الرفاهيه و الترف في الدوبلكس الأسباني بعد تجديده !

ستجد دائماً في
هوميفاي قبل و بعد الكثير من التحولات المدهشه للمنازل القديمه ، سواء كانت مأهوله من قبل أم مهجوره . و تعد هذه التحولات تحديات صعبه بالنسبه للشركه المصممه ، و سنشاهد واحداً من تلك التحديات الصعبه في التحول الرائع لمنزل اليوم . منزلنا عباره عن دوبلكس في أسبانيا الرائعه ، و كان تقليدياً مثل بقية المنازل الأسبانيه ، يتسم بأثاث خشبي كلاسيكي و دهان حوائط عتيق ، و كان المسبح في حال يُرثى لها . و لكن ACERTUS قد قامو بتحويل المنزل إلى لوحة فنيه معاصره ، لتشعر العائله بالرفاهيه و الترف .
المنزل من طابقين ، و بعد استغلال المنطقه تحت سقف المنزل المائل ، أصبح بثلاث طوابق . و قد يبدو المكان ضيقاً و مليء بالعوائق التى تقف أمام استغلاله ولكنه تحول تماماً و أصبح حمام رائع
تم إقامة عوازل للسقف و الجدران ، و بلاط بلون رخامي للحوائط ، و أرضيات خشبيه مبهره . كما تم تزويد المكان بنوافذ لتهويه و إضاءه جيده ، و أصبح السقف المائل بفضل لونة الأبيض الحالم ديكور جمالي للحمام وليس عائقاً .
كانت الواجهه القديمه ملونه باللون الكافيه الذي فقد رونقه مع الزمن ، و شبابيك و أبواب من الخشب التقليدي . كما كان سلم المدخل مزين بالفسيفساء الزرقاء و الصفراء بطريقة شعبيه أسبانيه ، لا تصلح للعصر الحديث .
المنزل في ثوبه الأبيض الجديد مع لمسات و خطوط بالأسود المثير ، و قد تم تحويل المدخل تماماً إلى باب زجاجي كبير و سلالم رخاميه فخمه . و تزويده بكراسي حديقه خشبيه للجلوس تحت المظله الرائعه المثبته على شرفة الطابق الثاني . كما تم تنسيق الحديقه جيداً و إبعاد عناصر التشتيت عن باب المنزل ، للسماح لللإضاءه الجيده بالدخول .
نفس الشبابيك التقليديه بستائر شعبيه ، و أرضيات بالبرتقالي التقليدي . و تجهيزات خارجيه لسخان المطبخ ، كل هذا طبيعي بالنسبه لمنزل تم تصميمه من عشرات السنوات ، ولكنه أصبح الآن في أمس الحاجه للتغيير .
الآن أصبح المطبخ مجهزاً بجميع التجهيزات العصريه الحديثه ، و لا يوجد أي مواسير ظاهرة في الحوائط لتعكر من صفو المطبخ كما في السابق . و قد تم تزويد المطبخ ببار رائع و كراسي بار معدنيه لامعه متألقة بالأبيض . و اعتماد الأرضيات الخشبيه رائع للغايه ، لإضافة الدفء الطبيعي للمكان و تجنب الإنخراط مع برودة الأبيض .
الطابق الثاني لهذا المنزل مخصص لغرف نوم الأطفال ، و لكنها كانت بنفس التجهيزات التقليديه . التى كانت بحاجه إلى إعادة الحياه فيها من جديد ، و خاصة هذه الغرفه الضيقه .
كان ذوق الطفلة الأولى يميل كثيراً للأميرات و الأحلام السعيده ، لذا كان اللون الوردي هو اللغه السائده في الحجره . مما يجعل الجو مليء بالسحر و تعاويذ الجنيات الصغيره ، التى تعشقهم الطفله . و إضافة سرير عالى بسلم ، للإستفادة من مساحة الغرفه و عدم تضييقها ، لتتمكن الطفله من دخول الشرفه بدون أن تصطدم بالسرير ، و أيضاً لتدخل الإضاءه الطبيعيه بقدر كافى لا يعيقه حاجز .
أما الأخت الأكبر سناً ، كان الأمر مختلف قليلاً . فبدلاً من الوردي تم اعتماد درجه فاتحه من الموف الناعم ، مع تدرج في ألوان الموف في الخزانة الجانبيه . للحصول على غرفه تناسب الفتاه المراهقه التى تخطط للمستقبل المبهر .
بدأت أسأم من الأرضيه البرتقاليه التى سيطرت على المنزل كله ، حيث نشاهدها أيضاً في الحمام القديم ، و التى كانت مناسبه للزمن الفائت و لكن الآن أصبحت روتينيه للغايه . و الحمام كان مزود بحوض رخامي كبير من تحته خزانه و يشغلان معاً مساحة الحائط الجانبي .
حمام الطابق الثاني أصبح عصرياً و عملياً ، باستخدام حوائط من درجات البنفسجي الفاخر ، و أحواض على نمط المينيمال العصري ، بجوانب محدده و مرآتين أنيقتين .مما يتيح دخول الأختين لغسل وجوههم و أيديهم سوياً في آن واحد قبل النزول للمدرسه .
المسبح في حالة استغاثه ، و يريد أن يأخذ قدره الذي يستحقه . فمن البائس تحوله إلى بركة مياه راكده ، بدلاً من أن يكون الجانب الترفيهي المبهج للمنزل . و لا داعي للخوض كثيراً في تفاصيل الحديقه الغير منمقه ، لأن الصوره هنا بألف كلمه .
كانت أهم خطوه تم اتخاذها بالنسبه للمسبح ، هو تغيير البلاط الداخلي لجوانبه ، فتغيير البلاط للون الأبيض ، جعل المياه تبدو نقيه و رقراقه . و تمت إضافة مجموعه من الألعاب المائيه ، لتستمتع الفتيات الصغيره بعالم الترفيه المصغر وسط دفء العائله . و لاشك أن إزالة البلاط التالف المحيط بالمسبح ، و استبداله بالأرضيه الخضراء كان دوره كبيراً في إعادة إحياء المسبح .