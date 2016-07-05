المكسيكي الأنيق ، بعيداً عن الدراما

حينما نقول كلمة مكسيكي في تلك الايام تمر أمام أعيننا الدموع الدرامية المكسيكية في مسلسلاتهم التي غزت العالم العربي عن طريق الدبلجة ، و لكن يبدو أن المكسيك لديها فناً تصميمياً سوف ينافس درامتها و أعمالها الفنية عما قريب، خصوصاً و أن مهارة المصمم المكسيكي التي صممت هذا البيت الفريد من الصفر و أعادت بناؤه بطريقة ذكية و جمالية مختلفة تعتبر مساوية في الإبداع لمهارة الكاتب المكسيكي التي كتبت حلقات المسلسلات التي تطول و تزيد عن المئات دون كلل أو ملل أو شعور بالنفور، التصميم الذي بين ايدينا لبيت في العاصمة المكسيكية و يتميز بالجمال و التنسيق الفريدين و به بعض اللمسات المختلفة نحاول أن نسلط الضوء عليها برفقتكم الكريمة ..
يعتبر استعراض مراحل الإنشاء و التطوير من أهم طرق استلهام الانتباة لدى المتلقي و تعريفه بكم العمل الذي بذل خلال مراحل التصميم المختلفة و ليس فقط رؤية الشكل النهائي له، إن هذا المنزل في مراحل انشاؤه كان لا يدل حقاً على ما سيكون عليه في الوقت الحاضر من جمال و بهاء و وضاءة، و هو ما يؤكد لنا أن الألوان و التشطيب النهائي عليهما النصف تقريباً من اجمالي قيمة الجمال المرئي في أي تصميم ، فمثلاً المساحة الكبيرة التي نراها في هذا المسطح أعلى اليسار لا تنم أبداً عن بعض التقسيمات الصغيرة التي يمكن أن تزود إليها لتعطي لنا شكلاً نهائياً لذلك المسطح يغلب عليه الجانبين الجمالي و الخدمي كذلك.. أو ما يعرف بالوظيفية و اللمسة الجمالية
هل كنت تتخيل أن جزءاً من المساة الشاسعة المبعثة على الفوضى في الصورة الأولى سوف تقدم لنا تلك الإبداعات الجمالية في الصورة الثانية، فهذا فقط جزء أو ركن واحد منها، المصابيح المتدلية و الجدار الطوبي الغير مدهون و الأرضيات المضلعة الخشبية التي تأتي بنفس لون المقاعد الذكية على المنضدة الصغيرة الجذابة، كلها تتضافر في باقة واحدة من الإبداع، أمام اللوحة و جمالها فقد كسر جمود كبير لو كانت ظلت الجدران الخلفية منها باللون الأبيض الغير مزخرف، إتها لوحة جمالية متكاملة في ركن واحد فقط من الغرفة الكبيرة المساحة لهذا المنزل
أما من تلك الزاوية و من داخل المنضدة نلاحظ ان لجوء المصمم لبعض اللمسات الفنية مثل الأضواء و ألوانها الملفتة و توزيع اللوحات على الجدران المطلية بالأبيض أفادها كثيراً ، و المصباح كذلك وضعه سواء في الصورة الاولى أو من تلك الزاوية يلعب حجر الاساس في المشهد الإبداعي هذا، أما النوافذ فكانت ضرورية للغاية أن تكون بالشكل الشفاف حتى تكسر الانغلاق الذي يسببه الطوب في الجدران الغير مطلية
و إذا أدرنا ظهورنا للجدران الطوبية فإننا لن نلاحظ سوى تصميم حداثي أنيق فيما بقى من الأركان، النافذة تبدو و كأنها أجمل كثيراً مما كنا نعتقد ، و الأرائك تشكل سيمفونية من الدفء و الخصوصية في قلب المسطح ، لتصبح بحق غرفة معيشة بمعناها الحديث و التي تضم المطبخ المفتوح و المنضدة الصغيرة و المقاعد و الأرائك و التلفاز
بالداخل الوضع يختلف تماماً عن الفن شبه السيريالي المتبع في الخارج، حيث الجدران الخشبية الناعمة و المدهونة بنسبة لامعة قليلة أضفت لها بعداً جمالياً آخر ، أما الحوض الدائري فأعطى شكلاً أفضل بالنظر للشكل الطولي للحمام و الطريق إليه، فلا يمكن أن يكون الحوض أكبر من هذا الحجم لمراعاة عنصر المساحة .
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نستعرض ذلك الحمام الفرعي الذي يوحي و كأنه خارج المنزل تماماً ، الألوان الزاهية رائعة و النباتات مختلفة أمام فعلاً الأمر المحبب لعيوننا هو المرآة المتشعب منها الغصون و كأننا بداخل شجرة و ليس حماماً، و اذا اخذنا كافة التفاصيل و وضعناها أمام تلك المرآة ففعلاً نفهم أن هذا الديكور يضع ذلك الحمام في المقام الأول في فكرة التصميم المختلف في الغرف الداخلية في هذا المنزل
الألوان الزاهية ، منحنى جديد يأخذه المصمم في الغرف الداخلية كما أكدنا في الصورة السابقة التي تناولت الحمام الفرعي للمنزل، و تلك الصورة قد وجد بها لونين من أجمل ألوان غرف الأطفال في الحقيقة البرتقالي و درجاته إلى أن جاء استخدام اللون الأزرق و درجاته في الفرش و السقف ، تصميم مبهج لأقصى الدرجات و نجح فيه المصمم تماماً في المزج بين الرسميات و السيريالية و البهجة و الألوان الزاهية ..