أفكار تخزينية لغرف النوم

تم بناء الخزانة المدفونة لتكون جزء من الحائط، و يتم غلقها بباب من الزجاج، فقد راعي المصمم تكسية وإنهاء المساحة المحيطة بها بألواح خشبية مغطاة بورق حائط لتكمل المظهر الخارجي الرائع.

الخزانة الداخلية عبارة عن رفوف مصممة بمقاسات معقولة لتخزين الملابس للإستخدام اليومي، الأحذية و أيضاً لتخزين الملابس الموسمية. فبمجرد إغلاق الباب الزجاجي سوف نحصل على شبه حائط و خارجه غرفة نوم رائقة بلا أي فوضى.