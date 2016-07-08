كيف تختار سيراميك مناسب لبيتك؟

إن كنت من محبي الديكورات الكثيرة ذات الألوان المتعددة، فعليك باختيار خلفية وأرضية هادئة لغرف منزلك المختلفة لتستوعب كل ما تريد من لمسات إبداعية خارجة عن المألوف!، كـ ذلك النموذج الموضح هنا، فقد تعمد المصمم اللجوء لملك الألوان، اللون الأبيض في سيراميك غرفة المعيشة الممتزج به قليلًا من الأسود، فضلًا عن اختيار اللون ذاته للحوائط والسقف وكذلك درابزين الشرفة.. كل هذا ليمنح الغرفة إحساس بالوسع ويمنح الناظرين إليها الإحساس بالراحة!

لم يكن ذلك هو الهدف الوحيد الذي يرمي إليه المصمم.. ولكن الهدف الأساسي هو أن اللون الأبيض يعطي للفرد كامل الحرية في انتقاء ما يحب من ألوان ليزين بها غرفته بقطع أثاث أنيقة، فهنا الأبيض منح المصمم فرصة استخدام ألوان متعددة في أثاث الغرفة أبرزهم الأسود والأصفر والأحمر والذين كان دمجهم مع بعضهم البعض موفق إلى أبعد الحدود رغم غرابته!

كان الأبيض أيضًا مناسبًا ليسمح للمصمم بوضع الكثير من الإكسسوارات بالغرفة، كتلك الإطارات المتراصة على الحائط الأيسر أعلى الأريكة السوداء المريحة بنقوشها البيضاء، والتي يقابلها بالجهة الأخرى مرآة دائرية الشكل قديمة الطراز وكأنها تحفة فنية أكملت جمال الغرفة، هذا فضلًا عن الثريا الكلاسيكية المتدلية من السقف بتفاصيلها الراقية..