منزل ريفي عائلي من التقليدية المملة للعصرية الجذابة

يا للروعة! من كان يظن أن الصورة السابقة من الممكن أن تتحول لهذه؟ أعتقد أنكم تشكون أنه نفس المكان من الأساس! ولكن هذا ما يمكن للديكور والتصميم أن يفعلاه. تم تجديد الأرض الإسمنتية الباهتة إلى أرض خشبية تتماشى مع الإحساس بالطبيعة والنباتات التي تم تغييرها هي الأخرى بأشجار بسيطة تنمو من بين الخشب لتعطي منظرًا رائعًا وظلالًا يتخللها ضوء الشمس المشرق على واجهة الزجاج. ترون أيضًا أنه قد تمت إزالة الأبواب المعدنية تمامًا واستبدالها بمدخل زجاجي هو بمثابة نافذة كبيرة بضلفتين ذات إطارأبيض ناصع ومقبض معدني عصري. كما أن سقف مبطن بالخشب أيضًا ولكن من نوع آخر ليعطي اختلافًا في الألوان مع الحقاظ على الطبيعة الموجودة في المنظر العام للمكان. واكتفى لإنارة المكان بمصباحين مثبتين في منتهى البساطة بدون أي تعقيد ولا أنوار متدلية.