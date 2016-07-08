اصنع بنفسك..خزانة لحوض مطبخك

إن كنت من محبى تجديد المطابخ بالتأكيد تقف أمامك دائمًا عقبة التكلفة المادية العالية لشراء قطع أثاث جديدة، لذلك يصبح الحل العملى هو أنا نصنعها بأنفسنا على ذوقنا وبالمواصفات العملية التى تناسبنا.
بالتأكيد ستكون تجربة مميزة عندما تقوم أنت باختيار وشراء كل التفاصيل الصغيرة لتصنع بنفسك ركنك المفضل على الطريقة التى تحبها. ولأن الخزانات الملتصقة بمساحة الحوض تكون معرضة للتلف بسرعة فسنعرض لك كيف يمكنك تجديدها بخطوات بسيطة.
هذه هى صورة المطبخ فى صورته الأولى، سنغير بعض التفاصيل لنجدده.
وسنحتاج لذلك:
ألواح خشبية MDF بسمك 3MM،مسامير، ألواح من الصفيح ،طلاء ، شنيور،شريط لاصق،مقابض خشبية،غراء قوى وقفازات للعمل.
كما سنصنع سطح عمل خشبى للحوض بسمك 12MM.
رغم بساطة تلك المقابض إلا أنها تغير من المظهر الكلى للخزن والأدراج ملفت فاختار بنفسك أشكال مقابض بمواد مميزة ومختلفة عن السابقة حتى تضيف ملمس فريد للخزنة.
نقيس أبواب الخزن بدقة ثم نقطع ألواح الخشب بنفس المقاس ونفرغها من المنتصف بعد تحديد عرض الإطارندهنها ونتركها لتجف.
نركب المقابض على الألواح المدهونة ثم نلصقها على الأبواب ونعيد تركيبها.
وعند فك الأبواب احرصى على جمع المسامير الخاصة بهم بعد فكها فى شنطة حتى لا تفقديهم .
قد نلاحظ تلف بعض الأبواب من الداخل فيمكننا معالجتها بألواح من الصفيح نقطعها بنفس مقاس الأبواب ندهنها بنفس اللون ثم نلصقها على حواف الباب بالغراء .
فى هذه الحالة قطعنا الألواح بمقاس 20x7.5cm ونحرص على ارتداء قفاز خلال تقطيع هذه الألواح نظرًا لحدتها.
بعد أن أنهينا دهن وتركيب خزانة الحوض، حان الآن وقت شباك المطبخ فقم بفكه ودهنه مرتين حتى نحصل على شباك متناسق مع لون الخزانة الجديدة مما يجدد من شكل المطبخ بالكامل بتلك اللمسات البسيطة.
وأخيرًا يمكنك إضافة لمسة أخرى لتجديد المطبخ بإختيار سطح عمل خشبى جديد بجودة عالية بسمك 12 MM مع قياس مساحة الحوض بدقة.
بعد شراء اللوح الخشبى وتركيبه قد نلاحظ وجود بعض الزوائد فيمكننا رسم خطوط بالقلم الرصاص على اللوح ونقطع الزوائد بسكين لتناسب مساحة الحوض، ويمكنك استخدام السكين أيضًا لقطع الزوائد الخشبية عند الزوايا المختلفة حول الحوض .
ولتفادى وجود حواف جارحة نستخدم ورق الصنفرة لتنعيم السطح الخشبى.
والآن أصبح لدينا خزانة جديدة وسطح عمل بخطوات بسيطة تشجعك على تجديد مطبخكعلى ذوقك الخاص وبتكاليف أقل ..
هل تبحث عن المطابخ بروح جديدة