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صمم منزل مرحب بضيوفك

Marwa Hasan Marwa Hasan
TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena غرفة نومديكورات واكسسوارات
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إذا كنت ممكن يحبون استضافة الأهل و الأصدقاء و كنت مشهور بكونك مضيف جيد، يجب أن تكمل الإستضافة الجيدة بمراعاة بعض التفاصيل في بيتك و التي تشعر ضيوفك أنهم مرحب بهم وسوف يقلل من شعورهم بالغربة كما سيقلل من الضيق والحرج.

إليكم عدد من التفاصيل و الحيل و التي سوف تضمن لكم أوقات طيبة.

تصميم مدخل مرحب

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

أول ما يئول إليه الضيف هو المدخل لذا فيجب الإهتمام بعمل مدخل جيد. فمن حيث التصميم، المدخل يعبر عن شخصية بيتك الداخلي، ومن حيث الوظيفة، المدخل يجب أن ألا يحتوي على أية معوقات قد تسبب ضيق في حالة دخول مجموعة، المدخل يجب أن يكون مكان مناسب لخلع الأحذية (إذا كنت تفضل خلع الأحذية داخل المنزل)، فيجب توفيرمكان لوضع الأحذية المخلوعة، كما أنه في الشتاء يكون مكان لخلع البلاطي فيجب توفير علاقات ليتمكن الضيوف من وضع أغراضهم.

يجب الحرص على وجود كرسي قريب من المدخل حتى يتمكن الضيوف من لبس الأحذية عند الخروج.

غرفة ضيوف مريحة

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena غرفة نومديكورات واكسسوارات
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

إذا كان ضيوفك يحتاجون إلى غرفة للراحة أو المبيت فيجب عليك الإهتمام بتفاصيل هذه الغرفة، بوضع خدديات على السريرو الذي يعمل على خلق روح لطيفة و يزيد من الراحة في السرير كما هو الحال في هذا التصميم بواسطة CASAS EN ESCENA. يجب ألا ننسى أيضاً وضع طاولتي السرير الجانبيتين أو الكومود، مع الإهتمام بوضع مفروشات جديدة و نظيفة وذات رائحة زكية. يجب أن تحتوي الغرفة على شماعات وعلاقات لتعليق الأغراض و الملابس، فنادرأً ما سيلجأ الضيف لإستخدام الدولاب في زيارته الخاطفة.

إزالة أي فوضى

Wohnen Skandinavian 99chairs غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
99chairs

Wohnen Skandinavian

99chairs
99chairs
99chairs

لا يصح أن تكون أريكتك مزدحمة بأغراضك المختلفة في نفس الوقت الذي يريد ضيفك الجلوس عليها، فنظافة بيتك هي أحد أهم الحيل التي يشعر من خلالها ضيفك أنه مرحب به، كما أنها تعطي شعور بالراحة و صفاء الذهن.

توفير طاولات جانبية

Pinkit, side table homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات MDF Yellow side table,coffee table,end table
homify

Pinkit, side table

homify
homify
homify

قم بتوزيع الطاولات الجانبية في كل أركان المنزل حيث أن الضيوف يحتاجون هذه الطاولات بكثرة و خاصة في حالة تقديم المأكولات والمشروبات فيكون من السهل عليهم الحصول عليها  واستخدامها دون الحرج من السؤال.

ورود

Canal Loft Amsterdam, Ethnic Chic - Home Couture Ethnic Chic - Home Couture غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Ethnic Chic – Home Couture

Ethnic Chic - Home Couture
Ethnic Chic – Home Couture
Ethnic Chic - Home Couture

ضع على طاولات بيتك شموع و ورود، فالشموع تعطي إضاءة رائعة و خافتة تشعر الضيوف بالدفء كما أن الورود تضفي على بيتك حيوية و لون جميل.

طاولات معدة مسبقاً

삼나무 친환경 원목 가구, 심서방가구 심서방가구 غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
심서방가구

심서방가구
심서방가구
심서방가구

إحرص على توزيع أطباق من المكسرات و الفواكهه والوجبات الخفيفة السهلة الأكل في أنحاء المنزل و الذي يسهل عليهم تناول السناك الخفيف المحبب لهم و يتجنب الضيوف الحرج و يزيل من عليك عبئ المضايفة.

قم أيضاً بإعداد طاولة للقهوة والشاي و المشروبات معدة مسبقاً بها كل مستلزمات المشروبات الساخنة و إطلب من ضيوفك أن يساعدوا انفسهم، هذه الطريقة تشعرهم أنهم في بيتهم.

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شرفة مرحبة

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design بلكونة أو شرفة
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

ما أحلى جلسات السمر في الهواء الطلق، فاحرص على إعداد شرفتك بحيث تكون مجهزة لاستقبال الضيوف حيث يفضل الضيوف دائماً الأماكن المفتوحة عن الأماكن الداخلية.

حمام الضيوف

La belleza de lo simple , cs cs حمامإضاءة
cs

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إحرص أن يكون حمام الضيوف في أبهى صوره ونظافته، و إحرص على وجود فوطة جديدة و ذات رائحة ذكية في الحمام، و أيضاً إذا كان لديك المساحة ضع فوطة إضافية. أيضاً إحرص على وجود مناديل حمام كافية و كما هو الحال مع الفوط أضف المزيد لتجنب الحرج إذا تم استهلاك البكرة المستخدمة. إحرص أيضاً على وجود صندوق قمامة في متناول اليد و مرئي و يسهل الحصول عليه للجميع.

الأمر مختلف تمامًا.. قبل وبعد التجديد!
هل لديك أفكار أخرى لتشعر ضيفك بالدفئ؟ شاركنا برأيك

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