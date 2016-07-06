سلالم .. لنرتقي

يعتبر وجود السلم في قلب أي بيت دليلاً مبدئياً على الرقي في هذا البيت و إشارة مبدئية بإمكانية و جود بصمة تصميمية فيه، بشكل يفوق المنازل التي لايوجد بها سلم، و هذا لعدة أسباب أهمها الحرية التي يضيفها السلم و درجاته لعقل المصمم في تنفيذ و إدخال بعض العناصر الديكورية في التصميم الإجمالي للغرفة سواء السفلى أو العليا، و إلى جانب أيضاً الشكل الذي سيتخذه السلم و الذي سيفرق في شكل التصميم النهائي في الأعلى و في الأسفل، فشكل الدرجات له عامل و شكل السور له عامل و لونهما له عامل ، و ما يحوطهما له عامل ، إذن يعتبر السلم عموماً من أهم معطيات التصميم الفني و المعماري لأي بيت يتضمن وجوده ، فكيف هي أشكال السلالم الراقية التي يمكن أن تنفذها في بيتك.. إليك الباقة المختارة
يعتبر استخدام السلالم ذوقاً خاصاً لكل شخص كما ذكرنا و لكن هناك نماذج تحوذ على اعجاب الجميع، فهذا النموذج الفريد به أكثر من خاصية فريدة عن غيره ألا و هي لون درجات السلم ذات شقين الشق الأول هو اللون الأبيض لون الفرش و السقف و اللون الرصاصي لون الجدران جميعها جمعت في درجات السلم ، و هذا تفكير عميق و مبدع
حينما يكون الأمر متعلقاً باللون الأسود في الغرفة، يأتي السلم ليكمل لون سيد الألوان الداكن بشيء من الفخامة أيضاً ، و نلاحظ هنا أن درجات السلم ربما تكون نجيفه للغاية و يظهر أن لونها يأتي مع لون النجف في ستايل و شكل غصون الشجر و الغابات البني الفاتح، و كذلك يلاحظ عدم استخدام جدار للسلم، الجدار المستخدم شفاف جداً ول ا يلاحظ سوى باللمس قدر الإمكان، هذا بالإضافة لجمال الجدار الواصل بين الدور العلوي و الأرضي و كأن السلم جزء ناتيء منه
هذا النموذج لا يلائم الأطفال البتة، سلم شاعري يلائم الحياة المفردة أو عروسين في شهر العسل، طريق كما طريق النجوم ، درجات بلا قيود أو مساند أو عوازل أو أسوار، الخطوة عليه ملهمة و تصميمه بديع
في هذا التصميم استخدم لون البيت الأبيض في لمسة بسيطة في لون الزجاج المستخدم كسور للسلم، أما الدرجات المستخدمة فكانت من ذات لون الجدران الداخلية بالدور الأرضي، و هو ما أعطى شكلاً جمالياً للسلم ، مع العلم أن اختيار السلم مستقيماً جاء متماشياً مع روح الحدة الهندسية المستخدمة في سائر أرجاء البيت و في زواياه العمودية كذلك ..
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السلالم الملتفة المنحنية ، من أجمل إرث الديكور من العصور الكلاسيكية ، يحملك إلى عالم آخر و يحتاج مساحة لسهولة التصميم، و نلاحظ استخدام سور عادي جداً نصفه من المعدن و النصف الآخر مبني ، أما الدرجات فهي مصمطة من اللون الأبيض لون السقف و الأرضيات ، سلم بديع و راقي يستخدم لهواة الكلاسيكيات
هذا السلم نستعرضه على سبيل المعرفة بالشيء ، هذا السلم غير شائع في استخدامه، نظراً لطول المسافة المقطوعة من خلاله للدور العلوي، فقد اقتطع المصمم الدور العلوي مباشرة منا لسلم للغرفة كما نلاحظ مع ادخال العنصر الهندسي المائل بشده للوصول لباب الغرفة بشكل متزن، و برغم عدم انتشاره فقد ابهر المصمم باستخدام عنصر الدرجات الكبيرة في السلم لتسهيل الصعود و لجعل طول المسافة ميزة و ليس عيباً
ذلك السلم من أغرب ما رأيته في حياتي ، و كأنه تمثال موضوع في أقصى جانب الغرفة دون تمييز، اللون الأبيض و كأنه جزء من الجدار، لا يوجد تمييز للسلم عن باقي الغرفة و تصميمه غريب هندسياً بلا اسوار أو مميزات لونية أو مكانية أو حدودية، غريب و لكنه جذاب
لعشاق الزجاج و مزيد من الشفافية نقدم هذا السلم الزجاجي الكامل، كل شيء فيه من الزجاج و هو بالفعل غير ملائم لبيوت التي تمتليء بالأطفال أو الحركة، فهو عالم وحده ممتليء بالرومانسية، و شاعرية لا مثيل لها ، و شفافية فريدة، الأسوار و الدرجات و الفواصل شفافة من الزجاج، كان يمكن أن يتم اللعب بمهارة فيها بالأضواء و المصابيح بشكل يضفي مزيداً من الجمال عليه
يجب أن نركز على مسألة استخدام الأضواء في السلم باعتبارها تصنع الكثير و توفر الكثير من المجهود على المصمم للابتكار، فالضوء عامل هام إن لم يكن الاهم في السلالم التي تفتقد في تصميمها للتميز عما بجوارها من معطيات أخرى بالغرفة، فهذا السلم لو كان بدون مصابيح تزينه لكان غير مرئي و غير ملاحظ ، و لكنا لأضواء ابهرت و اظهرت ما فيه من لمسات فنية و انحناءات هندسية بديعة