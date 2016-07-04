أفكار اقتصادية للمطابخ الصغيرة

الأيام تمر سريعًا وتصبح الحاجة مُلحة لتغيير غرف منزلك، ومن هذه الغرف المطبخ، ولكن ماذا لو كانت غرفة مطبخك ذات مساحة محدودة، لا داعي للقلق سنقدم لك نصائح وأفكار من خلال هذا الموضوع للمطابخ الصغيرة .
إذا كانت مساحة غرفة مطبخك صغيرة تأكد غنك تملك الكثير من الحلول لاستغلال كل جزء منها لإفادة مطبخك، احترفية مصممي الأجزاء الداخلية للمنزل تكشف لنا مدى سهولة استخدام القطعة الواحدة لأكثر من غرض، فيمكن ان تصير خزانة المطبخ طاولة ملائمة جدًا لتناول وجبة الإفطار، إذا استعنا بكرسيين عمليين.
وبهذه الطريقة ستوفر احتياج أساسي في مطبخك دون تحميله بطاولة طعام فوق قدرة استيعابه، ويظهر المطبخ بطرازه الحديث البسيط في شكل أنيق للغاية .
كل أدوات المطبخ يجب أن يكن لها مكان مخصص لها يحفظها بعيدًا عن الغبار حتى وإن كانت المساحة صغيرة لابد وأن تجد حل لذلك، الخصوصية أمر هام في غرفة المطبخ، فلا يمكن أن تستعرض كل الاواني الخاصة بك
المطبخ يمكن أن يكون من أكثر الأماكن رتابة، ولتفادي حدوث ذلك يجب أن تبحث عن طفرة مميزة تبعد بها مطبخك عن التقليدية والملل، فـإذا كنت تحب دمج العناصر المختلفة، يمكنك أن تجمع بين الطراز الريفي والحديث وذلك من خلال الجمع بين الخشب والرخام والطوب، بالتأكيد هذا سيجعل مطبخك أجمل .
إذا كان لديك مطبخ صغير فهذا لا يعني إنه صُمم للطهي وتنازل وجبة بداخله وتركه حتى يأتي ميعاد الوجبة التالية، لكن يجب الاستمتاع بكل الوقت الذي نقضيه فيه.
وتحقق ذلك بفضل وضع طاولة الطعام المريحة وتزيينها بالزهور وإضاءة أنيقة وكراسي ودودة، جعلتها لا تقتصر وظيفتها على تناول الطعام عليها، لكن يمكن أن تكون مناسبة لتناول القهوة مع الأسرة وتبادل الأحاديث مما يجعلهم يقضوا وقت كبير بها.
يجب الاستفادة من كل قطعة في المطبخ إذا كانت مساحته صغيرة، والابتعاد عن قطع الأثاث الكثيرة والاعتماد على الخزانات المختلفة حتى تستوعب كل الأدوات والأواني .
الألوان مهمة جدًا لأن لكل لون دلالته، والذي يعكس ذوقك الخاص، ويعطي غرفة مطبخك قيمة مضافة، ومن أبرز الألوان التي تحقق ذلك الأصفر والاحمر والأزرق والبرتقالي .
التفاصيل الصغيرة هي الشيء الفارق لجعل مطبخك أجمل ما يمكن، ولذلك يجب وضع قائمة لكافة التفاصيل من إضاءة، كراسي، وأجراس، حتى يمكن توظيف الخبراء كل تفصيلة لجعل المطبخ أجمل .
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