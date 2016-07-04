مظلات للحدائق و الشرفات

من المعروف أن لكل شرفة أو حديقة أو بلكون منطقة خاصة للجلوس تحتها، يمكن أن تكون تلك المنطقة مغطاة أو لا ، و لكن دعونا نفترض أنك قد قمت بتصميم شرفة أو بلكون أو حديقة متكاملة التنسيق الديكوري و الذي أوجب عليك أن تقوم بعمل تندة أو مظلة لتحمي المكان الذي تحتها من آشعة الشمس و تمنح جميع المحتمين بها احساساً جميلاً بالظل و الخصوصية و الجمال كذلك، سنحاول هنا أن نوضح لكم كيف تحتارون المظلة المناسبة لحدائقكم أو شرفاتكم بأسهل الطرق و أكثر من نموذج للاختيار من بينها ..