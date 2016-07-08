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5 خزانات ملابس عنوان للأناقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
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اختيار خزانة ملابس مناسبة من الأمور الهامة جداً قبل تصميم غرفة ملابس مناسبة، خاصةً أن في الفترة الأخيرة ظهرت أشكال وتصميمات عديدة مبتكرة وعصرية فلم تعد أشكال الخزانات تقليدية التصميم المفضلة لدى الكثير، بل أصبح البعض يفضل الخزانات المبتكرة ذو مواصفات عصرية، لذلك Homify تقدم اليوم مجموعة أفكار لخزانة عصرية رائعة. 

مزيج الأبيض والخشب

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

من أهم الأمور التي يجب أخذها في الأعتبار قبل اختيار أى خزانة أن يكون تصميمها يحتوي على الاحتياجات الضرورية داخل الخزانة، ومثال على ذلك هذة الخزانة مصنوعة بالكامل من الخشب الداكن على رغم من أن استخدام الخشب ليس حديث التصميم بعض الشئ ألا انه في هذا التصميم تم مزج الخشب مع الزجاج الأبيض الشفاف ليخلق مزيجاً من الكلاسيكية والعصرية بطريقة مثالية جداً، هذة الخزانة ستساعدك على تخزين أغراضك بداخلها بطريقة بسيطة ومنظمة جداً وفي نفس الوقت تعطيك أطلال مميزة جداً.

الطبيعة والخشب في خزانة واحدة

APARTMENT/6, ONE STUDIO ONE STUDIO غرفة الملابس
ONE STUDIO

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

يتجه الكثير إلى الخزائن المصنوعة من الخشب لعدة اسباب منها طول عمرها وقدرتها على التحمل ولكن في الفترة الأخيرة اخترع مصمموا الأثاث خزانات أخري بتصميمات تشبه الخشب من الخارج لكن مكوناتها في الحقيقة من البلاستيك لكنها تشبه الخشب بشكل كبير ولكن بأسعارأقل من الخشب، كما أن هناك بعض المصممون يتجهون في الفترة الأخيرة يتجهون إلى تقليل المواد المستخدمة في  الخزائن، فم يعد البعض يتجه إلى تصميم قاعدة وظهراً للخزائن، بل يتجه إلى الكثير إلى تثبيتها فقط على الحائط مع الأستعانة بالأبواب المتحركة، لتظهرلك مظهراً أنيقاً وبسيطاً في أن واحد، مثل تلك الخزانة في هذة الصورة فهى مثبتة على الحائط بدون ظهر أو قاعدة فقط مثبتة على الحائط كما هوواضح في الصورة.

خزانة بسيطة وأنيقة

Recamara y Vestidor Moderno, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño غرفة الملابس
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

يجب قبل اختيار تصميم الخزانة أولاً أن تنتبه جيدأً لأحتياجاتك من تلك الخزانة التي تريدها سواء ان كنت تريد أماكن تخزين للملابس أكثر من الأغراض الأخري أم العكس، كل هذة الأمور يجب وضعها في الأعتبار قبل اختيار الخزانة الصحيح، فعلى سبيل المثال هذة الخزانة في الصورة تم اختيارها بمساحات تخزين كبيرة لتسع تخزين الاغراض الصغيرة داخل غرفة الملابس.

الأبيض مثال البساطة

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

الأبيض دائماً هو انسب اختيار من وجهة نظرى خاصةً للأماكن صغيرة المساحة، وهو أيضاً أنسب اختيار لغرفة الملابس الصغيرة لأنه يعطي مساحة واتساع للمكان، مثل هذا التصميم لغرفة الملابس الصغيرة الذى اعتمد المصمم فيه على اللون الأبيض ليكون اللون الأساسي للغرفة وتصميمها مما أدي اتساعاً للمكان.

مزيج الأسود والخشب

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الملابس
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

هل فكرت يوماً أن تكون خزانتك عنوان لشخصيتك، فهذة الخزانة تصميمها ينقلك بسهولة من شاب لرجل أعمال والعكس أيضاً من رجل أعمال لشاب بمنتهى البساطة من خلال تصميم عصري وأنيق تحقق من خلال أناقة التصميم بجانب المزج بين الأسود والخشب معاً.

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