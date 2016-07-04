أفكار اقتصادية للمطابخ الصغيرة

إذا كانت مساحة غرفة مطبخك صغيرة تأكد غنك تملك الكثير من الحلول لاستغلال كل جزء منها لإفادة مطبخك، احترفية مصممي الأجزاء الداخلية للمنزل تكشف لنا مدى سهولة استخدام القطعة الواحدة لأكثر من غرض، فيمكن ان تصير خزانة المطبخ طاولة ملائمة جدًا لتناول وجبة الإفطار، إذا استعنا بكرسيين عمليين.

وبهذه الطريقة ستوفر احتياج أساسي في مطبخك دون تحميله بطاولة طعام فوق قدرة استيعابه، ويظهر المطبخ بطرازه الحديث البسيط في شكل أنيق للغاية .