في بيتنا حفلة باربيكيو !..

حفلات الشواء المنزليه من أروع الأنشطه التى يمكن أن يقوم بها أفراد الأسره سوياً ، للإستمتاع بأوقات ترفيه مثاليه في جو من الدفء العائلي . و تجهيز ركن خاص في حديقتك للشواء ، يساعد في الإستفاده القصوى من مساحة الحديقه ، و يمكن أيضاً استغلال التراس أو شرفه كبيره لعمل منطقة شواء جميلة ، و توجد نماذج كثيره و مختلفه لجلسات الشواء ، سوف نستعرضها معك لتتمكن من اختيار ما يناسب مساحة و نمط منزلك لتحصل على منطقة شواء فريده و متعه أكيده .