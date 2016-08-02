قبل وبعد والفرق مذهل

شقة قديمة على الطراز التقليدي تجدد من ثوبها القديم لتظهر في منتهى الحداثة والأناقة مع الاحتفاظ برونقها، من خلال الأنامل الذهبية لخبراء التصميم الداخلي، دعونا نكشف كل تفاصيل هذه الشقة من خلال هذا الموضوع .
وضِع البلاط المزخرف بالنباتات على الجدران بمقابل الخزانات المظلمة، في هذا المطبخ محدود المساحة حتى يخلق هذا الديكور نغمة أنيقة ما بين الجدران والخزانات القديمة .
استخدم الخبراء في هذا المطبخ الخزانات بطول الجدران ليصبح الاعتماد عليها في تخزين كافة الأواني والادوات الخاصة بالمطبخ بها، حتى يقلل من استخدام قطع أثاث أخرى، للمحافظة على مساحة المطبخ وخاصة إنها صغيرة نوعًا ما، واللون الأبيض الغالب على العرفة جعلها تبدو ذات مساحة أكبر، ليصبح تصميم المطبخ متطور وحديث للغاية .
غرفة الطعام كما ترون بها مدفأة رخامية، والتي ستبدأ منها مرحلة التحول، واستخدام المواد المناسبة لجعلها غرفة أنيقة حديثة .
مدخنة المدفأة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الجدار، جعلت الغرفة تبدو دافئة وهادئة، بالإضافة إلى الارضية الخشبية التي زادت من أناقة الغرفة .
الكلاسيكة تتجسد في اللوح الامامي من سرير هذه الغرفة، لذلك عند تجديدها يجب ألا نبتعد عن الخطوط العريضة لديكور هذه الغرفة حتى تحتفظ برونقها، أي أن الخبراء يجب أن يبتعدوا عن السير على خطى الأسلوب الحديث .
اللوح الامامي في ديكور الغرفة لازال يوجد بها، ولكن تم استبدال اللوح الامامي للسريروجعله من الجلد المبطن، الأمر يستحق المخاطرة والتضحية لأن النتيجة جعلت الغرفة فخمة للغاية.
الحمام كما هو واضح من الصورة ضيق، واعتمد على البلاط البني كالشيكولاتة، وعلى رغم من دفء هذا اللون إلا إنه أبرز عيوب غرفة الحمام أكثر ولفت النظر إلى ضيق مساحته.
في الحمامات ذات المساحة الضيقة يفضل الاعتماد على ديكور يجلب مزيد من الضوء لها حتى تبدو أوسع مما هي عليه، ولذلك غيّر الخبراء من اللون البني الشيكولاتي إلى الأبيض الناصع حتى يمكنهم من تحقيق ذلك بسهولة، ولعل العامل الابرز في نجاح هذا التحول استخدام عناصر الأضاءة الحديثة .
لقراءة المقال التالي اضغط هنا : الإصلاح الداخلي لمنزل يحوله لنموذج معماري فريد