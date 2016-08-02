تحول كبير من منزل ممل إلى تحفة

ظهرت فنون العمارة الألمانية واضحة في الشكل الخارجي للمبنى، وجدد الخبراء البناية بطلائها بطبقة جديدة بعد أن فعل الزمن ما فعله في واجهتها .

أراد الخبراء أن يدهشوا جيران الأسرة التي تسكن هذا المنزل، فتدخلوا لجعل الحديقة أكثر إغراء، هذه اللمسات هي ما تخبرك إلى اي مدى تطور هذا المنزل .