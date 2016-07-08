اصنع بنفسك..خزانة لحوض مطبخك

إن كنت من محبى تجديد المطابخ بالتأكيد تقف أمامك دائمًا عقبة التكلفة المادية العالية لشراء قطع أثاث جديدة، لذلك يصبح الحل العملى هو أنا نصنعها بأنفسنا على ذوقنا وبالمواصفات العملية التى تناسبنا.

بالتأكيد ستكون تجربة مميزة عندما تقوم أنت باختيار وشراء كل التفاصيل الصغيرة لتصنع بنفسك ركنك المفضل على الطريقة التى تحبها. ولأن الخزانات الملتصقة بمساحة الحوض تكون معرضة للتلف بسرعة فسنعرض لك كيف يمكنك تجديدها بخطوات بسيطة.