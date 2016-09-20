تحول مذهل لمنزل متهالك

بعد تدخل الخبراء استطاعوا في إعادة الحياة لهذه المساحة البائسة، وإزالة كل الأعشاب الضارة منها وإعادة الشرفة، وذلك من خلال تعديل باب الشرفة وطلاء الجدران من جديد، كل هذا جعل الشرفة تبدو أوسع بعدما كانت مساحة مهدرة، لتطل الشرفة على الشارع وهي في كامل أناقتها.