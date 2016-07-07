8 تصميمات تراس تزيد مساحة منزلك

دائمًا مانهتم بالأفكار والتصميمات التى تساعد على زيادة مساحة المنزل وتزود من عدد الغرف، فإن كان لدينا تراس ملحق بالمنزل سيساعدنا لتطبيق أفكار متنوعة للاستفاده منه .
بالتأكيد الجلوس فى الهواء الطلق متعة لا يضاهيها ثمن وهذا ماتعتمد عليه هذه التصميميات المذهلة لزيادة مساحة المنزل.
يناسب هذا التصميم المساحات الكبيرة، فالتراس هنا امتداد للغرف الداخلية فيمكننا تخصيص مساحة لإنشاء مطبخ عملى يلائم التجمعات وتزويده بإضاءة جيدة .
مع تناسق لألوان حوائط التراس والأثاث مما يجعله أنيق ومريح.
يدمج هذا التصميم التراس مع المطبخ الداخلى فعندما يفتح الباب الزجاجى القريب من طاولة الطعام يصبح المطبخ فى امتداد واحد مع التراس ، ويعد الباب الزجاجى فكرة جيدة لإستخدامه وقت تغيير المناخ مما يجعل الاستمتاع بالطبيعة والمساحة الخضراء مستمر فى كل الأوقات ، ويساعد المكان المتميز لطاولة الطعام من استخدامها للأسرة والزوار أثناء تناول الطعام أو إعداده مما يزود الوقت الذى تقضيه مع أسرتك أو أصدقائك أثناء إعداد الطعام.
صمم هذا التراس بمنتهى البساطة واستخدام مواد رخامية يضفى مزيد من الأناقة على التصميم.
إن كنت تعقد الإجتماعات بشكل دورى قد يناسبك ذلك التصميم الأنيق فى منظر طبيعى ساحر يضفى مزيد من الإسترخاء أثناء المقابلات.
الأزرق بدرجاته المختلفة يشيع الهدوء والراحة فى المكان بالتاكيد ستستمتع بتناول وجباتك فى هذه الألوان والطبيعة الخلابة، صمم هذا التراس بسقف زجاجى لحماية المطبخ من التغييرات المناخية واستخدمت مساحة التراس بالكامل لمطبخ شامل كل التفاصيل كما تم استخدام مواد ذات جودة عالية لقطع المطبخ وبناء حاوية خشبية حول الثلاجة لحمايتها.
حتى ولو كانت المساحة محدودة، سيمكنك استغلالها بشكل عملى وتزيينها بديكور مختلف وحيوى مثل قطع المرايا الصغيرة التى تعكس الضوء وتزيد من إضاءة المكان.
كما يضفى اللون الأحمر حيوية وطاقة على التراس ويشمل التصميم أيضًا مكان لشاشة حتى تشاهدون ماتحبون أثناء تناولكم للطعام.
عندما تشاهد هذا التراس لأول وهلة تشعر بأنه شقة متكاملة صغيرة فهو يحتوى على تقسيمات متناسقة لغرفة المعيشة والمطبخ وبإختيار قطع أثاث خشبية أنيقة تضفى خصوصية على التصميم ويغطى التراس بسقف من الخشب لحماية المكان فالآن يمكنك العيش خارج جدران المنزل!
لن تفوتك فرصة صنع تراس مميز فى شقتك العالية بوسط المدينة لتستمتع بالهواء المنعش، يوضع أريكة مريحة مع طاولة لتناول الطعام وتزويده بإضاءة مناسبة للاستمتاع بتناول العشاء فى التراس الخاص بك .
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