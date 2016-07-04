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أفكار اقتصادية للمطابخ الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
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الأيام تمر سريعًا وتصبح  الحاجة مُلحة لتغيير غرف منزلك، ومن هذه الغرف المطبخ، ولكن ماذا لو كانت غرفة مطبخك ذات مساحة محدودة، لا داعي للقلق سنقدم لك نصائح وأفكار من خلال هذا الموضوع للمطابخ الصغيرة .    

الاستفادة من كل ركن

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo مطبخرفوف وأدراج
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

إذا كانت مساحة غرفة مطبخك صغيرة تأكد غنك تملك الكثير من الحلول لاستغلال كل جزء منها لإفادة مطبخك، احترفية مصممي الأجزاء الداخلية للمنزل تكشف لنا مدى سهولة استخدام القطعة الواحدة لأكثر من غرض، فيمكن ان تصير خزانة المطبخ طاولة ملائمة جدًا لتناول وجبة الإفطار، إذا استعنا بكرسيين عمليين. 

وبهذه الطريقة ستوفر احتياج أساسي في مطبخك دون تحميله بطاولة طعام فوق قدرة استيعابه، ويظهر المطبخ بطرازه الحديث البسيط في شكل أنيق للغاية .   

الحفاظ على كل رف

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. مطبخ
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

كل أدوات المطبخ يجب أن يكن لها مكان مخصص لها يحفظها بعيدًا عن الغبار حتى وإن كانت المساحة صغيرة لابد وأن تجد حل لذلك، الخصوصية أمر هام في غرفة المطبخ، فلا يمكن أن تستعرض كل الاواني الخاصة بك 

حدد ميزانيتك

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

المطبخ يمكن أن يكون من أكثر الأماكن رتابة، ولتفادي حدوث ذلك يجب أن تبحث عن طفرة مميزة تبعد بها مطبخك عن التقليدية والملل، فـإذا كنت تحب دمج العناصر المختلفة، يمكنك أن تجمع بين الطراز الريفي والحديث وذلك من خلال الجمع بين الخشب والرخام والطوب، بالتأكيد هذا سيجعل مطبخك أجمل . 

الأثاث العملي

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

إذا كان لديك مطبخ صغير فهذا لا يعني إنه صُمم للطهي وتنازل وجبة بداخله وتركه حتى يأتي ميعاد الوجبة التالية، لكن يجب الاستمتاع بكل الوقت الذي نقضيه فيه. 

وتحقق ذلك بفضل وضع طاولة الطعام المريحة وتزيينها بالزهور وإضاءة أنيقة وكراسي ودودة، جعلتها لا تقتصر وظيفتها على تناول الطعام عليها، لكن يمكن أن تكون مناسبة لتناول القهوة مع الأسرة وتبادل الأحاديث مما يجعلهم يقضوا وقت كبير بها. 

الاعتماد على الخزانات المختلفة

apuesta por el blanco, cocina integral CH cocina integral CH مطبخ MDF White
cocina integral CH

cocina integral CH
cocina integral CH
cocina integral CH

يجب الاستفادة من كل قطعة في المطبخ إذا كانت مساحته صغيرة، والابتعاد عن قطع الأثاث الكثيرة والاعتماد على الخزانات المختلفة حتى تستوعب كل الأدوات والأواني .

لون واحد في المطبخ ؟

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الألوان مهمة جدًا لأن لكل لون دلالته، والذي يعكس ذوقك الخاص، ويعطي غرفة مطبخك قيمة مضافة، ومن أبرز الألوان التي تحقق ذلك الأصفر والاحمر والأزرق والبرتقالي .  

الاهتمام بالتفاصيل

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop مطبخ
A.workshop

A.workshop
A.workshop
A.workshop

التفاصيل الصغيرة هي الشيء الفارق لجعل مطبخك أجمل ما يمكن، ولذلك يجب وضع قائمة لكافة التفاصيل من إضاءة، كراسي، وأجراس، حتى يمكن توظيف الخبراء  كل تفصيلة لجعل المطبخ أجمل .  

لقراءة المقال التالي اضغط هنا : 6 مطابخ ملونة ولكل لون دلالته

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