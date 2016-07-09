منزل في هيئة فندق صغير!

منزل أنيق في هيئة قصر صغير لعائلة بالتأكيد مميزة! يقع في حي Koregaon بالهند، مُصَمَم على مساحة شاسعة ويتمتع بمدخل مذهل، يعتمد على النوافذ الزجاجية البراقة بشكل كبير في تصميمه والتي أدت دورها ببراعة في تمييز واجهته ومنحتها إطلالة فريدة.. تجولوا معنا بين أروقته لتروا روعة التصميم!
كما نرى بالصورة التصميم المعماري للمنزل أكثر من رائع، والأبيض المحايد بهدوئه كان مناسبًا تمامًا للواجهة! فضلًا عن عنصر الإضاءة الخارجية الذي تفاعل مع الواجهة الزجاجية فبات قادرًا على لفت أنظار الجميع..
يتضح من هذه الزاوية أن المنزل ينقسم لطابقين، العلوي لغرف النوم وغالبًا الحمام، والسفلي لغرفتي الاستقبال والمعيشة إلى جانب السفرة والمطبخ، كلاهما مميز التصميم ولكن الطابق العلوي نجح في السيطرة على جمال الواجهة بذلك المربع الزجاجي الصغير ليسمح للقاطنين بالتمتع بمنظر الحديقة الخلاب وكذلك البراح الذي يميز مدخل المنزل!
صممت هذه الغرفة خصيصًا للتجمعات العائلية والأصدقاء، يتجلى ذلك من اهتمام المصمم بأن يجعل غرفة المعيشة واسعة لتوفير مساحة كبيرة كافية لتجمع أفراد العائلة بأكملها، حيث استعان بثلاث أرائك ملونة بلون محايد بوسائد بسيطة بلمسة مميزة، ليكتمل جمال المنظر مع كرسيين بخامة جلدية فاخرة ولون بني فاتح منحا الغرفة حالة من الدفء والرقي في آنٍ واحد.
اكتملت روعة التصميم هنا أيضًا مع هذا المصباح الأنيق المصمم على شكل قوس بلونه الأبيض الهادئ المتناغم مع كافة عناصر الغرفة، ولا يمكننا أن نغفل تصميم ذلك السقف المعلق بتلك اللمسة الذهبية مستطيلة الشكل المحاوطة له من كل جانب.
هنا في هذه الصورة يمكننا أن نرى قلب المنزل عن قرب بتفاصيله الدقيقة والتي تؤكد أن المنزل من الداخل يشبه كثيرًا تصاميم القصور، يتضح ذلك من هذا السلم الخشبي بدرابزينه الزجاجي البراق الذي يصلنا للـطابق العلوي وما يستوعبه من غرفتين نوم إلى جانب غرفة لخلع الملابس، بالإضافة إلى تراس كبير يتمتع بإطلالة ساحرة تطل على الحديقة.
أما تلك السفرة الفخمة التي تستوعب 10 أفراد في إفطار خفيف أو عشاء فاخر، فكان لها دور كبير في تمييز قلب المنزل لما تتمتع به من تصميم ساحر آخاذ متناسق مع كلًا من الباب الخشبي الكائن يمين الغرفة وكذلك السلم الخشبي!
مطبخ كبير كثير التفاصيل ولكن تنظيمه الشديد لا يكاد يشعرك بالصخب، ربما كانت طاولته كبيرة أكثر من اللازم بغرض الاستفادة منها في إعداد العزومات نظرًا لما تتطلبه من أصناف وأكلات عديدة، ولكن مما لا شك فيه أن المطبخ يشبه كثيرًا مطابخ الفنادق أو القصور.
ننتقل هنا لغرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل الكبير والتي تحظى بتصميم راقٍ ولكنه بسيط في الوقت ذاته، سريرها يكتسي بالجلد الأسود ومصمم بمسند فاخر مزج بين العصرية والكلاسيكية معًا الذي استند هو الآخر إلى حائط بلون داكن ولكنه مميز!
لم يلجأ المصمم هنا لقطع أثاث كثيرة بهذه الغرفة.. بل بالعكس، اتبع مبدأ البساطة المخالف تمامًا لفخامة المنزل من الداخل والخارج!، ربما أدرك أن غرفة النوم لابد وأن تكون بسيطة لتكن عنوانًا للراحة وهدوء النفس والأعصاب، فقط استعان بسرير وكرسيين باللون الأبيض المحايد يشبهان في هيئتهم الشازلونج ليتمكن قاطني المنزل من الاسترخاء بمجرد جلوسهم عليها.
أما الحمام، فيتبع نفس منطق المنزل، وهو استخدام الألوان المحايدة والمفروشات الحديثة، ليس هذا وحسب! وإنما نفس مبدأ الفخامة الظاهر بوضوح في كل ركن بالمنزل ويمكننا ملاحظته هنا في تصميم الحمام.
ننصحكم بقراءة المقال التالي: تجديد بالكامل .. إبداع شامل