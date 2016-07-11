6 أفكار تميز منزلك الصغير

نعم نبحث عن كل فرصة ممكنة للإستفادة من المساحة فما رأيك بتصميم غير تقليدى لمكتبة باستغلال جدار غرفة الاستقبال مع إضافة بعض الديكورات البسيطة.

لدينا أفكار أخرى عملية للمساحات الصغيرة