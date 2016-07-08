منزل ثلاثي الأبعاد يمتاز بالغموض و الإثاره !..

في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، و على بعد مسافة قليله من محمية طبيعيه خلابه ، يقع منزل ثلاثي الأبعاد يشبه منازل الأبطال الخياليين في القصص المصوره . و على الرغم من تصميم المنزل على مساحه كبيره بواجهه ضخمه ، إلا أنه لايظهر للماره في الشارع بصورته الكامله كما سنوضح فيما بعد . و قد قام MEULEN ARCHITECTS بتصميم المنزل تصميماً رائعاً ، تحققت فيه ثلاثة أهداف رئيسه و هي الأمان العالى و الخصوصية التامه و الفخامة المثاليه .
خطوط وزوايا كثيره متداخله ، الزجاج يطغى على الواجهه ، و الصلب يمثل الخامه الأكثر استخداماً . واجهه غير عاديه تأخذ منك وقتاً للتأمل ، بفضل تصميمها المبتكر بالأسود الغامض .
نلاحظ أن أغلب المنزل مفتوح على الخارج ، فالطابق الأول تشعر أنه في الداخل و الخارج معاً ، و الطابق الثاني لا يفصله عن الخارج سوى شرفه زجاجيه لا تعيق الأنظار .
لن تصدق أن هذا المنزل الضخم مختبيء وراء تلك الواجهه البسيطه ، فمن الشارع لا يظهر سوى مدخل الكراج ، بإطار من الأحجار بلون يماثل رمال الصحاري المجاوره ، و أبواب متينه من الصلب للأمان التام . و تم العنايه بجعل المدخل منير و ساطع باستخدام الإضاءه النيوم و لمسة الألفه في النباتات الخضراء . و بهذا التصميم السري تكون الخصوصيه متحققه على أكمل وجه .
حديقه هذا المنزل عجيبه التصميم أيضاً ، و الجلسه في الحديقه مميزه للغايه بسقف كبير بلا جدران ، و مساحة الترفيه مزوده بمدفأه أنيقه لأوقات الأسره في الليالي البارده . و قد اعتمد المصمم على الألوان المحايده من اللون الرمادي الفاحم و البيج الفاتح . و نلاحظ وجود حوض لأسماك الزينه بتصميم أنيق ، و هكذا لا تتنافى عصرية المنزل مع عوامل إسعاد الأسره .
المنزل يعتمد على المساحات المفتوحه ، نرى غرفة المعيشه من خلفها غرفة السفره المفتوحه أيضاً على المطبخ . و اللون المعتمد في جميع الأرجاء هو الرمادي الداكن يتخلله البرتقالي الدافيء في الوسائد ، وبعض الخطوط في الأرائك . أما في غرفة السفره فتم الإكتفاء باللون البنفسجي في أزهار اللافندر . و استخدام الخرسانه و الصلب مع الزجاج يبعث فينا الشعور بقوة الصرح و متانته .
غرفة النوم الرئيسيه في المنزل مفتوحه على الطبيعه ، بأبواب زجاجيه بتصميم حديث قابل للإنثناء . فالمنزل يقدم مفاهيم مختلفه للتصاميم الداخليه للمنازل ، حيث نرى في جوانبه الخروج عن العادة و كسر المألوف .
الطبيعه الأفريقيه معروفه بثرائها الفنى ، ولاشك أن هذا المنزل بتصميماته العصريه و المريحه ، هو أجمل مكان يمكن للفرد أن يستمتع فيه بسحر الغروب من مكان مرتفع و قريب للسماء . فالمصمم قد اعتنى بتخصيص مكان مثالي للإسترخاء بجانب الشرفه الواسعه ، و المكان مجهز بإضاءه كلاسيكيه رائعه و أريكه بتصميم منحني و لون أسود درامي .