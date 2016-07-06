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سلالم .. لنرتقي

Mohammed Awad Mohammed Awad
OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
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يعتبر وجود السلم في قلب أي بيت دليلاً مبدئياً على الرقي في هذا البيت و إشارة مبدئية بإمكانية و جود بصمة تصميمية فيه، بشكل يفوق المنازل التي لايوجد بها سلم، و هذا لعدة أسباب أهمها الحرية التي يضيفها السلم و درجاته لعقل المصمم في تنفيذ و إدخال بعض العناصر الديكورية في التصميم الإجمالي للغرفة سواء السفلى أو العليا، و إلى جانب أيضاً الشكل الذي سيتخذه السلم و الذي سيفرق في شكل التصميم النهائي في الأعلى و في الأسفل، فشكل الدرجات له عامل و شكل السور له عامل و لونهما له عامل ، و ما يحوطهما له عامل ، إذن يعتبر السلم عموماً من أهم معطيات التصميم الفني و المعماري لأي بيت يتضمن وجوده ، فكيف هي أشكال السلالم الراقية التي يمكن أن تنفذها في بيتك.. إليك الباقة المختارة

ألوان الغرفة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

يعتبر استخدام السلالم ذوقاً خاصاً لكل شخص كما ذكرنا و لكن هناك نماذج تحوذ على اعجاب الجميع، فهذا النموذج الفريد به أكثر من خاصية فريدة عن غيره ألا و هي لون درجات السلم ذات شقين الشق الأول هو اللون الأبيض لون الفرش و السقف و اللون الرصاصي لون الجدران جميعها جمعت في درجات السلم ، و هذا تفكير عميق و مبدع

فخامة

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

حينما يكون الأمر متعلقاً باللون الأسود في الغرفة، يأتي السلم ليكمل لون سيد الألوان الداكن بشيء من الفخامة أيضاً ، و نلاحظ هنا أن درجات السلم ربما تكون نجيفه للغاية و يظهر أن لونها يأتي مع لون النجف في ستايل و شكل غصون الشجر و الغابات البني الفاتح، و كذلك يلاحظ عدم استخدام جدار للسلم، الجدار المستخدم شفاف جداً ول ا يلاحظ سوى باللمس قدر الإمكان، هذا بالإضافة لجمال الجدار الواصل بين الدور العلوي و الأرضي و كأن السلم جزء ناتيء منه

بلا أسوار

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

هذا النموذج لا يلائم الأطفال البتة، سلم شاعري يلائم الحياة المفردة أو عروسين في شهر العسل، طريق كما طريق النجوم ، درجات بلا قيود أو مساند أو عوازل أو أسوار، الخطوة عليه ملهمة و تصميمه بديع

سور زجاجي

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

في هذا التصميم استخدم لون البيت الأبيض في لمسة بسيطة في لون الزجاج المستخدم كسور للسلم، أما الدرجات المستخدمة فكانت من ذات لون الجدران الداخلية بالدور الأرضي، و هو ما أعطى شكلاً جمالياً للسلم ، مع العلم أن اختيار السلم مستقيماً جاء متماشياً مع روح الحدة الهندسية المستخدمة في سائر أرجاء البيت و في زواياه العمودية كذلك ..

إقرأ أيضاً : رحلة بيت للمستقبل 

كلاسيكي

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

السلالم الملتفة المنحنية ، من أجمل إرث الديكور من العصور الكلاسيكية ، يحملك إلى عالم آخر و يحتاج مساحة لسهولة التصميم، و نلاحظ استخدام سور عادي جداً نصفه من المعدن و النصف الآخر مبني ، أما الدرجات فهي مصمطة من اللون الأبيض لون السقف و الأرضيات ، سلم بديع و راقي يستخدم لهواة الكلاسيكيات

طولي

Casa de Campo Querétaro, Tectónico Tectónico الممر والمدخل
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

هذا السلم نستعرضه على سبيل المعرفة بالشيء ، هذا السلم غير شائع في استخدامه، نظراً لطول المسافة المقطوعة من خلاله للدور العلوي، فقد اقتطع المصمم الدور العلوي مباشرة منا لسلم للغرفة كما نلاحظ مع ادخال العنصر الهندسي المائل بشده للوصول لباب الغرفة بشكل متزن، و برغم عدم انتشاره فقد ابهر المصمم باستخدام عنصر الدرجات الكبيرة في السلم لتسهيل الصعود و لجعل طول المسافة ميزة و ليس عيباً

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غير مسبوق

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design غرفة المعيشة
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

ذلك السلم من أغرب ما رأيته في حياتي ، و كأنه تمثال موضوع في أقصى جانب الغرفة دون تمييز، اللون الأبيض و كأنه جزء من الجدار، لا يوجد تمييز للسلم عن باقي الغرفة و تصميمه غريب هندسياً بلا اسوار أو مميزات لونية أو مكانية أو حدودية، غريب و لكنه جذاب

زجاجيات

Innovations with glass - the staircase model LONDRA, Siller Treppen/Stairs/Scale Siller Treppen/Stairs/Scale درج زجاج Transparent
Siller Treppen/Stairs/Scale

Innovations with glass – the staircase model LONDRA

Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale
Siller Treppen/Stairs/Scale

لعشاق الزجاج و مزيد من الشفافية نقدم هذا السلم الزجاجي الكامل، كل شيء فيه من الزجاج و هو بالفعل غير ملائم لبيوت التي تمتليء بالأطفال أو الحركة، فهو عالم وحده ممتليء بالرومانسية، و شاعرية لا مثيل لها ، و شفافية فريدة، الأسوار و الدرجات و الفواصل شفافة من الزجاج، كان يمكن أن يتم اللعب بمهارة فيها بالأضواء و المصابيح بشكل يضفي مزيداً من الجمال عليه

بالأضواء أفضل

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

يجب أن نركز على مسألة استخدام الأضواء في السلم باعتبارها تصنع الكثير و توفر الكثير من المجهود على المصمم للابتكار، فالضوء عامل هام إن لم يكن الاهم في السلالم التي تفتقد في تصميمها للتميز عما بجوارها من معطيات أخرى بالغرفة، فهذا السلم لو كان بدون مصابيح تزينه لكان غير مرئي و غير ملاحظ ، و لكنا لأضواء ابهرت و اظهرت ما فيه من لمسات فنية و انحناءات هندسية بديعة

لمسات بسيطة تجدد ديكور مطبخك
السلالم في بيتك.. أذواق ، اخترها

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