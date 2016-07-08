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منزل ثلاثي الأبعاد يمتاز بالغموض و الإثاره !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
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في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، و على بعد مسافة قليله من محمية طبيعيه خلابه ، يقع منزل ثلاثي الأبعاد يشبه منازل الأبطال الخياليين في القصص المصوره . و على الرغم من تصميم المنزل على مساحه كبيره بواجهه ضخمه ، إلا أنه لايظهر للماره في الشارع بصورته الكامله كما سنوضح فيما بعد . و قد قام MEULEN ARCHITECTS بتصميم المنزل تصميماً رائعاً ، تحققت فيه ثلاثة أهداف رئيسه و هي الأمان العالى و الخصوصية التامه و الفخامة المثاليه .

واجهة المنزل

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

خطوط وزوايا كثيره متداخله ، الزجاج يطغى على الواجهه ، و الصلب يمثل الخامه الأكثر استخداماً . واجهه غير عاديه تأخذ منك وقتاً للتأمل ، بفضل تصميمها المبتكر بالأسود الغامض .

نلاحظ أن أغلب المنزل مفتوح على الخارج ، فالطابق الأول تشعر أنه في الداخل و الخارج معاً ، و الطابق الثاني لا يفصله عن الخارج سوى شرفه زجاجيه لا تعيق الأنظار .

من الشارع

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

لن تصدق أن هذا المنزل الضخم مختبيء وراء تلك الواجهه البسيطه ، فمن الشارع لا يظهر سوى مدخل الكراج ، بإطار من الأحجار بلون يماثل رمال الصحاري المجاوره ، و أبواب متينه من الصلب للأمان التام . و تم العنايه بجعل المدخل منير و ساطع باستخدام الإضاءه النيوم و لمسة الألفه في النباتات الخضراء . و بهذا التصميم السري تكون الخصوصيه متحققه على أكمل وجه .

مساحة خارجيه

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

حديقه هذا المنزل عجيبه التصميم أيضاً ، و الجلسه في الحديقه مميزه للغايه بسقف كبير بلا جدران ، و مساحة الترفيه  مزوده بمدفأه أنيقه لأوقات الأسره في الليالي البارده . و قد اعتمد المصمم على الألوان المحايده من اللون الرمادي الفاحم و البيج الفاتح . و نلاحظ وجود حوض لأسماك الزينه بتصميم أنيق ، و هكذا لا تتنافى عصرية المنزل مع عوامل إسعاد الأسره .

مساحات مفتوحه

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

المنزل يعتمد على المساحات المفتوحه ، نرى غرفة المعيشه من خلفها غرفة السفره المفتوحه أيضاً على المطبخ . و اللون المعتمد في جميع الأرجاء هو الرمادي الداكن يتخلله البرتقالي الدافيء في الوسائد ، وبعض الخطوط في الأرائك . أما في غرفة السفره فتم الإكتفاء باللون البنفسجي في أزهار اللافندر . و استخدام الخرسانه و الصلب مع الزجاج يبعث فينا الشعور بقوة الصرح و متانته .

غرفة نوم مطله ع الحديقه

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

غرفة النوم الرئيسيه في المنزل مفتوحه على الطبيعه ، بأبواب زجاجيه بتصميم حديث قابل للإنثناء . فالمنزل يقدم مفاهيم مختلفه للتصاميم الداخليه للمنازل ، حيث  نرى في جوانبه الخروج عن العادة و كسر المألوف .

الإستمتاع بالغروب

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الطبيعه الأفريقيه معروفه بثرائها الفنى ، ولاشك أن هذا المنزل بتصميماته العصريه و المريحه ، هو أجمل مكان يمكن للفرد أن يستمتع فيه بسحر الغروب من مكان مرتفع و قريب للسماء . فالمصمم قد اعتنى بتخصيص مكان مثالي للإسترخاء بجانب الشرفه الواسعه ، و المكان مجهز بإضاءه كلاسيكيه رائعه و أريكه بتصميم منحني و لون أسود درامي .

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