5 خزانات ملابس عنوان للأناقة

اختيار خزانة ملابس مناسبة من الأمور الهامة جداً قبل تصميم غرفة ملابس مناسبة، خاصةً أن في الفترة الأخيرة ظهرت أشكال وتصميمات عديدة مبتكرة وعصرية فلم تعد أشكال الخزانات تقليدية التصميم المفضلة لدى الكثير، بل أصبح البعض يفضل الخزانات المبتكرة ذو مواصفات عصرية، لذلك Homify تقدم اليوم مجموعة أفكار لخزانة عصرية رائعة.
من أهم الأمور التي يجب أخذها في الأعتبار قبل اختيار أى خزانة أن يكون تصميمها يحتوي على الاحتياجات الضرورية داخل الخزانة، ومثال على ذلك هذة الخزانة مصنوعة بالكامل من الخشب الداكن على رغم من أن استخدام الخشب ليس حديث التصميم بعض الشئ ألا انه في هذا التصميم تم مزج الخشب مع الزجاج الأبيض الشفاف ليخلق مزيجاً من الكلاسيكية والعصرية بطريقة مثالية جداً، هذة الخزانة ستساعدك على تخزين أغراضك بداخلها بطريقة بسيطة ومنظمة جداً وفي نفس الوقت تعطيك أطلال مميزة جداً.
يتجه الكثير إلى الخزائن المصنوعة من الخشب لعدة اسباب منها طول عمرها وقدرتها على التحمل ولكن في الفترة الأخيرة اخترع مصمموا الأثاث خزانات أخري بتصميمات تشبه الخشب من الخارج لكن مكوناتها في الحقيقة من البلاستيك لكنها تشبه الخشب بشكل كبير ولكن بأسعارأقل من الخشب، كما أن هناك بعض المصممون يتجهون في الفترة الأخيرة يتجهون إلى تقليل المواد المستخدمة في الخزائن، فم يعد البعض يتجه إلى تصميم قاعدة وظهراً للخزائن، بل يتجه إلى الكثير إلى تثبيتها فقط على الحائط مع الأستعانة بالأبواب المتحركة، لتظهرلك مظهراً أنيقاً وبسيطاً في أن واحد، مثل تلك الخزانة في هذة الصورة فهى مثبتة على الحائط بدون ظهر أو قاعدة فقط مثبتة على الحائط كما هوواضح في الصورة.
يجب قبل اختيار تصميم الخزانة أولاً أن تنتبه جيدأً لأحتياجاتك من تلك الخزانة التي تريدها سواء ان كنت تريد أماكن تخزين للملابس أكثر من الأغراض الأخري أم العكس، كل هذة الأمور يجب وضعها في الأعتبار قبل اختيار الخزانة الصحيح، فعلى سبيل المثال هذة الخزانة في الصورة تم اختيارها بمساحات تخزين كبيرة لتسع تخزين الاغراض الصغيرة داخل غرفة الملابس.
الأبيض دائماً هو انسب اختيار من وجهة نظرى خاصةً للأماكن صغيرة المساحة، وهو أيضاً أنسب اختيار لغرفة الملابس الصغيرة لأنه يعطي مساحة واتساع للمكان، مثل هذا التصميم لغرفة الملابس الصغيرة الذى اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض ليكون اللون الأساسي للغرفة وتصميمها مما أدي اتساعاً للمكان.
هل فكرت يوماً أن تكون خزانتك عنوان لشخصيتك، فهذة الخزانة تصميمها ينقلك بسهولة من شاب لرجل أعمال والعكس أيضاً من رجل أعمال لشاب بمنتهى البساطة من خلال تصميم عصري وأنيق تحقق من خلال أناقة التصميم بجانب المزج بين الأسود والخشب معاً.
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