليلة فتستمتع بتقضية المساء وسط زهورك المفضلة .

5-حديقة إنجليزية مرحة

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify حديقة
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

ليس فقط العشب والأشجار ما يميز الحدائق، وجود بحيرة صناعية صغيرة يضفى لمسة مريحة للعين لإختلاف ألوان وأشكال الحديقة كما يزيد من الاستمتاع بالجو الصيفى .

6- حديقة بسطح منزلك

A space to relax in Cameron Landscapes and Gardens حديقة
Cameron Landscapes and Gardens

A space to relax in

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

نعم الحدائق التقليدية حول المنزل وأمامه ولكن يلهمنا هذا التصميم بالإستفادة من المساحة المتوفرة لدينا على أسطح المنازل بتحويلها لحدائق خضراء مميزة .

7- حديقة بتصميم حديث ومميز

Chelsea Creek - copyright St George Plc Aralia حديقة حديد Grey roof terrace,rooftop garden,roof garden,garden design,landscape architecture,landscape architect,landscape design,garden designer,architecture
Aralia

Chelsea Creek – copyright St George Plc

Aralia
Aralia
Aralia

لعشاق التصميمات الحديثة يمكنك تحويل حديقتك لغرفة جلوسك المفضلة بإختيار أريكة مريحة وشاشة تلفاز كبيرة وإضاءة هادئة بعيدًا عن الصخب والإزعاج .

لمزيد من الأفكار يمكنكم التجول خلال كتاب الأفكار التالى : 8 نماذج.. لحديقة برّاقة!

منزل مُذهل.. من مكونات الطبيعة!
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