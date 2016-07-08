منزل ثلاثي الأبعاد يمتاز بالغموض و الإثاره !..

خطوط وزوايا كثيره متداخله ، الزجاج يطغى على الواجهه ، و الصلب يمثل الخامه الأكثر استخداماً . واجهه غير عاديه تأخذ منك وقتاً للتأمل ، بفضل تصميمها المبتكر بالأسود الغامض .

نلاحظ أن أغلب المنزل مفتوح على الخارج ، فالطابق الأول تشعر أنه في الداخل و الخارج معاً ، و الطابق الثاني لا يفصله عن الخارج سوى شرفه زجاجيه لا تعيق الأنظار .