8 أفكار مذهلة للجدران الحجرية

دائمًا ما تضفى المواد الطبيعية لمسة مميزة فى التصميمات الداخلية ومع كل صيحة جديدة فى عالم التصميمات يعاد إكتشاف ودمج عنصر طبيعى ليجدد من التصميمات التقليدية فى العمارة الداخلية مثل استخدام الحجارة فى صنع حوائط مميزة بكل أشكالها وأنواعها.

ليس هناك نمط محدد لإستخدام الحجارة فى التصميمات فمع كل استخدام مختلف لترتيب وتشكيل الحجارة نحصل على تصميم مميز وفريد. لذلك جمعنا لكم 8 تصميمات استخدمت فيه الحجارة ببراعة.