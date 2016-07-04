منزل مميز بقطع أثاث قليلة

ليس شرطًا أن تلجأ لشراء غرفة سفرة كبيرة الحجم مكونة من طاولة عريضة يحاوطها كراسي عديدة -قد تصل لـ 8 أو 12 كرسي- لتجعل بيتك مميزًا!، وإنما التميُّز ذاته هو أن تستخدم قطع ديكور بسيطة ولكنها قادرة برقتها وجمال تصميمها أن تلفت أنظار الجميع!

فكما نرى هنا، يتمتع هذا الركن من المنزل بحالة من الهدوء والبراح الناتجان عن قلة الديكورات الموضوعة فيه بشكل عام، فتجدغرفة السفرة هنا أنيقة ولكنها بسيطة، فرغم صغر حجمها إلا أنها استطاعت بجراءتها تزيين تلك الساحة ببراعة!

السفرة هنا مفنوحة على المطبخ بشكل عملي وجميل عبارة عن طاولة دائرية مصنوعة من الخشب مثبتة على أربعة أرجل بشكل مميز، يحاصرها أربعة كراسي بتصميم عصري مكتسين جميعًا باللون الأبيض المحايد المتناسق مع ألوان جدران الغرفة والمطبخ بشدة.

اللمسات البسيطة كوحدة الإضاءة المستديرة المتدلية من السقف إلى السفرة، وكذلك المزروعة الصغيرة الخضراء التي تتوسط الطاولة أضافوا كثيرًا لذلك الركن.