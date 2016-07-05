6 حيل تجعل منزلك مبهرًا

هل تبحث دائمًا عن تصميمات مميزة لإنشاء أو تجديد منزلك؟ بالتأكيد يصبح الأمر محير خاصة إن كنت تبحث عن تصميمات مناسبة لاستقبال زوارك وتفكر فى أفضل تصميمات تناسب التجمعات والأمسيات وفى نفس الوقت تجنبك الفوضى الناتجة عن ذلك.
الحل المثالى لكل ذلك هو اختيار تصميمات توفر لك مساحة جيدة للأثاث وتوزيعه بشكل مناسب وفى نفس الوقت تلهمك بتفاصيل غير تقليدية تجعل منزلك مميز وفريد وعملى فى نفس الوقت.
دائمًا ماتكون غرفة الإستقبال هى أكثر مكان نهتم بإختيار ديكور مميز له فهى قلب المنزل وتكون الإنطباع الأول لدى الزائرين، واختيار تصميم مميز مثل ذلك يبهر الزائرين من أول وهلة لتعدد أفكار الديكور فى تفاصيل التصميم مثل السلم والنوافذ الشفافة التى تساعد على دخول أكبر قدر من الإضاءة الطبيعية خلال النهار بجانب المنظر الهادىء للأشجار فى فترة الليل .
أيضًا استخدام الزجاج كبديل لوجود مسند للسلم يساعد على إضفاء مساحة وبراح أكبر للمنزل
عند توافر مساحة خالية داخل الشقة يمكنك تحويلها لحديقة صغيرة تغير من نمط المنزل التقليدى وتساعدك على الإسترخاء وستكون ركن مناسب لإستقبال الزوار خاصة فى أيام الشتاء التى يصعب فيها الخروج إلى المنتزهات .
بالتأكيد لديك ركن مفضل لك يجمع كل ماتحبه فى مكان واحد، يقدم هذا التصميم موديل بسيط يمكنك من تخزين وعرض كل ماتحبه من كتب واسطوانات أفلامك وألعابك المفضلة ومقتانيك وتميز غرفتك بالبساطة وتجنبك استخدم وحدات تخزين متعددة .
يناسب هذا التصميم عشاق الموسيقى، خاصة إن كنت تحب أن تقيم الأمسيات وتستضيف الأصدقاء أو الأقارب، فاختيار ألوان هادئة مثل البنفسجى بدرجاته مع اللون البمبى توفر الراحة والإسترخاء وذلك مايلائم بشدة الحفلات الموسيقية.
كما أن توزيع الأثاث بتلك الوضعية يمكن الحضور من الاستمتاع بمشاهدة العزف.
بالطبع لن ننسى اختيار تصميم مميز للمطبخ خاصة إن كان مفتوح على غرفة الإستقبال، فيساعدنا ذلك التصميم على استخدام مساحة محدودة لتوفير مساحة أكبر للإستقبال وفى نفس الوقت يمكنك مشاركة زوارك بقضاء الوقت معًا أثناء إعداد وطهى الطعام بتوفير طاولة جانبية بكراسى متناسقة مع الطاولة.
وتمكنك تلك الرفوف البيضاء من ترتيب أدواتك بشكل متناسق وجذاب مع وحدات تخزين فى غاية البساطة.
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