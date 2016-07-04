مظلات للحدائق و الشرفات

من المعروف أن لكل شرفة أو حديقة أو بلكون منطقة خاصة للجلوس تحتها، يمكن أن تكون تلك المنطقة مغطاة أو لا ، و لكن دعونا نفترض أنك قد قمت بتصميم شرفة أو بلكون أو حديقة متكاملة التنسيق الديكوري و الذي أوجب عليك أن تقوم بعمل
تندة أو مظلة لتحمي المكان الذي تحتها من آشعة الشمس و تمنح جميع المحتمين بها احساساً جميلاً بالظل و الخصوصية و الجمال كذلك، سنحاول هنا أن نوضح لكم كيف تحتارون المظلة المناسبة لحدائقكم أو شرفاتكم بأسهل الطرق و أكثر من نموذج للاختيار من بينها ..
من السحر الفائت إلى الواقعية و حب المشاركة الاعتيادية، تلك المظلة ستكون اختيارك الأمثل لو كنتم تعيشون في بيت للعائلة، فهذا المكان سيكون بمثابة الفرصة السانحة لكم يومياً للاجتماع على الطعام أو أثناء تناول فنجان الشاي الخاص بكم، تلك المظلة ذات سقف من القماش لتمنع تماماً احتمالية قيام سقف المظلة لو كان من البلاستيك مثلاً أن يزيد درجة الحرارة داخلها أو من الزجاج، فاختيار السقف القماشي مثالي للغاية في تلك المظلة العائلية التي تبعث على المشاركة و التعاون
تلك المظلة في تلك الحديقة الزاهرة تحقق فيها عنصرين هامين للغاية هما، استغلال الجدار في أن تثبت فيه المظلة، و الجانب الآخر هو عدم و جود أي قواعد لحملها من أي جانب و هي ما تحمل عليك اختيارها إذا كنت تتمتع بحديقة أو منطقة جلوس ليست كبيرة في مساحتها بشكل كاف ، و القماش كذلك استخدم لعدم الشعور بارتفاع درجة الحرارة ، التصميم بسيط و الاختيار موفق..
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تلك المظلة لا تحتاج إلا أن توصف بكلمتين خصوصية و شاعرية و يمكن ان نضسف وصف رومانسية من باب الاحتياط، فلو كنت تتمتع بوجود حديقة في منزلك مترامية الأطراف و تريد أن تنشيء لنفسك بعض الخصوصية فيها، فما عليك إلا أن تقوم بتركيب مثل تلك المظلة المجوفة و كأنها كرة سحرية من الثلج تطفو فوق سطح المسبح الخاص بك، فكرتها رائعة خصوصاً لو كانت صغيرة لا تتسع سوى شخص أو اثنين فقط
يمكن أن نلعب قليلاً بالسقف القماشي للتندة أو المظلة كما نريد بشكل هندسي بديع خصوصاً لو كانت منطقة الجلوس و الكراسي في الوسط تماماً و بعيدة عن جدران المنزل التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام تلك النوعية من المظلات التي تتطلب حرية في الجوانب و عدم تقيد بالمساحة الرأسية لأعلى ، الخصوصية شيء رائع فيها و القماش الأبيض مبهج من بعيد، و ما تحتها يبعث على الراحة و الاستجمام و يشير لأجمل لحظات تناول الطعام أو تبادل الحديث مع الأحباب و الأصدقاء
يمكن أن تترك المجال للنباتات تلعب دورها الطبيعي و الخلاب في تغطية سقف مظلتك الخشبية ، فبكل بساطة لتنفيذ تلك المظلة لابد أن يكون لديك عاملين هامين قبل تنفيذها ، الأول هو وجود قاعدة أو جدار حجري للتثبيت فيه، و الآخر هو حبك للنباتات، فاحساس رائع سوف ينتابك إذا ما سمعت صوت الهواء يداعب أوراق الشجر الذي يغطي مظلتك و كذلك ضوء الشمس الذي سيحجب كما أنك لو زرعت شجرة في الغابات
في بعض الحالات النادرة، يكون استخدام المظلة نابعاً من وجودها كشكل جمالي أكثر منه عملي، فمثلاً ذلك النموذج نلاحظ أن المظلة صغيرة للغاية على حجم المقاعد أو المنضدة، و لكنها تعطي شكلاً جمالياً رائعاً مستمد من شماسي البحر التي تقترب كثيراً من ذلك الشكل الخلاب لتلك المظلة في هذا المشهد الفريد
يمكن أن تكون المظلة جزءاً مبنياً أساسياً من سقف المنزل، مثل هذا النموذج الذي يعتبر ريفياً بشكل كبير، فالبيوت الكلاسيكية كانت و لا تزال تحقق أكثر من وظيفة في الجانب الواحد منها، فتلك المظلة أدت دورها في شكلها الجمالي في جوار المنزل و هذا إلى جانب وطيفتها باضافة الظلال على المقاعد و الشباك كذلك، فما أجمل تناول كوب الشاي عند الزوال تحت تلك المظلة العتيقة
لمزيد من تطويع الضوء ، يمكن استخدام المظلة ذات السقف المصنوع من البوص أو ما يعرف بعيدان الخشب الصغيرة التي توجد في عيدان القمح ، تلك البوصات تعتبر مزيجاً بين الحماية من آشعة الشمس و بين تطويعها في هيئة ظلال متناثرة على ما تحتها ، و هي لا تزيد من حرارتها بالطبع عند التعرض للشمس مثل بعض الأنواع الخشبية و الزجاج و المعادن ، و هي محببة للغاية في البيئة الريفية لما لها من تناسق مع اجمالي المشهد الخارجي لتلك البيوت المطلة على تلك البيئة الخلابة