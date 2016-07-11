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6 أفكار تميز منزلك الصغير

هنادى موسى هنادى موسى
Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri مساحات تجارية
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هل لديك منزل صغير وتفكر فى أفضل تصميم له؟ الحل بأن نوفر اكبر مساحة ممكنة لمنع الشعور بالضيق عندما نكدس قطع الأثاث.

فالمنزل الصغير إذا تم ترتيبه بعناية واختارنا ألوان مناسبة للغرف تبدو مساحته أكبر مما عليه وهذا ماسنعرضه فى هذا الكتاب.

مدخل المنزل

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

فى البداية سنركز على المدخل ابذى يعد جزء أساسى فى نشر الراحة بالمنزل. فعندما تكون المساحة ضيقة يمكنك تزيينه بتفاصيل بسيطة والاهتمام بتركيب إضاءة جيدة مما يعوض المساحة المحدودة كما أن استخدام المرايا يعطى انطباع بإتساع المساحة ويزيد من عمق المدخل.

غرفة المعيشة

Interior Design - Ufficio, INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri مساحات تجارية مكاتب ومحلات
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri
INNOVATEDESIGN® s.a.s. di Eleonora Raiteri

أما غرفة المعيشة فتستطيع أن تنعم بمساحة مرنة ومريحة ببعض اللمسات، مثل تركيب إضاءة وديكور بسيط وبأن نقلل قطع الأثاث لتوفير المسافات، كذلك بناء رفوف فى الحوائط واختيار قطع أثاث صغيرة مثل الطاولات.

غرفة الطعام

Guelfa 65 - Firenze, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio غرفة المعيشة
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

كذلك تقليل الجدران وتصميم غرف مفتوحة من فى الحلول الشائعة المساحات الصغيرة فنعتنى هنا بترتيب قطع الأثاث فى تلك الغرف واختيار ألوان متناسقة لها مع قطع المطبخ .

الحمام

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto حمام
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

عند تصميم الحمام نبحث عن عنصر الراحة فى الألوان وتنظيم القطع فى المساحات الضغيرة ،يفضل وضع مانحتاجه فقط مثل ذلك الحمام المميز برفوف بسيطة وخزانة صغيرة وعملية.

غرفة النوم

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

نأتى لغرفة النوم فيمكن أن نستفيد من المساحة الأفقية بإختيار سرير عالى مع استغلال المساحة أسفل السرير للتخزين.

غرفة

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة نوم
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

نعم نبحث عن كل فرصة ممكنة للإستفادة من المساحة فما رأيك بتصميم غير تقليدى لمكتبة باستغلال جدار غرفة الاستقبال مع إضافة بعض الديكورات البسيطة.

لدينا أفكار أخرى عملية للمساحات الصغيرة

6 مطابخ ملونة ولكل لون دلالته
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