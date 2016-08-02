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تحول كبير من منزل ممل إلى تحفة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة السفرة
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الحكم الصحيح على شيء لا يكون من الظاهر فقط، ولكن بعد رؤيته من الداخل،  شكل المنزل الخارجي يدل على أنه من الطراز الحديث وكذلك الأجزاء الداخلية له على نفس الطراز الخارجي، من حيث الأثاث العصري والتشطيبات الإبداعية  لذا دعنا نعرض لك المنزل بكافة تفاصيله في هذا الموضوع.  

المطبخ قديمًا

homify مطبخ
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homify
homify

هكذا كان المطبخ قبل تحديثه، كان من الطراز الحديث بسيط للغاية ومساحته محدودة، اعتمد بشكل شبه كامل على اللون الأبيض مع لمسات بسيطة من اللون الأسود، غير جذاب بالمرة وقرار تجديده موفق للغاية . 

لمسات مغرية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ظهرت فنون العمارة الألمانية واضحة في الشكل الخارجي للمبنى، وجدد الخبراء البناية بطلائها بطبقة جديدة بعد أن فعل الزمن ما فعله في واجهتها . 

أراد الخبراء أن يدهشوا جيران الأسرة التي تسكن هذا المنزل، فتدخلوا لجعل الحديقة أكثر إغراء، هذه اللمسات هي ما تخبرك إلى اي مدى تطور هذا المنزل . 

المطبخ في ثوبه الجديد

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

إذا تمعنت لدقائق في هذه الصورة للمطبخ بعد تعديله وقارنته بصورته السابقة ستلاحظ أنه تغير جذريًا، ولكن في الحقيقة خزائن المطبخ لم يتغير منها شيء سوى الأبواب فقط، بعد أن كانت مغلقة تمامًا فأدخل عليها الخبراء لمسة من الزجاج حتى تعطي مزيد من المرونة للغرفة بدلًا من الجمود الذي كان يسكن أرجائها.

واستغنى الخبراء عن البلاط الأبيض القديم واستبدلوه بأرضية بيج، مع طلاء الجدران بطبقة جديدة من اللون الأبيض، واستبدال طاولة الطعام بأخرى بيضاء تمامًا، مما جعل المطبح يبدو بسيط ونظيف.   

جدران ملساء

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الجدران الملساء التي بها جزء داخلي يمكن أن تخزن فيه الأشياء التي تحتاجها في الحمام، بحيث تكون في متناول يدك فكرة رائعة وعملية للغاية، والأواني الفخارية التي زينتها أعطت للحمام  لمسة أأنيقة .

حائط مزحرف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحوض المنحوت والحائط المزخرف بألوان زاهية جعل الحمام مكان ملائم للاسترخاء، يمكنك أن تستحم بعد يوم مُجهد لتتخلص من كل هذه الأعباء. 

إطار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تم تجديد الجدار الملطخ بإضافة طبقة من الدهان الأبيض ليبدو نظيفًا، والاستغناء عن الفتحات التي صُممت للتهوية، حتى يصبح جميع أرجاء المنزل متناغمة مع بعضها . 

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