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6 حيل تجعل منزلك مبهرًا

هنادى موسى هنادى موسى
​Designer Costal Home, D-Max Photography D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
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هل تبحث دائمًا عن تصميمات مميزة لإنشاء أو تجديد منزلك؟ بالتأكيد يصبح الأمر محير خاصة إن كنت تبحث عن تصميمات مناسبة لاستقبال زوارك وتفكر فى أفضل تصميمات تناسب التجمعات والأمسيات وفى نفس الوقت تجنبك الفوضى الناتجة عن ذلك.

الحل المثالى لكل ذلك هو اختيار تصميمات توفر لك مساحة جيدة للأثاث وتوزيعه بشكل مناسب وفى نفس الوقت تلهمك بتفاصيل غير تقليدية تجعل منزلك مميز وفريد وعملى فى نفس الوقت.

منزل المغامرات

Concrete Stairs D-Max Photography الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

دائمًا ماتكون غرفة الإستقبال هى أكثر مكان نهتم بإختيار ديكور مميز له فهى قلب المنزل وتكون الإنطباع الأول لدى الزائرين،  واختيار تصميم مميز مثل ذلك يبهر الزائرين من أول وهلة لتعدد أفكار الديكور فى تفاصيل التصميم مثل السلم والنوافذ الشفافة التى تساعد على دخول أكبر قدر من  الإضاءة الطبيعية خلال النهار بجانب المنظر الهادىء للأشجار فى فترة الليل .

أيضًا استخدام الزجاج كبديل لوجود مسند للسلم يساعد على إضفاء مساحة وبراح أكبر للمنزل 

حديقة داخلية

Casa, Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores بلكونة أو شرفة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

عند توافر مساحة خالية داخل الشقة يمكنك تحويلها لحديقة صغيرة تغير من نمط المنزل التقليدى وتساعدك على الإسترخاء وستكون ركن مناسب لإستقبال الزوار خاصة فى أيام الشتاء التى يصعب فيها الخروج إلى المنتزهات .

غرفة الهوايات

Casa Maika en Sant Cugat del Vallès, Paletto's Furnature Paletto's Furnature مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Paletto&#39;s Furnature

Paletto's Furnature
Paletto&#39;s Furnature
Paletto's Furnature

بالتأكيد لديك ركن مفضل لك يجمع كل ماتحبه فى مكان واحد، يقدم هذا التصميم موديل بسيط يمكنك من تخزين وعرض كل ماتحبه من كتب واسطوانات أفلامك وألعابك المفضلة ومقتانيك وتميز غرفتك بالبساطة وتجنبك استخدم وحدات تخزين متعددة .

غرفة الموسيقى !

Living Room and Music room Gullaksen Architects غرفة المعيشة
Gullaksen Architects

Living Room and Music room

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

يناسب هذا التصميم عشاق الموسيقى، خاصة إن كنت تحب أن تقيم الأمسيات وتستضيف الأصدقاء أو الأقارب، فاختيار ألوان هادئة مثل البنفسجى بدرجاته مع اللون البمبى توفر الراحة والإسترخاء وذلك مايلائم بشدة الحفلات الموسيقية.

كما أن توزيع الأثاث بتلك الوضعية يمكن الحضور من الاستمتاع بمشاهدة العزف.

مطبخ أنيق وبسيط

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

بالطبع لن ننسى اختيار تصميم مميز للمطبخ خاصة إن كان مفتوح على غرفة الإستقبال، فيساعدنا ذلك التصميم على استخدام مساحة محدودة لتوفير مساحة أكبر للإستقبال وفى نفس الوقت يمكنك مشاركة زوارك بقضاء الوقت معًا أثناء إعداد وطهى الطعام بتوفير طاولة جانبية بكراسى متناسقة مع الطاولة.

وتمكنك تلك الرفوف البيضاء من ترتيب أدواتك بشكل متناسق وجذاب مع وحدات تخزين فى غاية البساطة.

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أفكار للتخزين في المطابخ
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