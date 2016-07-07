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أفكار تخزينية لغرف النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
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غرف النوم هي من أكثر الغرف عرضة للفوضى بسبب الاستخدام المستمر واليومي، فالغرفة مليئة بالأغراض الشخصية والتي غالباً ما تكون ما بين طاولة السرير الجانبية، أدوات التجميل والتصفيف على السراحة، و أيضاً الملابس في الخزانات و الدواليب. غرفة النوم تعتبر من أكثر الغرف التي قد تحتاج إلى أفكار ذكية للتخزين لكي يكون الوصول إلي كل الأغراض سهل وأيضاً تخزينها سهل و و الذي بدوره سوف يقلل الفوضى.

خزانة مدفونة

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نومخزانة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تم بناء الخزانة المدفونة لتكون جزء من الحائط، و يتم غلقها بباب من الزجاج، فقد راعي المصمم  تكسية وإنهاء المساحة المحيطة بها بألواح خشبية مغطاة بورق حائط لتكمل المظهر الخارجي الرائع.

الخزانة الداخلية عبارة عن رفوف مصممة بمقاسات معقولة لتخزين الملابس للإستخدام اليومي، الأحذية و أيضاً لتخزين الملابس الموسمية. فبمجرد إغلاق الباب الزجاجي سوف نحصل على شبه حائط و خارجه غرفة نوم رائقة بلا أي فوضى.

باب و أيضاً مخزن للإيشاربات

DORMITÓRIO CASAL 01, Pura!Arquitetura Pura!Arquitetura غرفة نومخزانة الملابس
Pura!Arquitetura

Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura

يمكننا الاستفادة من ظهر باب الدولاب و تثيت بعض المواسير لتعليق الايشاربات أو أربطة العنق بشكل منمق و ليسهل الحصول على القطع المطلوبة كما سيسهل تخزينها.

رف متحرك بعلاقات

Einbauschränke, CABINET Schranksysteme AG CABINET Schranksysteme AG غرفة نومخزانة الملابس
CABINET Schranksysteme AG

CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG

هذا الرف الرفيع الغير ملحوظ يكاد  لا يأخذ أية مساحة وهوعبارة عن عَلاقات لتعليق الأحزمة أو أي عناصر تحتاج تعليق، فهذا الحل الذكي يتم سحبه لسهولة الاستخدام، بدون أن يأخذ أي مساحة بل بالعكس فهو وفر الكثير من المساحة.

أدراج مقسمه

Einbauschränke, CABINET Schranksysteme AG CABINET Schranksysteme AG غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
CABINET Schranksysteme AG

CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG
CABINET Schranksysteme AG

لتجنب الفوضى في الأدراج فحلول مقسمات الأدراج من أكثر الحلول عملية. فيمكنك عمل مقسمات للأدراج مثبتة في الدرج أو يمكنك عملها بنفسك لتناسب الأدراج الخاصة بك.

طاولة السرير الجانبية

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan Annie Sloan غرفة نوممنضدة جانبية
Annie Sloan

Bedside table painted in Chalk Paint decorative paint by Annie Sloan

Annie Sloan
Annie Sloan
Annie Sloan

من أكثر الطاولات أهمية، فهي مكان مناسب لتخزين الأغراض الشخصية و التي يحتاجها الشخص في وقت النوم أو الاستيقاظ مثل الكتب. فيجب الإهتمام بتصميم الطاولة الجانبية أو الكومود حتى نحصل على مكان ليضم جميع الأغراض الخاصة بنا.

لزيادة المسطح المستخدم

Furniture, CROWN FRENCH FURNITURE CROWN FRENCH FURNITURE غرفة نوممنضدة جانبية
CROWN FRENCH FURNITURE

Furniture

CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE
CROWN FRENCH FURNITURE

على الطاولة الجانبية و لزيادة المساحة الجانبية في حالة تناول الفطور في السرير صمم هذا الرف المختبئ لشده عند الحاجة وغلقه عند الاستغناء عنه، فكان حلاً عملياً رائعاً.

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التخزين تحت السرائر

Nachtschränke, Massiv aus Holz Massiv aus Holz غرفة نوممنضدة جانبية خشب نقي Brown
Massiv aus Holz

Massiv aus Holz
Massiv aus Holz
Massiv aus Holz

يجب استخدام كل المساحات  المهدرة من هذه الطرق هي استغلال مساحة ما تحت السرير عن طريق عمل أدراج لسهولة الوصول إلى الأغراض المخزنة. و لكن من عيوب الأدراج أنها تقلل من المساحة التخزينية الكلية لأنها تحصرها في مساحة لدرج فقط.

فكرة ذكية لاستغلال المساحة

SUPER STORAGE BEDS, OGGIONI - The Storage Bed Specialist OGGIONI - The Storage Bed Specialist غرفة نومأسرة نوم
OGGIONI – The Storage Bed Specialist

OGGIONI - The Storage Bed Specialist
OGGIONI – The Storage Bed Specialist
OGGIONI - The Storage Bed Specialist

لاستغلال المساحة كاملة تحت السرير تم ايتكار هذا الحل الذكي بواسطة OGGIONI – THE STORAGE BED SPECIALIST، فعن طريق رفع مرتبة السرير بطريقة هيدروليكية ليسهل الوصول للمساحة أسفل السرير.

الاستغلال لأقصى درجة

Au Lit, ECUS ECUS غرفة نومأسرة نوم
ECUS

ECUS
ECUS
ECUS

لا حاجة بعد اليوم لشراء وحدة تخزين أحذية منفصلة فيمكنك انشاء درج رأسي كجزء من السرير، و هذا الحل يعتبر رائع للمساحات الصغيرة.

Zagłówki, DrewnianaŚciana DrewnianaŚciana غرفة نومأسرة نوم
DrewnianaŚciana

DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
DrewnianaŚciana
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