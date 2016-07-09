منزل في هيئة فندق صغير!

كما نرى بالصورة التصميم المعماري للمنزل أكثر من رائع، والأبيض المحايد بهدوئه كان مناسبًا تمامًا للواجهة! فضلًا عن عنصر الإضاءة الخارجية الذي تفاعل مع الواجهة الزجاجية فبات قادرًا على لفت أنظار الجميع..

يتضح من هذه الزاوية أن المنزل ينقسم لطابقين، العلوي لغرف النوم وغالبًا الحمام، والسفلي لغرفتي الاستقبال والمعيشة إلى جانب السفرة والمطبخ، كلاهما مميز التصميم ولكن الطابق العلوي نجح في السيطرة على جمال الواجهة بذلك المربع الزجاجي الصغير ليسمح للقاطنين بالتمتع بمنظر الحديقة الخلاب وكذلك البراح الذي يميز مدخل المنزل!