تصميمات مميزة لواجهات منازل من طابقين

يتمتع هذا التصميم الذي قدمته شركة POCHE المعمارية، بالخصوصية التامة، حيث النوافذ الضيقة للغاية في كلا الطابقين، والتي صممت فقط لغرض الإضاءة، وقد صمم المبنى من 3 مربعات، اثنين بالأعلى وواحد بالأسفل، بينما خصص الفراغ أسفل المربع العلوي الأيمن كمرآب خاص بالمنزل.

جاء تصميم المنزل يتمتع بالعملية، ويدعمه اللونين الأبيض والرمادي الحياديين، مع لمسات خشبية راقية في الباب ذو المقبض المعدني اللامع، ولمسات أخرى نابضة بالحياة تتجسد في المزروعات المحيطة به.