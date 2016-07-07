منازل شمال المكسيك إبداع محلى بأناقة عالميه

تشهد منطقة شمال المكسيك حركة سياحيه كبيره ، بفضل شواطئها الجميله على المحيط و مناخها المعتدل الجاف . لذا فالمنطقه تمثل مرآه حضارية عن البلد لرواد المكسيك من الخارج . و يتميز شمال المكسيك باحتوائه على الكثير من المناظر الطبيعيه و الأماكن الريفيه ، بجانب المناطق الصناعيه التى ازدهرت في الآونه الأخيره . و يمثل مصممين المكسيك و مهندسيها جزءاً كبيراً من أفصل خبراء العالم في الهندسه المعماريه ، و سنؤكد ذلك بعرضنا لمجموعه من أرقى المنازل في شمال المكسيك و التى صممها المهندسون المحليون بالمكسيك بإبداع يتنافس مع العالميه .