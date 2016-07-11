الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الرفاهيه و الترف في الدوبلكس الأسباني بعد تجديده !

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حمام
Loading admin actions …

ستجد دائماً في هوميفاي قبل و بعد الكثير من التحولات المدهشه للمنازل القديمه ، سواء كانت مأهوله من قبل أم مهجوره . و تعد هذه التحولات تحديات صعبه بالنسبه للشركه المصممه ، و سنشاهد واحداً من تلك التحديات الصعبه في التحول الرائع لمنزل اليوم . منزلنا عباره عن دوبلكس في أسبانيا الرائعه ، و كان تقليدياً مثل بقية المنازل الأسبانيه ، يتسم بأثاث خشبي كلاسيكي و دهان حوائط عتيق ، و كان المسبح في حال يُرثى لها . و لكن ACERTUS قد قامو بتحويل المنزل إلى لوحة فنيه معاصره ، لتشعر العائله بالرفاهيه و الترف .

استغلال المساحات

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus مرآب~ كراج
acertus

acertus
acertus
acertus

المنزل من طابقين ، و بعد استغلال المنطقه تحت سقف المنزل المائل ، أصبح بثلاث طوابق .  و قد يبدو المكان ضيقاً  و مليء بالعوائق التى تقف أمام استغلاله ولكنه تحول تماماً و أصبح حمام رائع

حمام رائع

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حمام
acertus

acertus
acertus
acertus

تم إقامة عوازل للسقف و الجدران ، و بلاط بلون رخامي للحوائط ، و أرضيات خشبيه مبهره . كما تم تزويد المكان بنوافذ لتهويه و إضاءه جيده ، و أصبح السقف المائل بفضل لونة الأبيض الحالم ديكور جمالي للحمام وليس عائقاً .

الواجهه القديمه

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus منازل
acertus

acertus
acertus
acertus

كانت الواجهه القديمه ملونه باللون الكافيه الذي فقد رونقه مع الزمن ، و شبابيك و أبواب من الخشب التقليدي . كما كان سلم المدخل مزين بالفسيفساء الزرقاء و الصفراء بطريقة شعبيه أسبانيه ، لا تصلح للعصر الحديث .

واجهة مشرفه

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus غرفة الاطفال
acertus

acertus
acertus
acertus

المنزل في ثوبه الأبيض الجديد مع لمسات و خطوط بالأسود المثير ، و قد تم تحويل المدخل تماماً إلى باب زجاجي كبير و سلالم رخاميه فخمه . و تزويده بكراسي حديقه خشبيه للجلوس تحت المظله الرائعه المثبته على شرفة الطابق الثاني . كما تم تنسيق الحديقه جيداً و إبعاد عناصر التشتيت عن باب المنزل ، للسماح لللإضاءه الجيده بالدخول .

مطبخ تقليدي قديم

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus مطبخ
acertus

acertus
acertus
acertus

نفس الشبابيك التقليديه بستائر شعبيه ، و أرضيات بالبرتقالي التقليدي . و تجهيزات خارجيه لسخان المطبخ ، كل هذا طبيعي بالنسبه لمنزل تم تصميمه من عشرات السنوات ، ولكنه أصبح الآن في أمس الحاجه للتغيير .

مطبخ ناصع

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus مطبخ
acertus

acertus
acertus
acertus

الآن أصبح المطبخ مجهزاً بجميع التجهيزات العصريه الحديثه ، و لا يوجد أي مواسير ظاهرة في الحوائط لتعكر من صفو المطبخ كما في السابق . و قد تم تزويد المطبخ ببار رائع و كراسي بار معدنيه لامعه متألقة بالأبيض . و اعتماد الأرضيات الخشبيه رائع للغايه ، لإضافة الدفء الطبيعي للمكان و تجنب الإنخراط مع برودة الأبيض .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرف الأطفال قديماً

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus جدران
acertus

acertus
acertus
acertus

الطابق الثاني لهذا المنزل مخصص لغرف نوم الأطفال ، و لكنها كانت بنفس التجهيزات التقليديه  . التى كانت بحاجه إلى إعادة الحياه فيها من جديد ، و خاصة هذه الغرفه الضيقه .

غرفة أطفال على ذوق الطفل

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus غرفة الاطفال
acertus

acertus
acertus
acertus

كان ذوق الطفلة الأولى يميل كثيراً للأميرات و الأحلام السعيده ، لذا كان اللون الوردي هو اللغه السائده في الحجره . مما يجعل الجو مليء بالسحر و تعاويذ الجنيات الصغيره ، التى تعشقهم الطفله . و إضافة سرير عالى بسلم ، للإستفادة من مساحة الغرفه و عدم تضييقها ، لتتمكن الطفله من دخول الشرفه بدون أن تصطدم بالسرير ، و أيضاً لتدخل الإضاءه الطبيعيه بقدر كافى لا يعيقه حاجز .

غرفة الأطفال الثانيه

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus غرفة الاطفال
acertus

acertus
acertus
acertus

أما الأخت الأكبر سناً ، كان الأمر مختلف قليلاً . فبدلاً من الوردي تم اعتماد درجه فاتحه من الموف الناعم ، مع تدرج في ألوان الموف في الخزانة الجانبيه . للحصول على غرفه تناسب الفتاه المراهقه التى تخطط للمستقبل المبهر .

الحمام القديم

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حمام
acertus

acertus
acertus
acertus

بدأت أسأم من الأرضيه البرتقاليه التى سيطرت على المنزل كله ، حيث نشاهدها أيضاً في الحمام القديم ، و التى كانت مناسبه للزمن الفائت و لكن الآن أصبحت روتينيه للغايه . و الحمام كان مزود بحوض رخامي كبير من تحته خزانه و يشغلان معاً مساحة الحائط الجانبي .

الحمام الجديد العملي

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus حمام
acertus

acertus
acertus
acertus

حمام الطابق الثاني أصبح عصرياً و عملياً ،  باستخدام حوائط من درجات البنفسجي الفاخر ، و أحواض على نمط المينيمال العصري ، بجوانب محدده و مرآتين أنيقتين .مما يتيح دخول الأختين لغسل وجوههم و أيديهم سوياً في آن واحد قبل النزول للمدرسه .

المسبح القديم

Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus منازل
acertus

acertus
acertus
acertus

المسبح في حالة استغاثه ، و يريد أن يأخذ قدره الذي يستحقه . فمن البائس تحوله إلى بركة مياه راكده ، بدلاً من أن يكون الجانب الترفيهي المبهج للمنزل . و لا داعي للخوض كثيراً في تفاصيل الحديقه الغير منمقه ، لأن الصوره هنا بألف كلمه .

تحول المسبح إلى منطقه ترفيهيه

Antes de Casa de VV, en La Cañada, acertus acertus مسبح
acertus

acertus
acertus
acertus

كانت أهم خطوه تم اتخاذها بالنسبه للمسبح ، هو تغيير البلاط الداخلي لجوانبه ، فتغيير البلاط للون الأبيض ، جعل المياه تبدو نقيه و رقراقه . و تمت  إضافة مجموعه من الألعاب المائيه ، لتستمتع الفتيات الصغيره بعالم الترفيه المصغر وسط دفء العائله . و لاشك أن إزالة البلاط التالف المحيط بالمسبح ، و استبداله بالأرضيه الخضراء كان دوره كبيراً في إعادة إحياء المسبح .

الروح الأيطالية الأنيقة داخل هذة المنازل
هل أعجبك المنزل بعد التجديد ؟ شاركنا رأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً