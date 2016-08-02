تحول كبير من منزل ممل إلى تحفة

الحكم الصحيح على شيء لا يكون من الظاهر فقط، ولكن بعد رؤيته من الداخل، شكل المنزل الخارجي يدل على أنه من الطراز الحديث وكذلك الأجزاء الداخلية له على نفس الطراز الخارجي، من حيث الأثاث العصري والتشطيبات الإبداعية لذا دعنا نعرض لك المنزل بكافة تفاصيله في هذا الموضوع.
هكذا كان المطبخ قبل تحديثه، كان من الطراز الحديث بسيط للغاية ومساحته محدودة، اعتمد بشكل شبه كامل على اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الأسود، غير جذاب بالمرة وقرار تجديده موفق للغاية .
ظهرت فنون العمارة الألمانية واضحة في الشكل الخارجي للمبنى، وجدد الخبراء البناية بطلائها بطبقة جديدة بعد أن فعل الزمن ما فعله في واجهتها .
أراد الخبراء أن يدهشوا جيران الأسرة التي تسكن هذا المنزل، فتدخلوا لجعل الحديقة أكثر إغراء، هذه اللمسات هي ما تخبرك إلى اي مدى تطور هذا المنزل .
إذا تمعنت لدقائق في هذه الصورة للمطبخ بعد تعديله وقارنته بصورته السابقة ستلاحظ أنه تغير جذريًا، ولكن في الحقيقة خزائن المطبخ لم يتغير منها شيء سوى الأبواب فقط، بعد أن كانت مغلقة تمامًا فأدخل عليها الخبراء لمسة من الزجاج حتى تعطي مزيد من المرونة للغرفة بدلًا من الجمود الذي كان يسكن أرجائها.
واستغنى الخبراء عن البلاط الأبيض القديم واستبدلوه بأرضية بيج، مع طلاء الجدران بطبقة جديدة من اللون الأبيض، واستبدال طاولة الطعام بأخرى بيضاء تمامًا، مما جعل المطبح يبدو بسيط ونظيف.
الجدران الملساء التي بها جزء داخلي يمكن أن تخزن فيه الأشياء التي تحتاجها في الحمام، بحيث تكون في متناول يدك فكرة رائعة وعملية للغاية، والأواني الفخارية التي زينتها أعطت للحمام لمسة أأنيقة .
الحوض المنحوت والحائط المزخرف بألوان زاهية جعل الحمام مكان ملائم للاسترخاء، يمكنك أن تستحم بعد يوم مُجهد لتتخلص من كل هذه الأعباء.
تم تجديد الجدار الملطخ بإضافة طبقة من الدهان الأبيض ليبدو نظيفًا، والاستغناء عن الفتحات التي صُممت للتهوية، حتى يصبح جميع أرجاء المنزل متناغمة مع بعضها .
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