سلالم .. لنرتقي

يعتبر وجود السلم في قلب أي بيت دليلاً مبدئياً على الرقي في هذا البيت و إشارة مبدئية بإمكانية و جود بصمة تصميمية فيه، بشكل يفوق المنازل التي لايوجد بها سلم، و هذا لعدة أسباب أهمها الحرية التي يضيفها السلم و درجاته لعقل المصمم في تنفيذ و إدخال بعض العناصر الديكورية في التصميم الإجمالي للغرفة سواء السفلى أو العليا، و إلى جانب أيضاً الشكل الذي سيتخذه السلم و الذي سيفرق في شكل التصميم النهائي في الأعلى و في الأسفل، فشكل الدرجات له عامل و شكل السور له عامل و لونهما له عامل ، و ما يحوطهما له عامل ، إذن يعتبر السلم عموماً من أهم معطيات التصميم الفني و المعماري لأي بيت يتضمن وجوده ، فكيف هي أشكال السلالم الراقية التي يمكن أن تنفذها في بيتك.. إليك الباقة المختارة