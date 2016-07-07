8 تصميمات تراس تزيد مساحة منزلك

دائمًا مانهتم بالأفكار والتصميمات التى تساعد على زيادة مساحة المنزل وتزود من عدد الغرف، فإن كان لدينا تراس ملحق بالمنزل سيساعدنا لتطبيق أفكار متنوعة للاستفاده منه .

بالتأكيد الجلوس فى الهواء الطلق متعة لا يضاهيها ثمن وهذا ماتعتمد عليه هذه التصميميات المذهلة لزيادة مساحة المنزل.