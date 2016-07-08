5 خزانات ملابس عنوان للأناقة

يتجه الكثير إلى الخزائن المصنوعة من الخشب لعدة اسباب منها طول عمرها وقدرتها على التحمل ولكن في الفترة الأخيرة اخترع مصمموا الأثاث خزانات أخري بتصميمات تشبه الخشب من الخارج لكن مكوناتها في الحقيقة من البلاستيك لكنها تشبه الخشب بشكل كبير ولكن بأسعارأقل من الخشب، كما أن هناك بعض المصممون يتجهون في الفترة الأخيرة يتجهون إلى تقليل المواد المستخدمة في الخزائن، فم يعد البعض يتجه إلى تصميم قاعدة وظهراً للخزائن، بل يتجه إلى الكثير إلى تثبيتها فقط على الحائط مع الأستعانة بالأبواب المتحركة، لتظهرلك مظهراً أنيقاً وبسيطاً في أن واحد، مثل تلك الخزانة في هذة الصورة فهى مثبتة على الحائط بدون ظهر أو قاعدة فقط مثبتة على الحائط كما هوواضح في الصورة.