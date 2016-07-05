المكسيكي الأنيق ، بعيداً عن الدراما

بالداخل الوضع يختلف تماماً عن الفن شبه السيريالي المتبع في الخارج، حيث الجدران الخشبية الناعمة و المدهونة بنسبة لامعة قليلة أضفت لها بعداً جمالياً آخر ، أما الحوض الدائري فأعطى شكلاً أفضل بالنظر للشكل الطولي للحمام و الطريق إليه، فلا يمكن أن يكون الحوض أكبر من هذا الحجم لمراعاة عنصر المساحة .

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