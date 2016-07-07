6 أفكار حديثة ورائعة لغرف السفرة

من قال أن غرفة السفرة مخصصة للطعام فقط؟ هذا التصميم لهو تصميم بارع يظهر روعة الخشب الذي لا تندثر موضته أبدًا.. فهو صالح لكل زمان ومكان! الغرفة تعطي انطباعًا آخر بكونها مصممة للإجتماعات أو ربما المذاكرة والمدارسة أو ما إلى ذلك من التجمعات الجتدة فضلًا عن كونها مناسبة جدًا إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير أو إذا كنت تقوم بالعديد من العزومات على مدار العام وتحتاج مكانًا للم شمل العائلة الكبيرة. وكما ترون أعطى الحجر المصمم على الجدار شعورًا إضافيًا بالدفئ مع لون الخشب البني الطبيعي. امتزاج رائع للطبيعة واستخدام أقل عدد من التحف للتزيين فمنظر الجدار كافٍ للتأمل! أيضًا وجود المطبخ على مقربة من طاولة الطعام هو دائمًا ميزة لسهولة نقل الأطباق من وإلى المطبخ.