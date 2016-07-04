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منزل مميز بقطع أثاث قليلة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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لأن الزواج متطلباته كثيرة تقف حائل أمام أي شريكين مقبلين على اتخاذ تلك الخطوة، بات معظم الشباب مائلين أكثر لاستخدام ديكورات بسيطة غير مكلفة خلال تجهيزهم لعش الزوجية، حرصًا منهم على عدم إهدار الكثير من الأموال من ناحية، وفي الوقت ذاته لا يتركوا أي غرفة من غرف منزلهم دون أثاث يزين أرجائها بلمسة مميزة..

إليكم هنا نموذج مميز مُطَعَّم بقطع أثاث قليلة لكنها استطاعت منحه إطلالة خاصة .. 

المعيشة بلمسة خضراء وديكور غير متكلف !

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كما نرى هنا غرفة المعيشة أبسط ما تكون.. فلماذا التكلف والتعقيد؟ وأنت أمامك خيار آخر أشد جمالًا وتميزًا وهو التمتع بالبساطة!، فقد استعان المصمم هنا بركنة صغيرة الحجم لتتماشى مع صغر مساحة الغرفة، وقرر أن يجعل من الفرش الأبيض كساء لها ليتلاحم مع جدار الغرفة ويعطوا معًا الاحساس بالاتساع.

أما تلك اللمسة الخضراء فأضافت الكثير للغرفة، بداية من الأرضية المزركشة التي تشبه في هيئتها العشب الأخضر، مرورًا بالمزروعات الخضراء بأشكالها المتنوعة المتراصة على الرف الخشبي الخلفي للركنة، نهاية بالأشجار والنباتات المزروعة خارجًا وتظهر بوضوح من ذلك اللوح الزجاجي الفاصل بين الغرفة والتراس.

السفرة جريئة بتفاصيل هادئة

Apartamento 45m2 en el Ensanche de Bilbao, Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo غرفة السفرة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

ليس شرطًا أن تلجأ لشراء غرفة سفرة كبيرة الحجم مكونة من طاولة عريضة يحاوطها كراسي عديدة -قد تصل لـ 8 أو 12 كرسي- لتجعل بيتك مميزًا!، وإنما التميُّز ذاته هو أن تستخدم قطع ديكور بسيطة ولكنها قادرة برقتها وجمال تصميمها أن تلفت أنظار الجميع! 

فكما نرى هنا،  يتمتع هذا الركن من المنزل بحالة من الهدوء والبراح الناتجان عن قلة الديكورات الموضوعة فيه بشكل عام، فتجدغرفة السفرة هنا أنيقة ولكنها بسيطة، فرغم صغر حجمها إلا أنها استطاعت بجراءتها تزيين تلك الساحة ببراعة!  

السفرة هنا مفنوحة على المطبخ بشكل عملي وجميل عبارة عن طاولة دائرية مصنوعة من الخشب مثبتة على أربعة أرجل بشكل مميز، يحاصرها أربعة كراسي بتصميم عصري مكتسين جميعًا باللون الأبيض المحايد المتناسق مع ألوان جدران الغرفة والمطبخ بشدة.

اللمسات البسيطة كوحدة الإضاءة المستديرة المتدلية من السقف إلى السفرة، وكذلك المزروعة الصغيرة الخضراء التي تتوسط الطاولة أضافوا كثيرًا لذلك الركن.

غرفة الأطفال بسيطة لكن مبهجة!

Cameretta teenager., OGARREDO OGARREDO مكتب عمل أو دراسة
OGARREDO

OGARREDO
OGARREDO
OGARREDO

تعدد الألوان في المكان الواحد كفيل بأن يكون باعث للبهجة! تمامًا هو ما حدث هنا في تلك الغرفة الملونة، رغم أنها بسيطة التكوين إلا أنها مبهرة بجمال ألوانها التي رغم تعددها إلا أنها متناغمة معًا! هذا الركن من الغرفة خصصه المصمم لمكتب خشبي بسيط بكرسي أحمر متحرك، تعلوه مكتبة متعددة الأرفف، كل منهم يحتله لون استطاع تمييزه.

لا يمكن أن نغفل دور وحدات الإضاءة هنا، فتلك اللمبات الكريستالية الملونة أحدثت فارقًا بالغرفة خصوصًا بتناسقها مع ألوان أرفف المكتبة المعلقة وكذلك أدراج المكتب وكرسيه. 

الهدوء يسكن المطبخ بأثاثه الراقي!

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لأن العصرية تكره التفاصيل الكثيرة الصاخبة، منح المصمم هنا للمطبخ لمسات بسيطة ميزته بشدة نلخصها فيما يلي:

أولًا: اعتماده على اللون الأبيض المحايد في وحدات وجدران المطبخ مما أكسبه براحًا إلى جانب حالة السكينة التي حظي بها.

ثانيًا: اسنخدام عدد مناسب من الوحدات، فقد اكتفى برف طويل يسار المطبخ مغلق لتختبئ كافة الأغراض خلفه، تعلوه وحدة صغيرة أخرى للأغراض الهامة فقط لتكن قريبة في متناول ساكني المنزل.  

ثالثًا: تلك الطاولة المربعة الصغيرة والكرسيان الرائعان المتراصين على طرفيها كان لهم أكبر الأثر في إطلالة المطبخ المبهرة.

رابعًا: وحدات الإضاءة الثلاث والأرضية المزركشة بالأصفر والأزرق كسرت حدة الأبيض المستخدم في كل عناصر المطبخ.

غرفة نوم مميزة بلمسات صغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

أما غرفة النوم.. فهنا نجد البساطة والأناقة يتجسدان في أروع صورهما، حيث اكتفى المصمم باستخدام الباركية بلونه الرمادي المختلف ليزين أرضية الغرفة ويصنع منه مكتبة برف واحد خلفي للسرير يمكن أن تعتبره مسند مميز صلب الخامة يغني عن الكومودينو على طرفي السرير.

لرواق خشبي ساحر ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لتحظى برواق مميز وساحر.. يمكنك اقتناء تحفة خشبية مميزة كتلك الموضحة بالصورة، بدرجاتها المتعددة وأرففها المفرغة لتضع بها وعليها نخبة من الإكسسوارات والنباتات الصغيرة لإطلالة أحلى.

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