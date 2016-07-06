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أروع الصالونات التركيه الحديثه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
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يعد الصالون أو غرفة الإستقبال أهم غرف المنزل ، كما يعتبر مرآه عاكسه لبقية أركانه . و الإهتمام بكون غرفة الصالون أنيقه و راقيه ، يبدأ من أقل التفاصيل و أدقها . و لا بأس في التأني و التريث قبل اختيار تصميم لغرفة الصالون ، و التفكير أولاً في الفكره أو الإنطباع الذي تريد توصيله لضيوفك . هل هو كلاسيكي و رسمي ، أم حيوي و عصري ، أو مبهج و شبابي . و سوف نعرض لكم اليوم مجموعه من أروع الصالونات التركيه الحديثه ، المعروفه بتفرد تصميماتها و اللمسات الشرقيه في البعض منها .

فخامة الشرق

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

صالون من تصميم Mimoza Mimarlik ، من كراسي كلاسيكيه بخامات مخمليه ناعمه ، ولون بنفسجي فائق الجمال ، مع أريكه حديثه بالبيج و وسائد ملونه . و يتناغم السجاد الوثير مع أثاث الغرفه ، و يلفت الإنتباه تصميم السقف الغني الذي يغريك بإطالة النظر إليه . و تم إضافة بعض القطع المعدنيه من الإكسسوارات لإستكمال المظهر الفخم و الراقي للمكان ، و جاءت الحوائط و الأرضيات باللون الأبيض لموازنة كثرة التفاصيل في الغرفه .

شبابي و مختلف

EVRIM & GUNAY ASLAN EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

لمحبي الإختلاف و الأناقة في آن واحد ، يأتي هذا الصالون بألوانه الحياديه الرائعه ، و مصابيح السقف التى تتدلى على ارتفاع قريب بشكل عصري . فإذا كنت من محبي عناصر التزيين القليله ، فاختيار طاولة قهوه بهذا التصميم المتنوع يغنيك عن وضع قطع الإكسسوار المبهرجه .

عملية و حيويه

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مدفأه بتصميم حديث تقبع داخل حائط رخامي بلون أسود غامض ، و أثاث باللون الرمادي الداكن و وسائد باللون الأصفر الحيوي . غرفه واسعه بأثاث عملي فخم و أنيق . تحتوى على كافة وسائل الراحه و تصميم إضاءة السقف من الدوائر المتداخله وفر إناره عاليه و كان لافتا للنظر .

كلاسيكي رسمي

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

ثريا السقف من الكريستال كفيلة بجعل أي صالون يحمل صفة الرسميه و الوجاهه ، فما بالك بتوظيفها مع أثاث بتصميم كلاسيكي فريد و إكسسوارات ذهبيه لامعه . بالإضافه إلى لوحة  ل جيمس دين نجم الخمسينات في القرن الماضي ، لابد و أن الطله ستكون كلاسيكيه بامتياز . 

منحوت بمهاره

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة المعيشة
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

يعد الأثاث الخشبي المنحوت من أفخر أنواع الأثاث ، و في هذا الصالون الكلاسيكي نجد أن الخشب منحوت و مزخرف برقه و أناقه . و خلفية الكراسي مزينه بنقشه كلاسيكيه ملكيه فريده ، تجعل الصالون مناسب للفيلات و القصور الفخمه و الواسعه .

الراحة أولاً

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

إذا كانت مساحة المنزل صغيره ، فيمكنك جعل الصالون للإستقبال و المعيشه معاً . في تلك الحالة عليك اختيار أثاث مريح و عملي ، بلمسات جماليه تلفت الأنظار مثل مصابيح السقف المتدليه أو سجاد فاخر من جلود الحيوانات ، حتى لا يفوتك إظهار أناقة المكان ، و تستطيع الغرفه تلبية الوظائف المنوطه بها .

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الأحجار و الخشب

Emre & Cansu Evi, Update İç Mimarlık Update İç Mimarlık غرفة المعيشة
Update İç Mimarlık

Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık
Update İç Mimarlık

ظهرت صيحة الأحجار و راجت بشده في الآونه الأخيره ، و اعتماد الأحجار لجدران غرفة الإستقبال مع أخشاب السقف بهذه الطريقه تجعل المنزل على النمط الريفي . و هذا الإسلوب ملائم للغايه في المناطق ذات الأجواء البارده لأنه يعطي إيحاء بالدفء البصري خاصة عند مزجه مع أثاث من الجلد يجعل الغرفه ملائمه للأجواء الشتويه .

هاديء و رقيق

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

غرفة صالون بألوان هادئه من الرمادي و البيج المدخن ، مع أرضيه خشبيه و نوافذ كبيره لإضاءه مميزه . و مجموعه من اللوحات مرتبة بطريقه عصريه على جانب الجدار ، و يعتبر السقف هو نجم الغرفه بالإضاءه الصفراء الدافئه على الطلاء الذهبي اللامع .

المونوكروم

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة المعيشة
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

المونوكروم لا يفنى ، يظل يتجدد و يرسخ أقدامه في كل الأحقاب الزمنيه للموضه . و في هذا الصالون نرى الأبيض و الأسود في الجدران و الأثاث ، و كسره بأرضيه خشبيه لتجنب الملل البصري . و الصالون مشرق بإضاءة طبيعيه و صناعيه فوق الوصف ، أظهرت جمال الأبيض الناصع في الأثاث و أوحت باتساع الغرفه . 

التفاصيل الغنيه

Koru Florya Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

غرفة استقبال مليئه بالتفاصيل و الديكورات المتنوعه ، تنوعت فيها الألوان بين البنفسجي الصارخ و الرمادي الداكن و الفاتح ، و أيضاً الكثير من الألوان في لوحات الحائط و قطع الإكسسوار . نرشح لك عند اختيارك أثاث بألوان متنوعه مثل هذا أن تقوم بتقليل قطع الإكسسوار و تحافظ على حيادية باقي الغرفه .

تصميمات مميزة لواجهات منازل من طابقين
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