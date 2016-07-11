الرفاهيه و الترف في الدوبلكس الأسباني بعد تجديده !

ستجد دائماً في هوميفاي قبل و بعد الكثير من التحولات المدهشه للمنازل القديمه ، سواء كانت مأهوله من قبل أم مهجوره . و تعد هذه التحولات تحديات صعبه بالنسبه للشركه المصممه ، و سنشاهد واحداً من تلك التحديات الصعبه في التحول الرائع لمنزل اليوم . منزلنا عباره عن دوبلكس في أسبانيا الرائعه ، و كان تقليدياً مثل بقية المنازل الأسبانيه ، يتسم بأثاث خشبي كلاسيكي و دهان حوائط عتيق ، و كان المسبح في حال يُرثى لها . و لكن ACERTUS قد قامو بتحويل المنزل إلى لوحة فنيه معاصره ، لتشعر العائله بالرفاهيه و الترف .