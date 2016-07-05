5 أفكار لحديقة منزل مميزة

يجب أن تنتبه جيداً لتصميم حديقة منزلك ووضع التصميم المناسب لها قبل انشائها، فواحد من أهم الأسباب في فشل كثير هو البدء في تنفيذ الحديقة بدون تصميم، فالارتجال ليس دائماً من الحلول السليمة ففي كثير من الأحيان يكلفك الارتجال الكثير من الأخطاء التي يصعب اصلاحها، فهذا التصميم على سبيل المثال اتسم بالبساطة جداً، فقد استغل المصمم المساحة حول المنزل الواسعة وجعلها مساحة خضراء رائعة.