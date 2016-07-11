6 أفكار تميز منزلك الصغير

فى البداية سنركز على المدخل ابذى يعد جزء أساسى فى نشر الراحة بالمنزل. فعندما تكون المساحة ضيقة يمكنك تزيينه بتفاصيل بسيطة والاهتمام بتركيب إضاءة جيدة مما يعوض المساحة المحدودة كما أن استخدام المرايا يعطى انطباع بإتساع المساحة ويزيد من عمق المدخل.
أما غرفة المعيشة فتستطيع أن تنعم بمساحة مرنة ومريحة ببعض اللمسات، مثل تركيب إضاءة وديكور بسيط وبأن نقلل قطع الأثاث لتوفير المسافات، كذلك بناء رفوف فى الحوائط واختيار قطع أثاث صغيرة مثل الطاولات.
كذلك تقليل الجدران وتصميم غرف مفتوحة من فى الحلول الشائعة المساحات الصغيرة فنعتنى هنا بترتيب قطع الأثاث فى تلك الغرف واختيار ألوان متناسقة لها مع قطع المطبخ .
عند تصميم الحمام نبحث عن عنصر الراحة فى الألوان وتنظيم القطع فى المساحات الضغيرة ،يفضل وضع مانحتاجه فقط مثل ذلك الحمام المميز برفوف بسيطة وخزانة صغيرة وعملية.
نأتى لغرفة النوم فيمكن أن نستفيد من المساحة الأفقية بإختيار سرير عالى مع استغلال المساحة أسفل السرير للتخزين.
نعم نبحث عن كل فرصة ممكنة للإستفادة من المساحة فما رأيك بتصميم غير تقليدى لمكتبة باستغلال جدار غرفة الاستقبال مع إضافة بعض الديكورات البسيطة.
لدينا أفكار أخرى عملية للمساحات الصغيرة