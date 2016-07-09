الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار مذهلة للجدران الحجرية

هنادى موسى هنادى موسى
Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Loading admin actions …

دائمًا ما تضفى المواد الطبيعية لمسة مميزة فى التصميمات الداخلية ومع كل صيحة جديدة فى عالم التصميمات يعاد إكتشاف ودمج عنصر طبيعى ليجدد من التصميمات التقليدية فى العمارة الداخلية مثل  استخدام الحجارة فى صنع حوائط مميزة بكل أشكالها وأنواعها. 

ليس هناك نمط محدد لإستخدام الحجارة فى التصميمات فمع كل استخدام مختلف لترتيب وتشكيل الحجارة نحصل على تصميم مميز وفريد. لذلك جمعنا لكم 8 تصميمات استخدمت فيه الحجارة ببراعة.

ألوان متناسقة

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

فى تصميمنا الأول تم اختيار حائط بارز لتصميمه بأحجار مختلفة الحجم مما يلفت الانتياه لأول وهلة ويضفى على المكان طراز مختلف .

غرفة ملكية

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

بالطبع يمكنك دمج مكونات أخرى بمهارة مع الجدران الحجرية مثل هذا التصميم الذى يقدم لنا نسخة متناسقة من ألوان الحوائط مع الأثاث والسجاد مما يجعل الغرفة مصممة بعناية ودقة فى التفاصيل تجعل المكان أنيق ومميز.

الحوائط الخارجية

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

لا تستخدم الأحجار فى العمارة الداخلية فقط ولكن تلائم جدًا الأماكن المفتوحة سواء فى الحديقة أو التراس واستخدم أحجار طبيعية تشيع جو من الإسترخاء فى المناطق المفتوحة وتتناسق مع  بيئة النباتات.

تدفئة عصرية

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

فى هذا التصميم يشكل الحائط الحجرى مع المدفئة الحديثة وحدة جذابة وخاطفة للنظر كنمط حديث وغير تقليدى فى العمارة الداخلية وتعكس جو من الدفىء والإحتواء فى المكان

أقرب لكوخ ريفى

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

تعد الاحجار الطبيعية رقم واحد لكل من يفكر فى تصميم منزل بلمسة بسيطة ومريحة. خاصة بدمج الأرضيات والسقف الخشبى مما يجعل منزلك أقرب للكوخ الدافىء فينشرالإحساس بالأمان والدفىء.

حمام عصرى

Badezimmer aus Naturstein, natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

كما يمكن استخدام نمط الحوائط الحجرية فى الحمامات العصرية لتضفى مزيد من الراحة والاستجمام خاصة مع اختيار خامات طبيعية للحوائط والأرضيات.

مطبخ أنيق

Stilvolle Wohnküche aus Naturstein und Holz, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein مطبخ
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

أيضًا انتشرت تصميمات الجدران الحجرية فى المطابخ الحديثة والتى تتسم بالبساطة مما يضفى منظر أنيق ومميز للمطبخ.

تعرف أيضًا على مواد مختلفة للأرضيات : بين الخشاب والرخام أرضيات مميزة

7 من أفضل المطابخ على هوميفاي!
ما أكثر تصميم نال إعجابك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً