كيف تختار سيراميك مناسب لبيتك؟

اختيار السيراميك المناسب لبيتك أمر ليس بهين! فهي خطوة من أهم الخطوات التي يمر بها أي شريكين مقبلين على الزواج، ليس فقط لأن للسيراميك ميزانية خاصة بمفرده ينفقان فيه الكثير والكثير لأنه واجهة المنزل من الداخل! ولكن أيضًا لأنه إن أسأت الاختيار في سيراميك أي غرفة من الغرف وأدركت ذلك بعد أن قمت بشرائه أو تركيبه.. من الصعب تغييره والعدول عن رأيك!، لأن السيراميك ببساطة ليس مجرد قطعة ديكور في بيتك تستبعدها متى تشاء!
وبالتالي ننصحك بالتدقيق في هذه المرحلة، مع مراعاة انتقاء أفضل الخامات لبيتك والتي بالتأكيد تناسب مساحته.. لذا نعرض هنا مجموعة من الخيارات التي يمكنك بسهولة الاستعانة بها إن تماشت مع بيتك ..
إن كنت من محبي الديكورات الكثيرة ذات الألوان المتعددة، فعليك باختيار خلفية وأرضية هادئة لغرف منزلك المختلفة لتستوعب كل ما تريد من لمسات إبداعية خارجة عن المألوف!، كـ ذلك النموذج الموضح هنا، فقد تعمد المصمم اللجوء لملك الألوان، اللون الأبيض في سيراميك غرفة المعيشة الممتزج به قليلًا من الأسود، فضلًا عن اختيار اللون ذاته للحوائط والسقف وكذلك درابزين الشرفة.. كل هذا ليمنح الغرفة إحساس بالوسع ويمنح الناظرين إليها الإحساس بالراحة!
لم يكن ذلك هو الهدف الوحيد الذي يرمي إليه المصمم.. ولكن الهدف الأساسي هو أن اللون الأبيض يعطي للفرد كامل الحرية في انتقاء ما يحب من ألوان ليزين بها غرفته بقطع أثاث أنيقة، فهنا الأبيض منح المصمم فرصة استخدام ألوان متعددة في أثاث الغرفة أبرزهم الأسود والأصفر والأحمر والذين كان دمجهم مع بعضهم البعض موفق إلى أبعد الحدود رغم غرابته!
كان الأبيض أيضًا مناسبًا ليسمح للمصمم بوضع الكثير من الإكسسوارات بالغرفة، كتلك الإطارات المتراصة على الحائط الأيسر أعلى الأريكة السوداء المريحة بنقوشها البيضاء، والتي يقابلها بالجهة الأخرى مرآة دائرية الشكل قديمة الطراز وكأنها تحفة فنية أكملت جمال الغرفة، هذا فضلًا عن الثريا الكلاسيكية المتدلية من السقف بتفاصيلها الراقية..
لتميز بيتك بلمسة من الفخامة، لا تتردد في الاستعانة بمجموعة من الصخور أو الأحجار.. وذلك لما لها من قدرة هائلة على تزيين الجدران! ربما يمكنك تركيبها بحائط ما عند مدخل البيت، أو بالحائط الجانبي للسلم الداخلي للمنزل والذي يصل بك إلى الطابق العلوي المخصص للنوم غالبًا.
فكما نرى هنا، استخدم المصمم ذلك النوع من الأحجار ليجعل السلم بإطلالة ساحرة بمنظر الأحجار المتراص بشكل منظم، وألوانه المتناغمة رغم اختلافها ما بين درجات الرمادي الفاتح والداكن والبني الفاتح، هذا بالإضافة إلى درجات السلم الشبه مثبتة والتي هي أكبر دليل على عصرية المنزل!
