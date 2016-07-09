8 أفكار مذهلة للجدران الحجرية

دائمًا ما تضفى المواد الطبيعية لمسة مميزة فى التصميمات الداخلية ومع كل صيحة جديدة فى عالم التصميمات يعاد إكتشاف ودمج عنصر طبيعى ليجدد من التصميمات التقليدية فى العمارة الداخلية مثل استخدام الحجارة فى صنع حوائط مميزة بكل أشكالها وأنواعها.
ليس هناك نمط محدد لإستخدام الحجارة فى التصميمات فمع كل استخدام مختلف لترتيب وتشكيل الحجارة نحصل على تصميم مميز وفريد. لذلك جمعنا لكم 8 تصميمات استخدمت فيه الحجارة ببراعة.
فى تصميمنا الأول تم اختيار حائط بارز لتصميمه بأحجار مختلفة الحجم مما يلفت الانتياه لأول وهلة ويضفى على المكان طراز مختلف .
بالطبع يمكنك دمج مكونات أخرى بمهارة مع الجدران الحجرية مثل هذا التصميم الذى يقدم لنا نسخة متناسقة من ألوان الحوائط مع الأثاث والسجاد مما يجعل الغرفة مصممة بعناية ودقة فى التفاصيل تجعل المكان أنيق ومميز.
لا تستخدم الأحجار فى العمارة الداخلية فقط ولكن تلائم جدًا الأماكن المفتوحة سواء فى الحديقة أو التراس واستخدم أحجار طبيعية تشيع جو من الإسترخاء فى المناطق المفتوحة وتتناسق مع بيئة النباتات.
فى هذا التصميم يشكل الحائط الحجرى مع المدفئة الحديثة وحدة جذابة وخاطفة للنظر كنمط حديث وغير تقليدى فى العمارة الداخلية وتعكس جو من الدفىء والإحتواء فى المكان
تعد الاحجار الطبيعية رقم واحد لكل من يفكر فى تصميم منزل بلمسة بسيطة ومريحة. خاصة بدمج الأرضيات والسقف الخشبى مما يجعل منزلك أقرب للكوخ الدافىء فينشرالإحساس بالأمان والدفىء.
كما يمكن استخدام نمط الحوائط الحجرية فى الحمامات العصرية لتضفى مزيد من الراحة والاستجمام خاصة مع اختيار خامات طبيعية للحوائط والأرضيات.
أيضًا انتشرت تصميمات الجدران الحجرية فى المطابخ الحديثة والتى تتسم بالبساطة مما يضفى منظر أنيق ومميز للمطبخ.
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