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5 أفكار لحديقة منزل مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify منازل
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تنسيق حديقة المنزل وتقليمها من الأمور الهامة جداً وتعتبر من الفنون الجمالية الجميلة  التي تظهر قدرات المصممين الأبداعية، وهي أيضاً تتطلب معرفة كبيرة ودراية تامة بأنواع النباتات المختلفة وأشكالها وكيفية زراعتها واختيار الوضع المناسب لها في الحديقة، واليوم نقدم لكم مجموعة أفكار متميزة لتصميم حديقة منزل مميزة.

التصميم أهم التنفيذ

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura منازل
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

يجب أن تنتبه جيداً لتصميم حديقة منزلك ووضع التصميم المناسب لها قبل انشائها، فواحد من أهم الأسباب في فشل كثير هو البدء في تنفيذ الحديقة بدون تصميم، فالارتجال ليس دائماً من الحلول السليمة ففي كثير من الأحيان يكلفك الارتجال الكثير من الأخطاء التي يصعب اصلاحها، فهذا التصميم على سبيل المثال اتسم بالبساطة جداً، فقد استغل المصمم المساحة حول المنزل الواسعة وجعلها مساحة خضراء رائعة.

الحديقة والنظام الحديث

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تصميم الحديقة على النظام الحديث هو نظام يجمع بين عنصرين الطبيعة مع التصميم الهندسي، مثل هذا التصميم على سبيل المثال جمع بين الطبيعة والتصميم الهندسي بشكل واضح أضاف للحديقة لمسة جمالية مختلفة، اكتملت مع أضافة لمسة الأثاث المبهجة بتلك الألوان الأنيقة التي أضافت للحديقة رقى وبهجة.

الحديقة الاندلسية

Em meio à Natureza, Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura منازل
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura
Izabela Kassar Moretzsohn Arquitetura

الحديقة ذات طابع الاندلسى، هو تصميم يغلب عليه الطابع العربي بعض الشئ الذي  تمتاز بالعراقة والفخامة وتعتمد في تصميمها على زهرة الفسيفساء والأشجار العالية بالأضافة إلى وجود نافورة أنيقة بجانب أحواض الزهور والممرات التي تزين بالأحجار، مثل تصميم هذة الحديقة الذي يشبه لحد كبير النمط الأندلسي.

الحديقة الأنجليزية

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

النظام الأنجليزي في تصميمالحدائق، يعتمد على على وجود مسطحات واسعة ذات أشجار متناثرة، بالأضاافة إلى وجود أنواع محدودة جداً من الأزهار بطريقة بسيطة تحاكي الطبيعة ، مثل هذا التصميم لحديقة المنزل التي صممت على الطريقة الأنجليزية بأسلوب بسيط ومميز جداً.

الجدران والطبيعة

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

تصميماً  أخر أكثر ابداعا ً لحديقة منزلك لهؤلاء الذين يحبون الطبيعة ويفضلونها ، اعتمد تصميم هذة الحديقة على وجود مساحات كثيرة خضراء واستغلالها بطريقة مبتكرة من خلال تقفيل الحديقة بالكامل من النباتات الخضراء.

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