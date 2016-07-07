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8 تصميمات تراس تزيد مساحة منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
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دائمًا مانهتم بالأفكار والتصميمات التى تساعد على زيادة مساحة المنزل وتزود من عدد الغرف، فإن كان لدينا تراس ملحق بالمنزل سيساعدنا لتطبيق أفكار متنوعة للاستفاده منه .

بالتأكيد الجلوس فى الهواء الطلق متعة لا يضاهيها ثمن وهذا ماتعتمد عليه هذه التصميميات المذهلة لزيادة مساحة المنزل.

مساحة كبيرة وساحرة

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

يناسب هذا التصميم المساحات الكبيرة، فالتراس هنا امتداد للغرف الداخلية فيمكننا تخصيص مساحة لإنشاء مطبخ عملى يلائم التجمعات وتزويده بإضاءة جيدة .

مع تناسق لألوان حوائط التراس والأثاث مما يجعله أنيق ومريح.

السقف الخشبى

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura بلكونة أو شرفة
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

يدمج هذا التصميم التراس مع المطبخ الداخلى فعندما يفتح الباب الزجاجى القريب من طاولة الطعام يصبح المطبخ فى امتداد واحد مع التراس ، ويعد الباب الزجاجى فكرة جيدة لإستخدامه وقت تغيير المناخ مما يجعل الاستمتاع بالطبيعة والمساحة الخضراء مستمر فى كل الأوقات ، ويساعد المكان المتميز لطاولة الطعام من استخدامها للأسرة والزوار أثناء تناول الطعام أو إعداده مما يزود الوقت الذى تقضيه مع أسرتك أو أصدقائك أثناء إعداد الطعام.

أنيق ومميز

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos بلكونة أو شرفة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

صمم هذا التراس بمنتهى البساطة واستخدام مواد رخامية يضفى مزيد من الأناقة على التصميم.

ساحر وخلاب

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos بلكونة أو شرفة
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

إن كنت تعقد الإجتماعات بشكل دورى قد يناسبك ذلك التصميم الأنيق فى منظر طبيعى ساحر يضفى مزيد من الإسترخاء أثناء المقابلات.

ألوان هادئة

Cobertura na Barra da Tijuca, Ana Adriano Design de Interiores Ana Adriano Design de Interiores بلكونة أو شرفة خشب Blue
Ana Adriano Design de Interiores

Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores
Ana Adriano Design de Interiores

الأزرق بدرجاته المختلفة يشيع الهدوء والراحة فى المكان بالتاكيد ستستمتع بتناول وجباتك فى هذه الألوان والطبيعة الخلابة، صمم هذا التراس بسقف زجاجى لحماية المطبخ من التغييرات المناخية واستخدمت مساحة التراس بالكامل لمطبخ شامل كل التفاصيل كما تم استخدام مواد ذات جودة عالية لقطع المطبخ وبناء حاوية خشبية حول الثلاجة لحمايتها.

أحمر وأبيض

Casa Swiss Park Campinas II, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حدائقمواقد وشوايات
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

حتى ولو كانت المساحة محدودة، سيمكنك استغلالها بشكل عملى وتزيينها بديكور مختلف وحيوى مثل قطع المرايا الصغيرة التى تعكس الضوء وتزيد من إضاءة المكان.

كما يضفى اللون الأحمر حيوية وطاقة على التراس ويشمل التصميم أيضًا مكان لشاشة حتى تشاهدون ماتحبون أثناء تناولكم للطعام.

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متعدد الأذواق

Реконструкция дома , Rash_studio Rash_studio بلكونة أو شرفة
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

عندما تشاهد هذا التراس لأول وهلة تشعر بأنه شقة متكاملة صغيرة فهو يحتوى على تقسيمات متناسقة لغرفة المعيشة والمطبخ وبإختيار قطع أثاث خشبية أنيقة تضفى خصوصية على التصميم ويغطى التراس بسقف من الخشب لحماية المكان فالآن يمكنك العيش خارج جدران المنزل!

التراس فى المدينة

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

لن تفوتك فرصة صنع تراس مميز فى شقتك العالية بوسط المدينة لتستمتع بالهواء المنعش، يوضع أريكة مريحة مع طاولة لتناول الطعام وتزويده بإضاءة مناسبة للاستمتاع بتناول العشاء فى التراس الخاص بك .

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