في بيتنا حفلة باربيكيو !..

حفلات الشواء المنزليه من أروع الأنشطه التى يمكن أن يقوم بها أفراد الأسره سوياً ، للإستمتاع بأوقات ترفيه مثاليه في جو من الدفء العائلي . و تجهيز ركن خاص في حديقتك للشواء ، يساعد في الإستفاده القصوى من مساحة الحديقه ، و يمكن أيضاً استغلال التراس أو شرفه كبيره لعمل منطقة شواء جميلة ، و توجد نماذج كثيره و مختلفه لجلسات الشواء ، سوف نستعرضها معك لتتمكن من اختيار ما يناسب مساحة و نمط منزلك لتحصل على منطقة شواء فريده و متعه أكيده .
عند وجود عريشه رائعه مثل هذه في منزلك ، فهي مناسبه تماماً لتخصيص المكان أسفلها لتجهيزات الشواء . و إضافه طاولة طويله تكفى لعدد كبير من الأسره ، و أرضيه خشبيه لنمط ريفي رائع .
وجود الشوايه في مكان داخل المنزل متصله بمدخنه ، شيء مفيد يجعلك تستمتع بمزايا الشواء بدون حرارة الشمس . لكن من المهم أن يكون المكان جيد التهويه لتجنب تراكم الدخان البسيط الذي لا يدخل المدخنه ، مثل وجود شرفه كبيره أو باب كبير مفتوح على الحديقه أو شفاط هواء قوي . و من المهم اختيار أرضيات سهلة التنظيف لتجنب تراكم الدهون عليها .
منطقة شواء رائعه من تصميم Parrado arquitectura ، تحتوي على شوايه رائعه بباب معدني داخل حائط مجهز بنظام تهويه فريد ، و فكرة الشواية أنها عباره عن نظام مغلق لا يسرب الأدخنه ، و مزودة بخزانه من أسفل لإبقاء الطعام ساخنا ووضع الفحم . و الإكسسوار المعدني اللامع في الشوايه ، متناسق مع الجوانب المعدنيه في الطاولة الخشبيه باللون البيج الفاتح المدخن لمنطقة شواء أنيقه .
بعض غرف الشواء تشبه غرف السفرة الكبيره ، مع اختلاف وجود شوايه أو وجودها في مكان مفتوح . و منطقة الشواء هذه هي أفضل مثال على ذلك ، و هي مفتوحه على الحديقه بباب زجاجي كبير ، و متضمنه داخل المنزل للتيح الإستمتاع بهواء التكييف البارد و مشاهدة التلفزيون .
إذا كانت مساحة منزلك ضيقه ، يمكنك استغلال جزء من حديقتك لمكان الشوايه و تكتفى بطاولة الطعام العاديه الموجود بمنزلك و هذا في أسوأ الأحوال ، و لكن يمكنك استغلال جزء من الكراج بتجهيزه جيداً . و الإهتمام بكون المكان مفتوحاً على الخارج و ليس مهماً أن تكون الخامات خشبيه او على نمط ريفي و لكن المهم أن تؤدي وظائفها براحه و عمليه .
استغل تراس حديقتك أو شرفة منزلك و اجعل منها منطقة للشواء ، و في هذه الشرفه الواسعه نجد أنها مجهزه من السقف للحمايه من الآشعه الشمسيه ، مع شمسيات جميله و نباتات رائعه ، كما أن الأرضيه الخشبيه مجهزه من الجوانب بجزء مرتفع للجلوس و الذي يتسع للعديد من الأفراد .
الشوي داخل المنزل قد يكون فكره سيئه للوهله الأولى ، ولكن مع التجهيزات المناسبه نجد أن الأمر ممكناً . فهذا اللوح الأبيض في منتصف هذه الحجره يشكل غطاء محكم لشوايه مبنيه من الأحجار و جوانبها مغطاه بالأحجار بشكل أنيق ، و تتوسط الشوايه أثاث خشبي فريد التصميم ، يجعل الغرفه مناسبه لأجواء الشواء أثناء الإستمتاع بمشاهدة البرامج الترفيهيه على التلفاز .