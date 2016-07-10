منزل الريف الإيطالي ، ستحبه العائله

في الطابق الأول، تقبع غرفة المعيشه ، مستمتعه بارتفاع مضاعف للسقف و إضاءه طبيعيه ملموسه . مع مدفأه بتصميم عصري بجانب الغرفه ، و نلاحظ في الغرفه استخدام الجيبسوم بورد باللون الأبيض في ديكور حائط التلفزيون ، و ديكورات السقف المزوده بكشافات عصريه صغيره .

و الطابق الأول يحتوى على عدة غرف بجانب غرفة المعيشه و هي غرفتان للنوم و مطبخ و حمام و غرفه للملابس . و قد يخدعك المظهر الحميمي للمنزل ، و قد تظنه تقليدي ولكنك ستندهش عندما تعرف أن أرضيات المنزل مزوده بنظام تدفئه و جميع ما في المنزل مرتبط بنظام تشغيل حديث للتحكم من بعد في جميع المنزل من جهازك اللوحي أو تليفونك الذكي .