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لمسات بسيطة تجدد ديكور مطبخك

هنادى موسى هنادى موسى
Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
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تعد المطابخ من أكثر غرف المنزل التى يتم تجديدها بشكل دورى، ودائمًا يوجد الجديد فى ديكورات المطابخ وتفاصيلها لتجعل من المطبخ مكان مميز لا يختلف عن تميز باقى الغرف .

تجديد ديكور المطبخ يكسر من الروتين اليومى لإعداد الطعام بالمطبخ ،فإن كنت تفكر بتغيير ديكور مطبخك قد تلهمك تلك التصميمات ببعض الأفكار .

ألوان مبهجة

Traditional Spanish Tile Decals, MOONWALLSTICKERS.COM MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM
MOONWALLSTICKERS.COM

هيا بنا نكسر النمط التقليدى فى اخلفيات الحوائط السادة ونزين حائط المطبخ بسيراميك ملون يضفى بهجة على الغرفة ويجدد من طاقتك أثناء الطهى، قد تحبين تخصيص ركن واحد فقط لتغييره والبقاء على الحوائط الأخرى على لونها الأول.

إضاءة هادئة

Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen مطبخأواني المطبخ
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

بإضافة بعض الأنوار الهادئة الموزعة جيدًا على سطح العمل تجدد من طاقتك خلال إعداد الطعام، كما توفر جو هادىء لتناول الطعام مع الأسرة على طاولة العشاء.

الرفوف العملية البسيطة

SieMatic S2 - Von den Erfindern der grifflosen Küche., KDE - Küchen Design Essen KDE - Küchen Design Essen مطبخرفوف وأدراج White
KDE – Küchen Design Essen

KDE - Küchen Design Essen
KDE – Küchen Design Essen
KDE - Küchen Design Essen

مهما كانت مساحة مطبخك يمكنك تجديده أيضًا مثل استبدال وحدات التخزين العلوية ببعض الرفوف البسيطة فى المساحات الضيقة مما يقلل ازدحام الخزائن بالمطبخ وتجدد من ديكور المطبخ خاصة مع تناسق ترتيب الأدوات على الرفوف. 

أيضًا وجود شباك كبيرة وواسع يضفى حياة على الغرفة قد يحمسك ذلك لزيادة مساحة شباك مطبخك؟

إنارة مركزة

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بإختيار وحدات إنارة جديدة تجدد وتغير إضاءة المطبخ، فيمكنك تركيب وحدات مميزة متناسقة الألوان مع ألوان الطاولات.

خلفية مميزة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أما إن كنت من محبى الألوان السادة فلازل لديك تصميمات خلفية مختلفة ومميزة تغير من مظهر مطبخك بشكل كامل وتجعله مميز .

أبيض وأسود

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

تركز غالبية التصميمات على لون واحد لأثاث المطبخ على الرغم من تميز قطع المطبخ عندما يتم استخدام لونين متناسقين فيمكنك إعادة طلاء بعض وحدات التخزين بلون مختلف عن اللون الأصلى والإبقاء على لون البعض الآخر.

لمزيد من الأفكار الخاصة بأثاث المطبخ اقرأ: أضف لمسة جديدة لمطبخك بالأثاث الريفي!

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