أفكار تخزينية لغرف النوم

غرف النوم هي من أكثر الغرف عرضة للفوضى بسبب الاستخدام المستمر واليومي، فالغرفة مليئة بالأغراض الشخصية والتي غالباً ما تكون ما بين طاولة السرير الجانبية، أدوات التجميل والتصفيف على السراحة، و أيضاً الملابس في الخزانات و الدواليب. غرفة النوم تعتبر من أكثر الغرف التي قد تحتاج إلى أفكار ذكية للتخزين لكي يكون الوصول إلي كل الأغراض سهل وأيضاً تخزينها سهل و و الذي بدوره سوف يقلل الفوضى.
تم بناء الخزانة المدفونة لتكون جزء من الحائط، و يتم غلقها بباب من الزجاج، فقد راعي المصمم تكسية وإنهاء المساحة المحيطة بها بألواح خشبية مغطاة بورق حائط لتكمل المظهر الخارجي الرائع.
الخزانة الداخلية عبارة عن رفوف مصممة بمقاسات معقولة لتخزين الملابس للإستخدام اليومي، الأحذية و أيضاً لتخزين الملابس الموسمية. فبمجرد إغلاق الباب الزجاجي سوف نحصل على شبه حائط و خارجه غرفة نوم رائقة بلا أي فوضى.
يمكننا الاستفادة من ظهر باب الدولاب و تثيت بعض المواسير لتعليق الايشاربات أو أربطة العنق بشكل منمق و ليسهل الحصول على القطع المطلوبة كما سيسهل تخزينها.
هذا الرف الرفيع الغير ملحوظ يكاد لا يأخذ أية مساحة وهوعبارة عن عَلاقات لتعليق الأحزمة أو أي عناصر تحتاج تعليق، فهذا الحل الذكي يتم سحبه لسهولة الاستخدام، بدون أن يأخذ أي مساحة بل بالعكس فهو وفر الكثير من المساحة.
لتجنب الفوضى في الأدراج فحلول مقسمات الأدراج من أكثر الحلول عملية. فيمكنك عمل مقسمات للأدراج مثبتة في الدرج أو يمكنك عملها بنفسك لتناسب الأدراج الخاصة بك.
من أكثر الطاولات أهمية، فهي مكان مناسب لتخزين الأغراض الشخصية و التي يحتاجها الشخص في وقت النوم أو الاستيقاظ مثل الكتب. فيجب الإهتمام بتصميم الطاولة الجانبية أو الكومود حتى نحصل على مكان ليضم جميع الأغراض الخاصة بنا.
على الطاولة الجانبية و لزيادة المساحة الجانبية في حالة تناول الفطور في السرير صمم هذا الرف المختبئ لشده عند الحاجة وغلقه عند الاستغناء عنه، فكان حلاً عملياً رائعاً.
يجب استخدام كل المساحات المهدرة من هذه الطرق هي استغلال مساحة ما تحت السرير عن طريق عمل أدراج لسهولة الوصول إلى الأغراض المخزنة. و لكن من عيوب الأدراج أنها تقلل من المساحة التخزينية الكلية لأنها تحصرها في مساحة لدرج فقط.
لاستغلال المساحة كاملة تحت السرير تم ايتكار هذا الحل الذكي بواسطة OGGIONI – THE STORAGE BED SPECIALIST، فعن طريق رفع مرتبة السرير بطريقة هيدروليكية ليسهل الوصول للمساحة أسفل السرير.
لا حاجة بعد اليوم لشراء وحدة تخزين أحذية منفصلة فيمكنك انشاء درج رأسي كجزء من السرير، و هذا الحل يعتبر رائع للمساحات الصغيرة.