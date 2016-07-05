5 أفكار لحديقة منزل مميزة

تنسيق حديقة المنزل وتقليمها من الأمور الهامة جداً وتعتبر من الفنون الجمالية الجميلة التي تظهر قدرات المصممين الأبداعية، وهي أيضاً تتطلب معرفة كبيرة ودراية تامة بأنواع النباتات المختلفة وأشكالها وكيفية زراعتها واختيار الوضع المناسب لها في الحديقة، واليوم نقدم لكم مجموعة أفكار متميزة لتصميم حديقة منزل مميزة.
يجب أن تنتبه جيداً لتصميم حديقة منزلك ووضع التصميم المناسب لها قبل انشائها، فواحد من أهم الأسباب في فشل كثير هو البدء في تنفيذ الحديقة بدون تصميم، فالارتجال ليس دائماً من الحلول السليمة ففي كثير من الأحيان يكلفك الارتجال الكثير من الأخطاء التي يصعب اصلاحها، فهذا التصميم على سبيل المثال اتسم بالبساطة جداً، فقد استغل المصمم المساحة حول المنزل الواسعة وجعلها مساحة خضراء رائعة.
تصميم الحديقة على النظام الحديث هو نظام يجمع بين عنصرين الطبيعة مع التصميم الهندسي، مثل هذا التصميم على سبيل المثال جمع بين الطبيعة والتصميم الهندسي بشكل واضح أضاف للحديقة لمسة جمالية مختلفة، اكتملت مع أضافة لمسة الأثاث المبهجة بتلك الألوان الأنيقة التي أضافت للحديقة رقى وبهجة.
الحديقة ذات طابع الاندلسى، هو تصميم يغلب عليه الطابع العربي بعض الشئ الذي تمتاز بالعراقة والفخامة وتعتمد في تصميمها على زهرة الفسيفساء والأشجار العالية بالأضافة إلى وجود نافورة أنيقة بجانب أحواض الزهور والممرات التي تزين بالأحجار، مثل تصميم هذة الحديقة الذي يشبه لحد كبير النمط الأندلسي.
النظام الأنجليزي في تصميمالحدائق، يعتمد على على وجود مسطحات واسعة ذات أشجار متناثرة، بالأضاافة إلى وجود أنواع محدودة جداً من الأزهار بطريقة بسيطة تحاكي الطبيعة ، مثل هذا التصميم لحديقة المنزل التي صممت على الطريقة الأنجليزية بأسلوب بسيط ومميز جداً.
تصميماً أخر أكثر ابداعا ً لحديقة منزلك لهؤلاء الذين يحبون الطبيعة ويفضلونها ، اعتمد تصميم هذة الحديقة على وجود مساحات كثيرة خضراء واستغلالها بطريقة مبتكرة من خلال تقفيل الحديقة بالكامل من النباتات الخضراء.
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