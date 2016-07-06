صمم منزل مرحب بضيوفك

إذا كنت ممكن يحبون استضافة الأهل و الأصدقاء و كنت مشهور بكونك مضيف جيد، يجب أن تكمل الإستضافة الجيدة بمراعاة بعض التفاصيل في بيتك و التي تشعر ضيوفك أنهم مرحب بهم وسوف يقلل من شعورهم بالغربة كما سيقلل من الضيق والحرج.
إليكم عدد من التفاصيل و الحيل و التي سوف تضمن لكم أوقات طيبة.
أول ما يئول إليه الضيف هو المدخل لذا فيجب الإهتمام بعمل مدخل جيد. فمن حيث التصميم، المدخل يعبر عن شخصية بيتك الداخلي، ومن حيث الوظيفة، المدخل يجب أن ألا يحتوي على أية معوقات قد تسبب ضيق في حالة دخول مجموعة، المدخل يجب أن يكون مكان مناسب لخلع الأحذية (إذا كنت تفضل خلع الأحذية داخل المنزل)، فيجب توفيرمكان لوضع الأحذية المخلوعة، كما أنه في الشتاء يكون مكان لخلع البلاطي فيجب توفير علاقات ليتمكن الضيوف من وضع أغراضهم.
يجب الحرص على وجود كرسي قريب من المدخل حتى يتمكن الضيوف من لبس الأحذية عند الخروج.
إذا كان ضيوفك يحتاجون إلى غرفة للراحة أو المبيت فيجب عليك الإهتمام بتفاصيل هذه الغرفة، بوضع خدديات على السريرو الذي يعمل على خلق روح لطيفة و يزيد من الراحة في السرير كما هو الحال في هذا التصميم بواسطة CASAS EN ESCENA. يجب ألا ننسى أيضاً وضع طاولتي السرير الجانبيتين أو الكومود، مع الإهتمام بوضع مفروشات جديدة و نظيفة وذات رائحة زكية. يجب أن تحتوي الغرفة على شماعات وعلاقات لتعليق الأغراض و الملابس، فنادرأً ما سيلجأ الضيف لإستخدام الدولاب في زيارته الخاطفة.
لا يصح أن تكون أريكتك مزدحمة بأغراضك المختلفة في نفس الوقت الذي يريد ضيفك الجلوس عليها، فنظافة بيتك هي أحد أهم الحيل التي يشعر من خلالها ضيفك أنه مرحب به، كما أنها تعطي شعور بالراحة و صفاء الذهن.
قم بتوزيع الطاولات الجانبية في كل أركان المنزل حيث أن الضيوف يحتاجون هذه الطاولات بكثرة و خاصة في حالة تقديم المأكولات والمشروبات فيكون من السهل عليهم الحصول عليها واستخدامها دون الحرج من السؤال.
ضع على طاولات بيتك شموع و ورود، فالشموع تعطي إضاءة رائعة و خافتة تشعر الضيوف بالدفء كما أن الورود تضفي على بيتك حيوية و لون جميل.
إحرص على توزيع أطباق من المكسرات و الفواكهه والوجبات الخفيفة السهلة الأكل في أنحاء المنزل و الذي يسهل عليهم تناول السناك الخفيف المحبب لهم و يتجنب الضيوف الحرج و يزيل من عليك عبئ المضايفة.
قم أيضاً بإعداد طاولة للقهوة والشاي و المشروبات معدة مسبقاً بها كل مستلزمات المشروبات الساخنة و إطلب من ضيوفك أن يساعدوا انفسهم، هذه الطريقة تشعرهم أنهم في بيتهم.
ما أحلى جلسات السمر في الهواء الطلق، فاحرص على إعداد شرفتك بحيث تكون مجهزة لاستقبال الضيوف حيث يفضل الضيوف دائماً الأماكن المفتوحة عن الأماكن الداخلية.
إحرص أن يكون حمام الضيوف في أبهى صوره ونظافته، و إحرص على وجود فوطة جديدة و ذات رائحة ذكية في الحمام، و أيضاً إذا كان لديك المساحة ضع فوطة إضافية. أيضاً إحرص على وجود مناديل حمام كافية و كما هو الحال مع الفوط أضف المزيد لتجنب الحرج إذا تم استهلاك البكرة المستخدمة. إحرص أيضاً على وجود صندوق قمامة في متناول اليد و مرئي و يسهل الحصول عليه للجميع.