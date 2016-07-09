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في بيتنا حفلة باربيكيو !..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq بيت زجاجي
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حفلات الشواء المنزليه من أروع الأنشطه التى يمكن أن يقوم بها أفراد الأسره سوياً ، للإستمتاع بأوقات ترفيه مثاليه في جو من الدفء العائلي . و تجهيز ركن خاص في حديقتك للشواء ، يساعد في الإستفاده القصوى من مساحة الحديقه ، و يمكن أيضاً استغلال التراس أو شرفه كبيره لعمل منطقة شواء جميلة ، و توجد نماذج كثيره و مختلفه لجلسات الشواء ، سوف نستعرضها معك لتتمكن من اختيار ما يناسب مساحة و نمط منزلك لتحصل على منطقة شواء فريده  و متعه أكيده .

تحت الشمس

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. منازل
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

عند وجود عريشه رائعه مثل هذه في منزلك ، فهي مناسبه تماماً لتخصيص المكان أسفلها لتجهيزات الشواء . و إضافه طاولة طويله تكفى لعدد كبير من الأسره ، و أرضيه خشبيه لنمط ريفي رائع .

ببساطه

Clásicos Detalles, LLACAY arq LLACAY arq بيت زجاجي
LLACAY arq

LLACAY arq
LLACAY arq
LLACAY arq

وجود الشوايه في مكان داخل المنزل متصله بمدخنه ، شيء مفيد يجعلك تستمتع بمزايا الشواء بدون حرارة الشمس . لكن من المهم أن يكون المكان جيد التهويه لتجنب تراكم الدخان البسيط الذي لا يدخل المدخنه ، مثل وجود شرفه كبيره أو باب كبير مفتوح على الحديقه أو شفاط هواء قوي . و من المهم اختيار أرضيات سهلة التنظيف لتجنب تراكم الدهون عليها .

ريفي أنيق

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

منطقة شواء رائعه من تصميم Parrado arquitectura ، تحتوي على شوايه رائعه بباب معدني داخل حائط مجهز بنظام تهويه فريد ، و فكرة الشواية أنها عباره عن نظام مغلق لا يسرب الأدخنه ، و مزودة بخزانه من أسفل لإبقاء الطعام ساخنا ووضع الفحم . و الإكسسوار المعدني اللامع في الشوايه ، متناسق مع الجوانب المعدنيه في الطاولة الخشبيه باللون البيج الفاتح المدخن لمنطقة شواء أنيقه .

داخل المنزل

REMODELACIÓN QUINCHO, María Florencia Funes María Florencia Funes بيت زجاجي خشب نقي Wood effect
María Florencia Funes

María Florencia Funes
María Florencia Funes
María Florencia Funes

بعض غرف الشواء تشبه غرف السفرة الكبيره ، مع اختلاف وجود شوايه أو وجودها في مكان مفتوح . و منطقة الشواء هذه هي أفضل مثال على ذلك ، و هي مفتوحه على الحديقه بباب زجاجي كبير ، و متضمنه داخل المنزل للتيح الإستمتاع بهواء التكييف البارد و مشاهدة التلفزيون .

منطقه متعددة الوظائف

Casa quinta privada, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin حديقة
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

إذا كانت مساحة منزلك ضيقه ، يمكنك استغلال جزء من حديقتك لمكان الشوايه و تكتفى بطاولة الطعام العاديه الموجود بمنزلك و هذا في أسوأ الأحوال ، و لكن يمكنك استغلال جزء من الكراج بتجهيزه جيداً . و الإهتمام بكون المكان مفتوحاً على الخارج و ليس مهماً أن تكون الخامات خشبيه او على نمط ريفي و لكن المهم أن تؤدي وظائفها براحه و عمليه .

في الشرفه

VIVIENDA UNIFAMILIAR MG, Marantz Arquitectura Marantz Arquitectura بلكونة أو شرفة
Marantz Arquitectura

Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura
Marantz Arquitectura

استغل تراس حديقتك أو شرفة منزلك  و اجعل منها منطقة للشواء ، و في هذه الشرفه الواسعه نجد أنها مجهزه من السقف للحمايه من الآشعه الشمسيه ، مع شمسيات جميله و نباتات رائعه  ، كما أن الأرضيه الخشبيه مجهزه من الجوانب بجزء مرتفع للجلوس و الذي يتسع للعديد من الأفراد . 

التجهيزات المثاليه

REMODELACIÓN QUINCHO, María Florencia Funes María Florencia Funes بيت زجاجي خشب نقي Wood effect
María Florencia Funes

María Florencia Funes
María Florencia Funes
María Florencia Funes

الشوي داخل المنزل قد يكون فكره سيئه للوهله الأولى ، ولكن مع التجهيزات المناسبه نجد أن الأمر ممكناً . فهذا اللوح الأبيض في منتصف هذه الحجره يشكل غطاء محكم لشوايه مبنيه من الأحجار و جوانبها مغطاه بالأحجار بشكل أنيق ، و تتوسط الشوايه أثاث خشبي فريد التصميم ، يجعل الغرفه مناسبه لأجواء الشواء أثناء الإستمتاع بمشاهدة البرامج الترفيهيه على التلفاز .

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