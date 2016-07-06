لمسات بسيطة تجدد ديكور مطبخك

تعد المطابخ من أكثر غرف المنزل التى يتم تجديدها بشكل دورى، ودائمًا يوجد الجديد فى ديكورات المطابخ وتفاصيلها لتجعل من المطبخ مكان مميز لا يختلف عن تميز باقى الغرف .

تجديد ديكور المطبخ يكسر من الروتين اليومى لإعداد الطعام بالمطبخ ،فإن كنت تفكر بتغيير ديكور مطبخك قد تلهمك تلك التصميمات ببعض الأفكار .