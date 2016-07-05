تصميمات مميزة لواجهات منازل من طابقين

واجهة المنزل هي طريقتك لقول
مرحبًا للزائرين، ويمكنك قولها بطريقة مشوقة، أو بسيطة، وربما معقدة، لذا نأخذكم اليوم في جولة بين مجموعة من التصميمات المميزة لـ واجهات منازل متعددة، من بينها الأنيق ببساطته، وبعضها معقد في بناءه الهندسي، والآخر عملي بألوانه الحيادية، لنبدأ جولتنا..
يتمتع هذا التصميم الذي قدمته شركة POCHE المعمارية، بالخصوصية التامة، حيث النوافذ الضيقة للغاية في كلا الطابقين، والتي صممت فقط لغرض الإضاءة، وقد صمم المبنى من 3 مربعات، اثنين بالأعلى وواحد بالأسفل، بينما خصص الفراغ أسفل المربع العلوي الأيمن كمرآب خاص بالمنزل.
جاء تصميم المنزل يتمتع بالعملية، ويدعمه اللونين الأبيض والرمادي الحياديين، مع لمسات خشبية راقية في الباب ذو المقبض المعدني اللامع، ولمسات أخرى نابضة بالحياة تتجسد في المزروعات المحيطة به.
صممت شركة Skandella هذا المنزل بواجهة رائعة، بسيطة للغاية ولكن أنيقة وراقية، حيث تكونت من طابقين من المستطيلات، مع نوافذ زجاجية كبيرة لمظهر عصري حديث، وأيضًا مرآب خاص في الجهة اليسرى من المنزل الذي صممت في حديقتين من الحصى، وبداخلها مزروعات منمقة تتناسب مع أناقته.
تحمل هذه الواجهة عنوان التنوع في المواد، حيث الخرسان والخشب والزجاج، وعلى الرغم من صغر مساحة المنزل، إلا أن واجهته تؤكد على تميزه، خاصة مع تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة، التي تقتص بعض من خصوصيته لتمنحه الكثير من الأناقة والعصرية.
يمتد باب المنزل بتصميمه الخشبي بطول الواجهة، وهو أكثر ما يميز الواجهة التي تم تصميمها من قبل شركة PAU البرازيلية، خاصة مع تلك المدرجات الحجرية المسطحة الممتدة داخل المستطيل الأخضر، والتي تقودنا إلى الباب العملاق.
إن كانت الوجهة السابقة تتمتع بتنوع الخرسان والخشب والزجاج، فتلك الواجهة أكثر تنوعًا، فإضافة إلى تلك المواد، تضنت أيضًا جدارًا من الحجارة بلون الطين، حيث يحمل الطابق الأول عنوان الخشب والحجارة، بينما يحمل الطابق الثاني عنوان الزجاج والخرسانة، لتكن تلك الواجهة هي الفائزة بلقب الأكثر تنوعًا!
تتميز واجهة المنزل بالحديقة المحيطة بها، بمزروعاتها وأشجارها، والمدرج الحجري الصاعد قليلًا والمختبئ وسط الخضرة، ليقودنا إلى ذلك الباب الزجاجي المنزلق والذي يكشف عن داخل أبيض مع لمسات خشبية راقية.
واجهة هذا المنزل الأنيق الهادئ، تحمل عنوان المينيمال، حيث البساطة المتناهية في التصميم، مع السقف المائل، والشرفة الصغيرة في الطابق الثاني، وأيضًا الباب الخشبي العملاق الممتد بطول المنزل ذو الطابقين. بنيت الواجهة من الخرسان، مع باب خشبي، وعمود حجري، وأيضًا مدخل حجري وكأنه فسيفساء، إضافة إلى الحديقة الخضراء الصغيرة التي تمنحه مظهرًا حيويًا، والمرآب الخاص، الذي يضفي عليه طابعًا فاخرًا.
استطاعت شركة Marcos Biazus، أن تقدم تصميمًا مُلفتًا للأنظار، من خلال تلك الواجهة الأنيقة، والتي تتمتع بخصوصية كبيرة، وتجمع بين الجدار الأمامي بمظهره الحجري، ويظهر من خلفه جزء يحوي الباب الخشبي، ومن ثم جزء أخر يحوي نافذة زجاجية كبيرة ممتدة بطول الطابقين، ولكنها لا تكشف عن الكثير، ويغلف ذلك كله إطارًا باللون الأبيض المُشرق، الذي يتناغم مع إشراقة الحديقة المحيطة بالمنزل.
تصميم رائع لواجهة معقدة هندسيًا، حيث الاشكال المتداخلة وكأنها قطع أحجية، مع ألوان حيادية هادئة من الأبيض والبيج، وإطار حجري يحدد المكان الخاص بالمرآب، فضلًا عن النوافذ الزجاجية في الطابق الثاني، والتي تمنح المنزل إضاءة جيدة للغاية، مع ميزة عدم فقد الخصوصية نظرًا لارتفاعها.
واجهة هذا المنزل مميزة بدون شك، حيث الخرسان الرمادي، والمكعبات البنية الحجرية، والنوافذ التي يُثير تفاوت أحجامها علامات الاستفهام، خاصة تلك الصغيرة للغاية القابعة في الجانب الأيسر!
لمزيد من تصميمات واجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة.