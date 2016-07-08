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اصنع بنفسك..خزانة لحوض مطبخك

هنادى موسى هنادى موسى
싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
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إن كنت من محبى تجديد المطابخ بالتأكيد تقف أمامك دائمًا عقبة التكلفة المادية العالية لشراء قطع أثاث جديدة، لذلك يصبح الحل العملى هو أنا نصنعها بأنفسنا على ذوقنا وبالمواصفات العملية التى تناسبنا.

بالتأكيد ستكون تجربة مميزة عندما تقوم أنت باختيار وشراء كل التفاصيل الصغيرة لتصنع بنفسك ركنك المفضل على الطريقة التى تحبها. ولأن الخزانات الملتصقة بمساحة الحوض تكون معرضة للتلف بسرعة فسنعرض لك كيف يمكنك تجديدها بخطوات بسيطة.

قبل

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

هذه هى صورة المطبخ فى صورته الأولى، سنغير بعض التفاصيل لنجدده.

وسنحتاج لذلك:

ألواح خشبية MDF بسمك 3MM،مسامير، ألواح من الصفيح ،طلاء ، شنيور،شريط لاصق،مقابض خشبية،غراء قوى وقفازات للعمل.

كما سنصنع سطح عمل خشبى للحوض بسمك 12MM.

المقابض

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

رغم بساطة تلك المقابض إلا أنها تغير من المظهر الكلى للخزن والأدراج ملفت فاختار بنفسك أشكال مقابض بمواد مميزة ومختلفة عن السابقة حتى تضيف ملمس فريد للخزنة.

الخطوة الأولى

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

نقيس أبواب الخزن بدقة ثم نقطع ألواح الخشب بنفس المقاس ونفرغها من المنتصف بعد تحديد عرض الإطارندهنها ونتركها لتجف.

الخطوة الثانية

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

نركب المقابض على الألواح المدهونة ثم نلصقها على الأبواب ونعيد تركيبها.

وعند فك الأبواب احرصى على جمع المسامير الخاصة بهم بعد فكها فى شنطة حتى لا تفقديهم .

الخطوة الثالثة

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

قد نلاحظ تلف بعض الأبواب من الداخل فيمكننا معالجتها بألواح من الصفيح نقطعها بنفس مقاس الأبواب ندهنها بنفس اللون ثم نلصقها على حواف الباب بالغراء .

فى هذه الحالة قطعنا الألواح بمقاس 20x7.5cm ونحرص على ارتداء قفاز خلال تقطيع هذه الألواح نظرًا لحدتها.

الخطوة الرابعة

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

بعد أن أنهينا دهن وتركيب خزانة الحوض، حان الآن وقت شباك المطبخ فقم بفكه ودهنه مرتين حتى نحصل على شباك متناسق مع لون الخزانة الجديدة مما يجدد من شكل المطبخ بالكامل بتلك اللمسات البسيطة.

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الخطوة النهائية

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

وأخيرًا يمكنك إضافة لمسة أخرى لتجديد المطبخ بإختيار سطح عمل خشبى جديد بجودة عالية بسمك 12 MM مع قياس مساحة الحوض بدقة.

بعد شراء اللوح الخشبى وتركيبه قد نلاحظ وجود بعض الزوائد فيمكننا رسم خطوط بالقلم الرصاص على اللوح ونقطع الزوائد بسكين لتناسب مساحة الحوض، ويمكنك استخدام السكين أيضًا لقطع الزوائد الخشبية عند الزوايا المختلفة حول الحوض .

ولتفادى وجود حواف جارحة نستخدم ورق الصنفرة لتنعيم السطح الخشبى.

النتيجة

싱크대 셀프 인테리어 , little lamb story little lamb story مطبخ
little lamb story

little lamb story
little lamb story
little lamb story

والآن أصبح لدينا خزانة جديدة وسطح عمل بخطوات بسيطة تشجعك على تجديد مطبخكعلى ذوقك الخاص وبتكاليف أقل ..

هل تبحث عن المطابخ بروح جديدة

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