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منازل شمال المكسيك إبداع محلى بأناقة عالميه

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
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تشهد منطقة شمال المكسيك حركة سياحيه كبيره ، بفضل شواطئها الجميله على المحيط و مناخها المعتدل الجاف . لذا فالمنطقه تمثل مرآه حضارية عن البلد لرواد المكسيك من الخارج . و يتميز شمال المكسيك باحتوائه على الكثير من المناظر الطبيعيه و الأماكن الريفيه ، بجانب المناطق الصناعيه التى ازدهرت في الآونه الأخيره . و يمثل مصممين المكسيك و مهندسيها جزءاً كبيراً من أفصل خبراء العالم في الهندسه المعماريه ، و سنؤكد ذلك بعرضنا لمجموعه من أرقى المنازل في شمال المكسيك و التى صممها المهندسون المحليون بالمكسيك بإبداع يتنافس مع العالميه .

1- منزل غامض

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل خشب White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

منزل من طابقين بحديقه مميزه ، و مساحات داخليه رائعه . و لا يظهر منه سوى الإضاءه المميزه للطابق الثاني ، بسبب واجهة المنزل العاليه  بتصميم يحافظ على الخصوصيه . و واجهة المنزل من مدخلين إحداهما كبير لكراج المنزل . كما اعتنى المصمم بإضاءة الواجهه المميزه عن طريق تثبيت مصابيح عند باب المدخل و مصابيح أخرى لتسليط الضوء على الحديقه الصغيره في الواجهه .

2-منزل متألق

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

يتألق المنزل بتصميمه الفريد عن ما حوله من المنازل التقليديه ، حيث أن المدخل مقسم بإحترافيه إلى جزئين ، جزء للكراج يتسع إلى سيارتين ، و جزء ممهد بسلالم رخاميه بالأسود الأنيق و إضاءه خافته تجعل المنزل يتألق ليلاً . و المنزل مكون من طابقين ، الطابق الأول مفتوح على الخارج ، و الثاني أكبر مساحه منه و يتميز بشرفات بتصميم من المربعات و نوافذ كبيره لتتألق غرف المنزل بالآشعه الشمسيه خلال النهار .

3-منزل ذو طبيعه خلابه

RESIDENCIA R, ARQUITECTURA EN PROCESO ARQUITECTURA EN PROCESO منازل
ARQUITECTURA EN PROCESO

ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO
ARQUITECTURA EN PROCESO

في ولاية شيواوا التى تعتبر من أكبر و أحلى ولايات المكسيك ، يقبع هذا المنزل في منطقة مميزه مليئه بملاعب الجولف و المساحات الخضراء . و المنزل محاط بالطبيعه الخلابه ، وتحتوي حديقته على مجموعه ساحره من نباتات البيئه المكسكيه . و المنزل نفسه مستطيل الشكل يحتوى تصميمه على الخطوط المستقيمه ، و نلاحظ أن الطابق العلوي مليء بالنوافذ ، حتى يستمتع سكان المنزل بالأجواء الهادئه المحيطه .

4- المنزل الأبيض

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل رخام White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

منزل راقي في هيرموسيلو ، من طابقين الأول للمساحة الإجتماعيه التى تضم غرفة المعيشه و غرفة السفره و المطبخ ، أما الطابق العلوي فيحتوى على ثلاث غرف مزودة بشرفات رائعه و نوافذ كبيره تطل على حديقة مذهله . و يتميز المنزل بوجود كراج كبير يتسع لأكثر من سياره .

5-منزل الإسترخاء

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل حجر Black
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

منزل من بنائين متلاصقين بأسطح مائله بتصميم جديد ، يكفى المنزل لسكن خمسة أشخاص . و المنزل مصمم بخليط من خامات الخشب و الأحجار ، مما يعطيه المزيد من الحيويه المطلوبه ليصبح منزل الإسترخاء على شاطيء المياه الفيروزيه .

6-منزل الأشكال الهندسيه

Casa Astoria, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

الكثير من المربعات و المستطيلات أفقياً و رأسياً ، أكسبت واجهة المنزل طابع العصريه . المنزل مليء بالغرف المريحه ذات التصاميم الحديثه ، و بالرغم من برودة الخامات المستخدمه في واجهة المنزل ، إلا أن روح المنزل غامرة بالدفء و الألفه و ترحب بالزائرين .

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7- منزل مبتكر

CASA PATIO, Narda Davila arquitectura Narda Davila arquitectura منازل White
Narda Davila arquitectura

Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura
Narda Davila arquitectura

تصميم المنزل الخارجي المليء بالزوايا المتداخله و المنحنيات ، يعكس التصاميم الداخليه المبتكره داخل غرف المنزل . هذا المنزل تدخله الآشعه الشمسيه من جميع الجهات ، كما أن تصميمه المتداخل يجعله غير مكشوف للماره في الشارع . و المنزل يمتاز بمساحته الواسعه و تصميم عالمي للسقف الذي يحتوى على عدة مناور تجعله يتمتع بالإضاءه الطبيعيه طوال النهار .

8-منزل ريفي

Casa Zertuche- El Saltillo, Moya-Arquitectos Moya-Arquitectos منازل
Moya-Arquitectos

Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos

منزل كبير على مساحة 2500 متر مربع ، وسط الطبيعه الريفيه و الجو النقي . يشتمل على بستان من أشجار الجوز ذات الغصون الكبيره المورقه . و المنزل من الداخل يمتاز بأثاث و ديكورات خشبيه تلائم البيئة الريفيه ، و يحتوى على أنتيكات و تحف رائعه و الكثير من النباتات الخضراء المبهجه .

9-منزل المنحدر

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

منزل فخم على منطقه ذات انحدار حاد ، المنزل يظهر بارتفاع شاهق وواجهه حديثه و ضخمه مزينه بالأخشاب و الزجاج . و مظهر المنزل الفخم يكتمل بإحتوائه على مساحات داخليه راقيه و أنيقه ، حيث يحتوى على مسبح رائع ملاصق لجدار من الأحجار الرماديه العصريه ، كما يحتوى على الكثير من الغرف المريحه بديكورات خشبيه دافئه تجعل من منزل المنحدر منزلاً للأحلام .

10-

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

بالقرب من البحر في ولاية سينالوا حيث المناخ الإستوائي ، نجد هذا المنزل من تصميم OLLIN ARQUTIECTURA . واجهة المنزل غنية بالتفاصيل و الخامات ، و ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعه و البيئه المحيطه . و استخدام الأحجار جعل للبناء مظهر قوي و جذاب ، و المنزل  يعتمد أيضاً على الخامات الثلاث من أحجار و خشب و زجاج في الديكورات الداخليه .

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