قبل وبعد والفرق مذهل

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Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
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شقة قديمة على الطراز التقليدي تجدد من ثوبها القديم لتظهر في منتهى الحداثة والأناقة مع الاحتفاظ برونقها، من خلال الأنامل الذهبية لخبراء التصميم الداخلي، دعونا نكشف كل تفاصيل هذه الشقة من خلال هذا الموضوع . 

بلاط مزخرف

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

وضِع البلاط  المزخرف بالنباتات على الجدران  بمقابل الخزانات المظلمة، في هذا المطبخ محدود المساحة حتى يخلق هذا الديكور نغمة أنيقة ما بين الجدران والخزانات القديمة .  

الابيض لمساحة أوسع

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

استخدم الخبراء في هذا المطبخ الخزانات بطول الجدران ليصبح الاعتماد عليها في تخزين كافة الأواني والادوات الخاصة بالمطبخ بها، حتى يقلل من استخدام قطع أثاث أخرى، للمحافظة على مساحة المطبخ وخاصة إنها صغيرة نوعًا ما، واللون الأبيض الغالب على العرفة جعلها تبدو ذات مساحة أكبر، ليصبح تصميم المطبخ متطور وحديث للغاية . 

مدفاة رخامية

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda غرفة السفرة
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

غرفة الطعام كما ترون بها مدفأة رخامية، والتي ستبدأ منها مرحلة التحول، واستخدام المواد المناسبة لجعلها غرفة أنيقة حديثة .

مدفأة عصرية

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda غرفة المعيشة
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

مدخنة المدفأة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من الجدار، جعلت الغرفة تبدو دافئة وهادئة، بالإضافة إلى الارضية الخشبية التي زادت من أناقة الغرفة .  

سرير فاخر

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda غرفة نوم
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

الكلاسيكة تتجسد في اللوح الامامي من سرير هذه الغرفة، لذلك عند تجديدها يجب ألا نبتعد عن الخطوط العريضة لديكور هذه الغرفة حتى تحتفظ برونقها، أي أن الخبراء يجب أن يبتعدوا عن السير على خطى الأسلوب الحديث . 

لوح امامي من الجلد

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda غرفة نوم
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

اللوح الامامي في ديكور الغرفة لازال يوجد بها، ولكن تم استبدال اللوح الامامي للسريروجعله من الجلد المبطن، الأمر يستحق المخاطرة والتضحية لأن النتيجة جعلت الغرفة فخمة للغاية.  

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بلاط أم قطع شيكولاتة ؟!

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

الحمام كما هو واضح من الصورة ضيق، واعتمد على البلاط البني كالشيكولاتة، وعلى رغم من دفء هذا اللون إلا إنه أبرز عيوب غرفة الحمام أكثر ولفت النظر إلى ضيق مساحته. 

إضاءة حديثة

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

في الحمامات ذات المساحة الضيقة يفضل الاعتماد على ديكور يجلب مزيد من الضوء لها حتى تبدو أوسع مما هي عليه، ولذلك غيّر الخبراء من اللون البني الشيكولاتي إلى الأبيض الناصع حتى يمكنهم من تحقيق ذلك بسهولة، ولعل العامل الابرز في نجاح هذا التحول استخدام عناصر الأضاءة الحديثة . 

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