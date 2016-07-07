6 أفكار حديثة ورائعة لغرف السفرة

غرف السفرة هي المكان الذي يجتمع فيه الناس ليس فقط على الطعام ولكن للحديث والدردشة عن أحداث يومهم ومكان لالتقاء العائلة والأصدقاء في المناسبات والأعياد. هي مكان للضحك واللعب وأيضًا للجد والمذاكرة! دعونا نأخد جولة في بعض تصميمات غرف السفرة الحديثة سواء كانت غرف منفصلة أو متصلة بالمطبخ فهذا المقال سيمدكم بالتأكيد بالعديد من الأفكار التي من الممكن أن تقوموا بتطبيقها عند تصميم غرف الطعام الخاصة بكم.
من قال أن غرفة السفرة مخصصة للطعام فقط؟ هذا التصميم لهو تصميم بارع يظهر روعة الخشب الذي لا تندثر موضته أبدًا.. فهو صالح لكل زمان ومكان! الغرفة تعطي انطباعًا آخر بكونها مصممة للإجتماعات أو ربما المذاكرة والمدارسة أو ما إلى ذلك من التجمعات الجتدة فضلًا عن كونها مناسبة جدًا إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير أو إذا كنت تقوم بالعديد من العزومات على مدار العام وتحتاج مكانًا للم شمل العائلة الكبيرة. وكما ترون أعطى الحجر المصمم على الجدار شعورًا إضافيًا بالدفئ مع لون الخشب البني الطبيعي. امتزاج رائع للطبيعة واستخدام أقل عدد من التحف للتزيين فمنظر الجدار كافٍ للتأمل! أيضًا وجود المطبخ على مقربة من طاولة الطعام هو دائمًا ميزة لسهولة نقل الأطباق من وإلى المطبخ.
هل زرت أحدًا يومًا ووجدت مقاعد الكراسي في غرفة السفرة مختلفة عن بعضها البعض؟ لا أعتقد ولكنها فكرة رائعة أليس كذلك؟ هذه المقاعد المختلفة الألوان والأنماط والأشكال كسرت من البياض الخام؛ ذلك اللون الجرئ الذي صممت به الغرفة بأكملها فأعطت شعورًا مفاجئًا من البهجة والمرح. يمكنك دائمًا اختيار والقرص الزجاجي عندما لا يتوفر لديك مساحة كافية لغرفة السفرة فتختار ما شئت من أبعاد الزجاج ليلائم احتياجك وعدد أفراد أسرتك ومن الممكن تغيير شكله كل فترة من مسطيل لمبرع لدائرة، كنوع من التغيير والتجديد!
غرفة سفرة بسيطة جدًا بالرغم من أناقتها، فقد اختاروا الطاولة من مادة الخشب حتى تعطي إحساسًا بالدفئ بالرغم من صغرها. ما يلفت الانتباه حقًا هو الأرضية ذات اللون الزيتوني الرائع التي كسرت من حدة اللون الأبيض المطلية به جدران المنزل وكذلك لون المطبخ. أيضًا وضع السفرة بجانب غرفة المعيشة وعلى هذه الإطلالة من الباب الزجاجي الكبير المفتوح أعطت المكان اتساعًا لم يكن ليوجد إذا تم الفصل بينهم بجدار. وأيضًا فكرة البار عملية جدًا في حال وجد عدد أفراد أكبر أو إذا ما كان يريد أحدهم الحصول على وجبة سريعة بدون الجلوس على طاولة السفرة. دمج المطبخ مع السفرة دائمًا حل رائع.
هذه الغرفة الرائعة التي تأخذك إلى الأرياف البسيطة. استخدام اللون الأبيض مع البني يضفي تباين جميل على التصميم. وجود الخزانات مهم أيضًا خاصة إذا لم يكن المطبخ مطلًا أو متصلًا بغرفة السفرة وقد استعمل المصمم الأواني والأدوات التي بداخله كجزء من الديكور بلونها الأبيض الذي يتماشى مع اللون الرئيسي لغرفة السفرة.
أي كان تصميم غرفة السفرة الخاص بك، بعض اللمسات من شأنها أن تغير الشكل العام تغييرًا جذريًا. الديكور المحيط من النباتات صناعية كانت أو طبيعية، المدفأة وطاولات الصغيرة في غرفة المعيشة المجاورة؛ وكما ترون طريقة وضع الأطباق في هذه الغرفة والكاسات، الملاعق ومناديل الطعام وتنظيمهم يعتبروا أفضل فاتح شهية لأي شخض مدعو على الطعام في هذا المنزل! أيضًا دمج غرفة السفرة مع غرفة المعيشة يريح العين ويجعل أمامها متسعًا للنظر. اقرأ أيضًا ماذا تحتاج اتصميم غرفة السفرة؟
تبدو هذه الغرفة وكأنها في قصر ما أو في بيت شخص مهم، يظهر ذلك في العدد الكبير للكراسي وفخامة النجف المعلّق في السقف وأيضًا التحف والقطع الموضوعة على البوفيه. كل هذه يعطي انطباعًا بجدية وثقافة صاحب هذه الغرفة.