يعد الصالون أو غرفة الإستقبال أهم غرف المنزل ، كما يعتبر مرآه عاكسه لبقية أركانه . و الإهتمام بكون غرفة الصالون أنيقه و راقيه ، يبدأ من أقل التفاصيل و أدقها . و لا بأس في التأني و التريث قبل اختيار تصميم لغرفة الصالون ، و التفكير أولاً في الفكره أو الإنطباع الذي تريد توصيله لضيوفك . هل هو كلاسيكي و رسمي ، أم حيوي و عصري ، أو مبهج و شبابي . و سوف نعرض لكم اليوم مجموعه من أروع الصالونات التركيه الحديثه ، المعروفه بتفرد تصميماتها و اللمسات الشرقيه في البعض منها .
صالون من تصميم Mimoza Mimarlik ، من كراسي كلاسيكيه بخامات مخمليه ناعمه ، ولون بنفسجي فائق الجمال ، مع أريكه حديثه بالبيج و وسائد ملونه . و يتناغم السجاد الوثير مع أثاث الغرفه ، و يلفت الإنتباه تصميم السقف الغني الذي يغريك بإطالة النظر إليه . و تم إضافة بعض القطع المعدنيه من الإكسسوارات لإستكمال المظهر الفخم و الراقي للمكان ، و جاءت الحوائط و الأرضيات باللون الأبيض لموازنة كثرة التفاصيل في الغرفه .
لمحبي الإختلاف و الأناقة في آن واحد ، يأتي هذا الصالون بألوانه الحياديه الرائعه ، و مصابيح السقف التى تتدلى على ارتفاع قريب بشكل عصري . فإذا كنت من محبي عناصر التزيين القليله ، فاختيار طاولة قهوه بهذا التصميم المتنوع يغنيك عن وضع قطع الإكسسوار المبهرجه .
مدفأه بتصميم حديث تقبع داخل حائط رخامي بلون أسود غامض ، و أثاث باللون الرمادي الداكن و وسائد باللون الأصفر الحيوي . غرفه واسعه بأثاث عملي فخم و أنيق . تحتوى على كافة وسائل الراحه و تصميم إضاءة السقف من الدوائر المتداخله وفر إناره عاليه و كان لافتا للنظر .
ثريا السقف من الكريستال كفيلة بجعل أي صالون يحمل صفة الرسميه و الوجاهه ، فما بالك بتوظيفها مع أثاث بتصميم كلاسيكي فريد و إكسسوارات ذهبيه لامعه . بالإضافه إلى لوحة ل جيمس دين نجم الخمسينات في القرن الماضي ، لابد و أن الطله ستكون كلاسيكيه بامتياز .
يعد الأثاث الخشبي المنحوت من أفخر أنواع الأثاث ، و في هذا الصالون الكلاسيكي نجد أن الخشب منحوت و مزخرف برقه و أناقه . و خلفية الكراسي مزينه بنقشه كلاسيكيه ملكيه فريده ، تجعل الصالون مناسب للفيلات و القصور الفخمه و الواسعه .
إذا كانت مساحة المنزل صغيره ، فيمكنك جعل الصالون للإستقبال و المعيشه معاً . في تلك الحالة عليك اختيار أثاث مريح و عملي ، بلمسات جماليه تلفت الأنظار مثل مصابيح السقف المتدليه أو سجاد فاخر من جلود الحيوانات ، حتى لا يفوتك إظهار أناقة المكان ، و تستطيع الغرفه تلبية الوظائف المنوطه بها .
ظهرت صيحة الأحجار و راجت بشده في الآونه الأخيره ، و اعتماد الأحجار لجدران غرفة الإستقبال مع أخشاب السقف بهذه الطريقه تجعل المنزل على النمط الريفي . و هذا الإسلوب ملائم للغايه في المناطق ذات الأجواء البارده لأنه يعطي إيحاء بالدفء البصري خاصة عند مزجه مع أثاث من الجلد يجعل الغرفه ملائمه للأجواء الشتويه .
غرفة صالون بألوان هادئه من الرمادي و البيج المدخن ، مع أرضيه خشبيه و نوافذ كبيره لإضاءه مميزه . و مجموعه من اللوحات مرتبة بطريقه عصريه على جانب الجدار ، و يعتبر السقف هو نجم الغرفه بالإضاءه الصفراء الدافئه على الطلاء الذهبي اللامع .
المونوكروم لا يفنى ، يظل يتجدد و يرسخ أقدامه في كل الأحقاب الزمنيه للموضه . و في هذا الصالون نرى الأبيض و الأسود في الجدران و الأثاث ، و كسره بأرضيه خشبيه لتجنب الملل البصري . و الصالون مشرق بإضاءة طبيعيه و صناعيه فوق الوصف ، أظهرت جمال الأبيض الناصع في الأثاث و أوحت باتساع الغرفه .
غرفة استقبال مليئه بالتفاصيل و الديكورات المتنوعه ، تنوعت فيها الألوان بين البنفسجي الصارخ و الرمادي الداكن و الفاتح ، و أيضاً الكثير من الألوان في لوحات الحائط و قطع الإكسسوار . نرشح لك عند اختيارك أثاث بألوان متنوعه مثل هذا أن تقوم بتقليل قطع الإكسسوار و تحافظ على حيادية باقي الغرفه .