كما نرى هنا.. هذا الركن من المنزل مُفعم بالدفء الممتزج بالحيوية، يكمن ذلك في أمرين، أولهما اختيار الباركيه ليكسي أرضية ذلك الركن بشكل رأسي بحيث توازي كل شريحة فيه شريحة أخرى نائمة إلى جانبها! مجتمعين بنهاية المطاف عند ذلك الرف الأبيض الأنيق بتصميمه العصري الذي يحتضن المدفئة ليظهروا بشكل مرتب !
أما الأمر الثاني، فهو اختيار المصمم اللون الأصفر الداكن ليكون لونًا للحائط والذي يبدو هنا وكأنه ساطع كضوء الشمس خصوصًا إذا ما نظرنا قليلًا إلى الأسفل لتلك الشعلة المتوهجة داخل المدفئة والتي تتلاحم مع لون الغرفة ليعم الدفء بجميع أرجائها.
رغم أن كثير من الناس تتجاهل الاهتمام بسيراميك المطبخ نظرًا لأنه غالبًا ما يتم تركيب الوحدات فوقه بخاماتها المختلفة من خشب أو أكريلك أو خشمونيوم.. وبالتالي تخفي معالم وتفاصيل السيراميك برمته وما به من نقوش وزخارف! إلا أن المصمم هنا أصر على الاستعانة بسيراميك أنيق ومميز لجدار المطبخ.. لعل السبب يكمن في اكتفاء المصمم بالوحدات السفلية فقط للمطبخ وقرر الاستغناء عن الوحدات العلوية وأبدلها بحائط راقي بنقوش داخلية ساحرة..
من أول النصائح التي يمكننا أن نوجهها لك عند اختيارك لسيراميك الحمام، أن تحرص كل الحرص على أن يكون هادئ التفاصيل.. أي أن تستبعد السيراميك ذو النقوش الكثيرة والمزعجة للعين، بل أن تختار آخر مريح في إطلالته يضفي حالة من السكون على أرجاء الحمام.
وعن الألوان التي نرشحها لك، فأفضلها الرمادي الفاتح.. نظرًا لما يتمتع به من عصرية من ناحية وأنه غير مستهلك أو مستخدم كثيرًا من ناحية أخرى! هذا بالإضافة إلى ما يبثه من هدوء بالحمام والنابع في الأساس من لونه الهادئ المريح..
ومع ذلك.. يمكنك تطعيم الحمام بقطع فرش أنيقة بألوان مبهجة كالبرتقالي أو الأخير الفاتح أو الأصفر.. تتناقض مع هدوء الحمام لتنقله من حالة السكون إلى حالة الحيوية ولكن بإضافات بسيطة!
أما عن سيراميك أرضية المطبخ، فيمكننا أن ننصحك ببساطة باستخدام الباركية.. على أن يكون بلونه الداكن، فكما نرى هنا في هذا النموذج، لجأ المصمم للباركية بلونه البني الداكن وذلك لما يحظى به من مزايا عديدة يمكننا أن نلخصها في نقطتين:
- أولًا: هو سهل التنظيف وبالتالي فهو يتماشى مع طبيعة المطبخ التي تتطلب التنظيف بشكل دوري ومستمر، حيث أنه من المتعارف عليه أن المطبخ دائم الاتساخ، فبمجرد وقوفك به قليلًا لإعداد الطعام، تجد نفسك تسكب السوائل هنا وهناك.. وبالتالي إذا ما كان السيراميك مريح وسهل النظيف، سينهكك كثيرًا أي بديل آخر!
- ثانيًا: الأناقة.. فشكل الباركية بعد تركيبه بأرضية المطبخ يكون أنيق وراقي إلى أبعد الحدود.. فهو كفيل بأن ينقل مطبخك نقلة كبرى من مطبخ عديم الإطلالة.. لمطبخ في غاية السحر والجمال.
نلاحظ هنا اختيار المصمم لأرضية مزركشة تؤكد كلاسيكية هذا الركن رغم عصرية ما به من كراسي خشبية! فاللجوء هنا لذلك السيراميك المنقوش منح التراس الكثير من التميز، وكسر حدة الأبيض المستخدم في كل جانب..
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