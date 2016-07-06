لمسات بسيطة تجدد ديكور مطبخك

تعد المطابخ من أكثر غرف المنزل التى يتم تجديدها بشكل دورى، ودائمًا يوجد الجديد فى ديكورات المطابخ وتفاصيلها لتجعل من المطبخ مكان مميز لا يختلف عن تميز باقى الغرف .
تجديد ديكور المطبخ يكسر من الروتين اليومى لإعداد الطعام بالمطبخ ،فإن كنت تفكر بتغيير ديكور مطبخك قد تلهمك تلك التصميمات ببعض الأفكار .
هيا بنا نكسر النمط التقليدى فى اخلفيات الحوائط السادة ونزين حائط المطبخ بسيراميك ملون يضفى بهجة على الغرفة ويجدد من طاقتك أثناء الطهى، قد تحبين تخصيص ركن واحد فقط لتغييره والبقاء على الحوائط الأخرى على لونها الأول.
بإضافة بعض الأنوار الهادئة الموزعة جيدًا على سطح العمل تجدد من طاقتك خلال إعداد الطعام، كما توفر جو هادىء لتناول الطعام مع الأسرة على طاولة العشاء.
مهما كانت مساحة مطبخك يمكنك تجديده أيضًا مثل استبدال وحدات التخزين العلوية ببعض الرفوف البسيطة فى المساحات الضيقة مما يقلل ازدحام الخزائن بالمطبخ وتجدد من ديكور المطبخ خاصة مع تناسق ترتيب الأدوات على الرفوف.
أيضًا وجود شباك كبيرة وواسع يضفى حياة على الغرفة قد يحمسك ذلك لزيادة مساحة شباك مطبخك؟
بإختيار وحدات إنارة جديدة تجدد وتغير إضاءة المطبخ، فيمكنك تركيب وحدات مميزة متناسقة الألوان مع ألوان الطاولات.
أما إن كنت من محبى الألوان السادة فلازل لديك تصميمات خلفية مختلفة ومميزة تغير من مظهر مطبخك بشكل كامل وتجعله مميز .
تركز غالبية التصميمات على لون واحد لأثاث المطبخ على الرغم من تميز قطع المطبخ عندما يتم استخدام لونين متناسقين فيمكنك إعادة طلاء بعض وحدات التخزين بلون مختلف عن اللون الأصلى والإبقاء على لون البعض الآخر.
لمزيد من الأفكار الخاصة بأثاث المطبخ اقرأ: أضف لمسة جديدة لمطبخك بالأثاث الريفي!