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منزل الريف الإيطالي ، ستحبه العائله

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
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لا شك أن تنوع خامات البناء في أي منزل يجعل منه لوحة فنيه فريده ، فقد تعودنا على الخلط بين الطوب و الخرسانه ، و أحياناً الطوب مع الزجاج . أما منزل اليوم من تصميم BARRA&BARRA SRL ، فقد تم بنائه بمزيج من خامات مختلفه من الخشب و الخرسانه و خامه جديده نسبياً و هي الجيبسوم بورد أو ألواح الجبس ، و هي من الخامات المستحدثه التى لاقت رواجاً كبيراً و تربعت على عرش الموضه في تشكيل و زخرفة الأسقف و الجدران أيضاً . 

واجهة المنزل

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

المنزل يقع وسط الطبيعه الإيطاليه الساحره ، التى تزيد من جمال المنازل . منزلنا من الخارج يبدو مليئاً بالألفه و الدفء الأسري ، بسبب تصميمه الخارجي التقليدي نوعاً ما . ولكن التصميم ليس تقليدياً تماماً عندما تعرف قدرته على عزل الصوت و الحراره .

تصميم متشابك

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

المنزل على مساحة 240 متر مربع ، و يتكون من ثلاثة طوابق ، واحده منهم تحت الأرض تشمل كراجاً للسياره و غرف تخزين . و المنزل يمتاز بتصميمه المتداخل برغم استحضاره روح الطراز التقليدي للمنازل الريفيه الإيطاليه .

غرفة المعيشه

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة المعيشة
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

في الطابق الأول، تقبع غرفة المعيشه ، مستمتعه بارتفاع مضاعف للسقف و إضاءه طبيعيه ملموسه . مع مدفأه بتصميم عصري بجانب الغرفه ، و نلاحظ في الغرفه استخدام الجيبسوم بورد باللون الأبيض في ديكور حائط التلفزيون ، و ديكورات السقف المزوده بكشافات عصريه صغيره .

و الطابق الأول يحتوى على عدة غرف بجانب غرفة المعيشه و هي غرفتان للنوم و مطبخ و حمام و غرفه للملابس . و قد يخدعك المظهر الحميمي للمنزل ، و قد تظنه تقليدي ولكنك ستندهش عندما تعرف أن أرضيات المنزل مزوده بنظام تدفئه و جميع ما في المنزل مرتبط بنظام تشغيل حديث للتحكم من بعد في جميع المنزل من جهازك اللوحي أو تليفونك الذكي .

الخشب

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

درجات السلم و الأبواب و النوافذ مصنوعه من مادة ال uPVC المعروفه بقدرتها على مواجهة و تحمل جميع الظروف المناخيه و البيئيه دون تأثر ، و هي خامه رائده في عالم تجهيز المنازل . و قد تم استخدام هذه الخامه بمظهر الخشب لمظهر طبيعي أنيق ، فالإعتناء بكافة التفاصيل الصغيره من أهم مميزات المنزل .

من الطابق الثاني

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

الطابق الثاني يحتوى على غرفة نوم و حمام و مكتب ، و نرى من الطابق الثاني جزء من غرفة المعيشه في الطابق الأول ، كما يمكننا ملاحظة السقف الخشبي عن قرب ، و الذي تم استخدام أفخر الدعامات الخشبيه في بنائه بالإضافه إلى عزله حراريا بدعامات بلغ سمكها 22 سم ، و يلتقى السقف الخشبي بأرضيات خشبيه رائعه تتناغم معه .

مطبخ مشرق

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة السفرة
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

جميع أجزاء المنزل مجهزه بنظام تهويه ميكانيكيه لتجديد الهواء بانتظام ، مما يجعل هواء المطبخ نقياً باستمرار . و المطبخ من الأبيض الناصع في الجدران و السقف ، و بالأبيض  و الأسود في أثاثاته ، مما خلق نوع من التناقض كان ناجحاً في إظهار المطبخ بصوره مشرقه و حديثه .

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