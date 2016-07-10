منزل الريف الإيطالي ، ستحبه العائله

لا شك أن تنوع خامات البناء في أي منزل يجعل منه لوحة فنيه فريده ، فقد تعودنا على الخلط بين الطوب و الخرسانه ، و أحياناً الطوب مع الزجاج . أما منزل اليوم من تصميم BARRA&BARRA SRL ، فقد تم بنائه بمزيج من خامات مختلفه من الخشب و الخرسانه و خامه جديده نسبياً و هي الجيبسوم بورد أو ألواح الجبس ، و هي من الخامات المستحدثه التى لاقت رواجاً كبيراً و تربعت على عرش الموضه في تشكيل و زخرفة الأسقف و الجدران أيضاً .
المنزل يقع وسط الطبيعه الإيطاليه الساحره ، التى تزيد من جمال المنازل . منزلنا من الخارج يبدو مليئاً بالألفه و الدفء الأسري ، بسبب تصميمه الخارجي التقليدي نوعاً ما . ولكن التصميم ليس تقليدياً تماماً عندما تعرف قدرته على عزل الصوت و الحراره .
المنزل على مساحة 240 متر مربع ، و يتكون من ثلاثة طوابق ، واحده منهم تحت الأرض تشمل كراجاً للسياره و غرف تخزين . و المنزل يمتاز بتصميمه المتداخل برغم استحضاره روح الطراز التقليدي للمنازل الريفيه الإيطاليه .
في الطابق الأول، تقبع غرفة المعيشه ، مستمتعه بارتفاع مضاعف للسقف و إضاءه طبيعيه ملموسه . مع مدفأه بتصميم عصري بجانب الغرفه ، و نلاحظ في الغرفه استخدام الجيبسوم بورد باللون الأبيض في ديكور حائط التلفزيون ، و ديكورات السقف المزوده بكشافات عصريه صغيره .
و الطابق الأول يحتوى على عدة غرف بجانب غرفة المعيشه و هي غرفتان للنوم و مطبخ و حمام و غرفه للملابس . و قد يخدعك المظهر الحميمي للمنزل ، و قد تظنه تقليدي ولكنك ستندهش عندما تعرف أن أرضيات المنزل مزوده بنظام تدفئه و جميع ما في المنزل مرتبط بنظام تشغيل حديث للتحكم من بعد في جميع المنزل من جهازك اللوحي أو تليفونك الذكي .
درجات السلم و الأبواب و النوافذ مصنوعه من مادة ال uPVC المعروفه بقدرتها على مواجهة و تحمل جميع الظروف المناخيه و البيئيه دون تأثر ، و هي خامه رائده في عالم تجهيز المنازل . و قد تم استخدام هذه الخامه بمظهر الخشب لمظهر طبيعي أنيق ، فالإعتناء بكافة التفاصيل الصغيره من أهم مميزات المنزل .
الطابق الثاني يحتوى على غرفة نوم و حمام و مكتب ، و نرى من الطابق الثاني جزء من غرفة المعيشه في الطابق الأول ، كما يمكننا ملاحظة السقف الخشبي عن قرب ، و الذي تم استخدام أفخر الدعامات الخشبيه في بنائه بالإضافه إلى عزله حراريا بدعامات بلغ سمكها 22 سم ، و يلتقى السقف الخشبي بأرضيات خشبيه رائعه تتناغم معه .
جميع أجزاء المنزل مجهزه بنظام تهويه ميكانيكيه لتجديد الهواء بانتظام ، مما يجعل هواء المطبخ نقياً باستمرار . و المطبخ من الأبيض الناصع في الجدران و السقف ، و بالأبيض و الأسود في أثاثاته ، مما خلق نوع من التناقض كان ناجحاً في إظهار المطبخ بصوره مشرقه و حديثه .