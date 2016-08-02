قبل وبعد والفرق مذهل

استخدم الخبراء في هذا المطبخ الخزانات بطول الجدران ليصبح الاعتماد عليها في تخزين كافة الأواني والادوات الخاصة بالمطبخ بها، حتى يقلل من استخدام قطع أثاث أخرى، للمحافظة على مساحة المطبخ وخاصة إنها صغيرة نوعًا ما، واللون الأبيض الغالب على العرفة جعلها تبدو ذات مساحة أكبر، ليصبح تصميم المطبخ متطور وحديث للغاية .