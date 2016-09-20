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تحول مذهل لمنزل متهالك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
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في هذا الموضوع سنعرض لكم منزل عمره أكثر من 100 عام رُمم ليصبح شقة حديثة صالحة للحياة، بعد أن كان منزل قفر، فدمج الخبراء فيه الحداثة مع الاحتفاظ بالروح الأصلية للمنزل، ليصبح هذا المشروع معجزة في عالم الهندسة المعمارية دعونا نعرض لكم المشروع بالتفصيل.   

واجهة متهالكة

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

من المؤكد أن واجهة هذا المنزل تدل على أنه غير صالح للحياة فيه، على الرغم من أن البناء يحتوي على طابقين وهي مساحة جيدة للسكن فيه، إلا ان واجهته المتهالكة جعلته يبدو وكأنه ناتج لزلال مدمر.

إعادة الحياة للواجهة

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

رمم الخبراء واجهة المنزل بواقعية بارعة، وفي نفس الوقت حافظت على روح المنزل القديم، فـاستبدلوا الأبواب المتهالكة بأبواب خشبية من نفس النوع، واكتست الجدران باللون الأبيض المريح للنظر . 

شرفة قديمة

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

شرفة الطابق الثاني متهالكة للغاية، على الرغم من مساحتها الجيدة إلا أن وضعها مذري، كما حجب الجدار الضوء عن الغرفة.  

الشرفة تتنفس أخيرًا

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

بعد تدخل الخبراء استطاعوا في إعادة الحياة لهذه المساحة البائسة، وإزالة كل الأعشاب الضارة منها وإعادة الشرفة، وذلك من خلال تعديل باب الشرفة وطلاء الجدران من جديد، كل هذا جعل الشرفة تبدو أوسع بعدما كانت مساحة مهدرة، لتطل الشرفة على الشارع وهي في كامل أناقتها.   

الدرج المُعتم

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

هذا هو الدرج الذي يصل الطابق السفلي بنظيره العلوي، كان ضيق ومستقيم، والجدران الأرجوانية تحتاج للمسة من فرشاة الطلاء كي تعيد إليها الدفء.

دفء وإشراق

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

تم تجديد الدرج بإزالة الجدار الايسر ليتمكن الضوء من الوصول غلى الطابق السفلي، وطلاء الجدار الملطخ باللون الأبيض، وتغطية الدرج بطبقة من الخشب الخفيف أعطته لمسة من الدفء والحياة . 

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الطابق الكئيب

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

أما هذا فكان الطابق السفلي المكون من مدخلان إحداهما أصغر كثيرًا من المدخل الآخرإلا أنها تبدو غرفة مظلمة غير عملية . 

تحول رائع

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

الآن عند سفح الدرج تطور الطابق وتم تجديده لينقسم إلى غرفة مطبخ، حمام، غرفتي نوم منفصلتين، وغرفة صغيرة لتناول الطعام، واستغلت المساحة الموجودة تحت الدرج لتصير خزانة عملية، والطلاء الأبيض جدد الحياة في هذا الطابق وحوله من مساحة ضيقة مظلمة إلى أخرى واسعة ومشرقة . 

حمام تقليدي

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

الحمام بسيط وحديث مثل الطراز العام للمنزل، واستخدام اللون الابيض والبيج في ديكور الحمام أعطاه طابع تقليدي يستحقه . 

لمسة أنيقة

Before-After, giulia pellegrino studio di progettazione giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

Before-After

giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione
giulia pellegrino studio di progettazione

وأخيرًا يمكننا الوقوف على تفاصيل المطبخ فهو بسيط وأنيق وبه لمسة زخرفية بسيطة على الجدار المزركش أضافت إلى بساطته أناقة . 

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بيت قد يبدو من طابق واحد لكنه من طابقين
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