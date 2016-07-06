يعد الصالون أو غرفة الإستقبال أهم غرف المنزل ، كما يعتبر مرآه عاكسه لبقية أركانه . و الإهتمام بكون غرفة الصالون أنيقه و راقيه ، يبدأ من أقل التفاصيل و أدقها . و لا بأس في التأني و التريث قبل اختيار تصميم لغرفة الصالون ، و التفكير أولاً في الفكره أو الإنطباع الذي تريد توصيله لضيوفك . هل هو كلاسيكي و رسمي ، أم حيوي و عصري ، أو مبهج و شبابي . و سوف نعرض لكم اليوم مجموعه من أروع الصالونات التركيه الحديثه ، المعروفه بتفرد تصميماتها و اللمسات الشرقيه في البعض منها .