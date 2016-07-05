الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تصميمات مميزة لواجهات منازل من طابقين

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA JN, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos منازل
Loading admin actions …

واجهة المنزل هي طريقتك لقول مرحبًا للزائرين، ويمكنك قولها بطريقة مشوقة، أو بسيطة، وربما معقدة، لذا نأخذكم اليوم في جولة بين مجموعة من التصميمات المميزة لـ واجهات منازل متعددة، من بينها الأنيق ببساطته، وبعضها معقد في بناءه الهندسي، والآخر عملي بألوانه الحيادية، لنبدأ جولتنا..

واجهة عملية تحتفظ بالخصوصية

MR Ibiza, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA منازل
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

يتمتع هذا التصميم الذي قدمته شركة POCHE المعمارية، بالخصوصية التامة، حيث النوافذ الضيقة للغاية في كلا الطابقين، والتي صممت فقط لغرض الإضاءة، وقد صمم المبنى من 3 مربعات، اثنين بالأعلى وواحد بالأسفل، بينما خصص الفراغ أسفل المربع العلوي الأيمن كمرآب خاص بالمنزل.

جاء تصميم المنزل يتمتع بالعملية، ويدعمه اللونين الأبيض والرمادي الحياديين، مع لمسات خشبية راقية في الباب ذو المقبض المعدني اللامع، ولمسات أخرى نابضة بالحياة تتجسد في المزروعات المحيطة به.

واجهة أنيقة بتصميم بسيط

Haus K | Rösrath-Forsbach, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur منازل
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

صممت شركة Skandella هذا المنزل بواجهة رائعة، بسيطة للغاية ولكن أنيقة وراقية، حيث تكونت من طابقين من المستطيلات، مع نوافذ زجاجية كبيرة لمظهر عصري حديث، وأيضًا مرآب خاص في الجهة اليسرى من المنزل الذي صممت في حديقتين من الحصى، وبداخلها مزروعات منمقة تتناسب مع أناقته.

واجهة بلمسات برازيلة متنوعة المواد

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

تحمل هذه الواجهة عنوان التنوع في المواد، حيث الخرسان والخشب والزجاج، وعلى الرغم من صغر مساحة المنزل، إلا أن واجهته تؤكد على تميزه، خاصة مع تلك النوافذ الزجاجية الكبيرة، التي تقتص بعض من خصوصيته لتمنحه الكثير من الأناقة والعصرية.

يمتد باب المنزل بتصميمه الخشبي بطول الواجهة، وهو أكثر ما يميز الواجهة التي تم تصميمها من قبل شركة PAU البرازيلية، خاصة مع تلك المدرجات الحجرية المسطحة الممتدة داخل المستطيل الأخضر، والتي تقودنا إلى الباب العملاق.

الواجهة الأكثر تنوعًا في البناء

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA منازل
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

إن كانت الوجهة السابقة تتمتع بتنوع الخرسان والخشب والزجاج، فتلك الواجهة أكثر تنوعًا، فإضافة إلى تلك المواد، تضنت أيضًا جدارًا من الحجارة بلون الطين، حيث يحمل الطابق الأول عنوان الخشب والحجارة، بينما يحمل الطابق الثاني عنوان الزجاج والخرسانة، لتكن تلك الواجهة هي الفائزة بلقب الأكثر تنوعًا!

تتميز واجهة المنزل بالحديقة المحيطة بها، بمزروعاتها وأشجارها، والمدرج الحجري الصاعد قليلًا والمختبئ وسط الخضرة، ليقودنا إلى ذلك الباب الزجاجي المنزلق والذي يكشف عن داخل أبيض مع لمسات خشبية راقية.

واجهة بأسلوب المينيمال

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

واجهة هذا المنزل الأنيق الهادئ، تحمل عنوان المينيمال، حيث البساطة المتناهية في التصميم، مع السقف المائل، والشرفة الصغيرة في الطابق الثاني، وأيضًا الباب الخشبي العملاق الممتد بطول المنزل ذو الطابقين. بنيت الواجهة من الخرسان، مع باب خشبي، وعمود حجري، وأيضًا مدخل حجري وكأنه فسيفساء، إضافة إلى الحديقة الخضراء الصغيرة التي تمنحه مظهرًا حيويًا، والمرآب الخاص، الذي يضفي عليه طابعًا فاخرًا.

واجهة بتصميم مُلفت للأنظار

Residencia Cellebration , Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

استطاعت شركة Marcos Biazus، أن تقدم تصميمًا مُلفتًا للأنظار، من خلال تلك الواجهة الأنيقة، والتي تتمتع بخصوصية كبيرة، وتجمع بين الجدار الأمامي بمظهره الحجري، ويظهر من خلفه جزء يحوي الباب الخشبي، ومن ثم جزء أخر يحوي نافذة زجاجية كبيرة ممتدة بطول الطابقين، ولكنها لا تكشف عن الكثير، ويغلف ذلك كله إطارًا باللون الأبيض المُشرق، الذي يتناغم مع إشراقة الحديقة المحيطة بالمنزل.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

واجهة معقدة هندسيًا

CASA JN, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos منازل
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

تصميم رائع لواجهة معقدة هندسيًا، حيث الاشكال المتداخلة وكأنها قطع أحجية، مع ألوان حيادية هادئة من الأبيض والبيج، وإطار حجري يحدد المكان الخاص بالمرآب، فضلًا عن النوافذ الزجاجية في الطابق الثاني، والتي تمنح المنزل إضاءة جيدة للغاية، مع ميزة عدم فقد الخصوصية نظرًا لارتفاعها.

واجهة الخرسان والخشب

Vivienda Unifamiliar , AGUIRRE+VAZQUEZ AGUIRRE+VAZQUEZ منازل طوب Red
AGUIRRE+VAZQUEZ

AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ

واجهة هذا المنزل مميزة بدون شك، حيث الخرسان الرمادي، والمكعبات البنية الحجرية، والنوافذ التي يُثير تفاوت أحجامها علامات الاستفهام، خاصة تلك الصغيرة للغاية القابعة في الجانب الأيسر!

لمزيد من تصميمات واجهات المنازل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، الجمال يبدأ من الواجهة.. واجهات منازل أكثر من رائعة.

5 أفكار لحديقة منزل مميزة
هل أعجبتك تصميمات تلك الواجهات؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً