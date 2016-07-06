صمم منزل مرحب بضيوفك

إذا كنت ممكن يحبون استضافة الأهل و الأصدقاء و كنت مشهور بكونك مضيف جيد، يجب أن تكمل الإستضافة الجيدة بمراعاة بعض التفاصيل في بيتك و التي تشعر ضيوفك أنهم مرحب بهم وسوف يقلل من شعورهم بالغربة كما سيقلل من الضيق والحرج.

إليكم عدد من التفاصيل و الحيل و التي سوف تضمن لكم أوقات طيبة.