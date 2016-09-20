تحول مذهل لمنزل متهالك

في هذا الموضوع سنعرض لكم منزل عمره أكثر من 100 عام رُمم ليصبح شقة حديثة صالحة للحياة، بعد أن كان منزل قفر، فدمج الخبراء فيه الحداثة مع الاحتفاظ بالروح الأصلية للمنزل، ليصبح هذا المشروع معجزة في عالم الهندسة المعمارية دعونا نعرض لكم المشروع بالتفصيل.
من المؤكد أن واجهة هذا المنزل تدل على أنه غير صالح للحياة فيه، على الرغم من أن البناء يحتوي على طابقين وهي مساحة جيدة للسكن فيه، إلا ان واجهته المتهالكة جعلته يبدو وكأنه ناتج لزلال مدمر.
رمم الخبراء واجهة المنزل بواقعية بارعة، وفي نفس الوقت حافظت على روح المنزل القديم، فـاستبدلوا الأبواب المتهالكة بأبواب خشبية من نفس النوع، واكتست الجدران باللون الأبيض المريح للنظر .
شرفة الطابق الثاني متهالكة للغاية، على الرغم من مساحتها الجيدة إلا أن وضعها مذري، كما حجب الجدار الضوء عن الغرفة.
بعد تدخل الخبراء استطاعوا في إعادة الحياة لهذه المساحة البائسة، وإزالة كل الأعشاب الضارة منها وإعادة الشرفة، وذلك من خلال تعديل باب الشرفة وطلاء الجدران من جديد، كل هذا جعل الشرفة تبدو أوسع بعدما كانت مساحة مهدرة، لتطل الشرفة على الشارع وهي في كامل أناقتها.
هذا هو الدرج الذي يصل الطابق السفلي بنظيره العلوي، كان ضيق ومستقيم، والجدران الأرجوانية تحتاج للمسة من فرشاة الطلاء كي تعيد إليها الدفء.
تم تجديد الدرج بإزالة الجدار الايسر ليتمكن الضوء من الوصول غلى الطابق السفلي، وطلاء الجدار الملطخ باللون الأبيض، وتغطية الدرج بطبقة من الخشب الخفيف أعطته لمسة من الدفء والحياة .
أما هذا فكان الطابق السفلي المكون من مدخلان إحداهما أصغر كثيرًا من المدخل الآخرإلا أنها تبدو غرفة مظلمة غير عملية .
الآن عند سفح الدرج تطور الطابق وتم تجديده لينقسم إلى غرفة مطبخ، حمام، غرفتي نوم منفصلتين، وغرفة صغيرة لتناول الطعام، واستغلت المساحة الموجودة تحت الدرج لتصير خزانة عملية، والطلاء الأبيض جدد الحياة في هذا الطابق وحوله من مساحة ضيقة مظلمة إلى أخرى واسعة ومشرقة .
الحمام بسيط وحديث مثل الطراز العام للمنزل، واستخدام اللون الابيض والبيج في ديكور الحمام أعطاه طابع تقليدي يستحقه .
وأخيرًا يمكننا الوقوف على تفاصيل المطبخ فهو بسيط وأنيق وبه لمسة زخرفية بسيطة على الجدار المزركش أضافت إلى بساطته أناقة .
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