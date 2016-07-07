منازل شمال المكسيك إبداع محلى بأناقة عالميه

تشهد منطقة شمال المكسيك حركة سياحيه كبيره ، بفضل شواطئها الجميله على المحيط و مناخها المعتدل الجاف . لذا فالمنطقه تمثل مرآه حضارية عن البلد لرواد المكسيك من الخارج . و يتميز شمال المكسيك باحتوائه على الكثير من المناظر الطبيعيه و الأماكن الريفيه ، بجانب المناطق الصناعيه التى ازدهرت في الآونه الأخيره . و يمثل مصممين المكسيك و مهندسيها جزءاً كبيراً من أفصل خبراء العالم في الهندسه المعماريه ، و سنؤكد ذلك بعرضنا لمجموعه من أرقى المنازل في شمال المكسيك و التى صممها المهندسون المحليون بالمكسيك بإبداع يتنافس مع العالميه .
منزل من طابقين بحديقه مميزه ، و مساحات داخليه رائعه . و لا يظهر منه سوى الإضاءه المميزه للطابق الثاني ، بسبب واجهة المنزل العاليه بتصميم يحافظ على الخصوصيه . و واجهة المنزل من مدخلين إحداهما كبير لكراج المنزل . كما اعتنى المصمم بإضاءة الواجهه المميزه عن طريق تثبيت مصابيح عند باب المدخل و مصابيح أخرى لتسليط الضوء على الحديقه الصغيره في الواجهه .
يتألق المنزل بتصميمه الفريد عن ما حوله من المنازل التقليديه ، حيث أن المدخل مقسم بإحترافيه إلى جزئين ، جزء للكراج يتسع إلى سيارتين ، و جزء ممهد بسلالم رخاميه بالأسود الأنيق و إضاءه خافته تجعل المنزل يتألق ليلاً . و المنزل مكون من طابقين ، الطابق الأول مفتوح على الخارج ، و الثاني أكبر مساحه منه و يتميز بشرفات بتصميم من المربعات و نوافذ كبيره لتتألق غرف المنزل بالآشعه الشمسيه خلال النهار .
في ولاية شيواوا التى تعتبر من أكبر و أحلى ولايات المكسيك ، يقبع هذا المنزل في منطقة مميزه مليئه بملاعب الجولف و المساحات الخضراء . و المنزل محاط بالطبيعه الخلابه ، وتحتوي حديقته على مجموعه ساحره من نباتات البيئه المكسكيه . و المنزل نفسه مستطيل الشكل يحتوى تصميمه على الخطوط المستقيمه ، و نلاحظ أن الطابق العلوي مليء بالنوافذ ، حتى يستمتع سكان المنزل بالأجواء الهادئه المحيطه .
منزل راقي في هيرموسيلو ، من طابقين الأول للمساحة الإجتماعيه التى تضم غرفة المعيشه و غرفة السفره و المطبخ ، أما الطابق العلوي فيحتوى على ثلاث غرف مزودة بشرفات رائعه و نوافذ كبيره تطل على حديقة مذهله . و يتميز المنزل بوجود كراج كبير يتسع لأكثر من سياره .
منزل من بنائين متلاصقين بأسطح مائله بتصميم جديد ، يكفى المنزل لسكن خمسة أشخاص . و المنزل مصمم بخليط من خامات الخشب و الأحجار ، مما يعطيه المزيد من الحيويه المطلوبه ليصبح منزل الإسترخاء على شاطيء المياه الفيروزيه .
الكثير من المربعات و المستطيلات أفقياً و رأسياً ، أكسبت واجهة المنزل طابع العصريه . المنزل مليء بالغرف المريحه ذات التصاميم الحديثه ، و بالرغم من برودة الخامات المستخدمه في واجهة المنزل ، إلا أن روح المنزل غامرة بالدفء و الألفه و ترحب بالزائرين .
تصميم المنزل الخارجي المليء بالزوايا المتداخله و المنحنيات ، يعكس التصاميم الداخليه المبتكره داخل غرف المنزل . هذا المنزل تدخله الآشعه الشمسيه من جميع الجهات ، كما أن تصميمه المتداخل يجعله غير مكشوف للماره في الشارع . و المنزل يمتاز بمساحته الواسعه و تصميم عالمي للسقف الذي يحتوى على عدة مناور تجعله يتمتع بالإضاءه الطبيعيه طوال النهار .
منزل كبير على مساحة 2500 متر مربع ، وسط الطبيعه الريفيه و الجو النقي . يشتمل على بستان من أشجار الجوز ذات الغصون الكبيره المورقه . و المنزل من الداخل يمتاز بأثاث و ديكورات خشبيه تلائم البيئة الريفيه ، و يحتوى على أنتيكات و تحف رائعه و الكثير من النباتات الخضراء المبهجه .
منزل فخم على منطقه ذات انحدار حاد ، المنزل يظهر بارتفاع شاهق وواجهه حديثه و ضخمه مزينه بالأخشاب و الزجاج . و مظهر المنزل الفخم يكتمل بإحتوائه على مساحات داخليه راقيه و أنيقه ، حيث يحتوى على مسبح رائع ملاصق لجدار من الأحجار الرماديه العصريه ، كما يحتوى على الكثير من الغرف المريحه بديكورات خشبيه دافئه تجعل من منزل المنحدر منزلاً للأحلام .
بالقرب من البحر في ولاية سينالوا حيث المناخ الإستوائي ، نجد هذا المنزل من تصميم OLLIN ARQUTIECTURA . واجهة المنزل غنية بالتفاصيل و الخامات ، و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعه و البيئه المحيطه . و استخدام الأحجار جعل للبناء مظهر قوي و جذاب ، و المنزل يعتمد أيضاً على الخامات الثلاث من أحجار و خشب و زجاج في الديكورات الداخليه .