سحر المنازل الكورية

البيت ذو الحديقة أو الفناء هو نقطة قوة في حياة مالكيه، فالنباتات في الحديقة تنقي الهواء كما أنه عند التعرض للهواء الطلق كل يوم في الصباح و المساء فسوف يعمل يؤثر بالإيجاب في العقل و الجسم وبالتالي سوف يعمل على تحسين جودة الحياة. فضلاً أن الحديقة يمكنها أن تكون مكان لزراعة بعض النباتات و الخضروات و أيضاً فرصة لزراعة نباتات الظل و الإستفادة منها في التظليل.
جولة اليوم في بيت خشبي يحتوي على فناء جميل و الذي يحتضن في طياته حديقة طبيعية و برك مياة رائعة، المبنى في قلب سيول في كوريا الجنوبية، من تصميم J2H ARCHITECTS، فتعالوا نتعرف على أجزاء البيت الرائع سوياً.
بالرغم من تباين المبنى التقليدي مع المباني العالية في الخلفية إلا أنه يبقى صامد وساحر بعناصره الطبيعية و الرائعة المكونة له. فسحر هذا البيت يكمن في أن الفناء هو الفراغ الرئيسي والذي يفتح عليه كل الفراغات، فكما نرى الآن، يوجد بابين زجاجين يؤديان إلى الفراغ الخارجي.
فهذا البيت يلتف حول الفناء ليكون مكان تجمع أسري و مكان مناسب للعب الموسيقى و ممارسة الأنشطة المختلفة، مع دمج الداخل و الخارج بمرونة وعملية من أجل الاستمتاع بالطبيعة بدون الخروج من حدود هذا البيت الساحر.
العنصر الرئيسي كما نرى هو الخشب، و قد تم مزجه مع الزجاج للمسة معاصره فارقة كما أن عنصر الإضاءة يعمل كسحر خاص حول أرجاء البيت.
من داخل الفناء تم فرش طاولة وكراسي سوداء في قلب الطبيعة بحيث يكون مكان للاجتماعات و حفلات السمر، جلسة رائعة بين الاخشاب المكونة للفناء و الشجيرات و المزروعات المختلفة في حدود الأحواض الخشبية كسياج طبيعي لمكان الجلوس. يظهر أيضاً ركن الشواء في الجانب الأخر من حوض الزرع ليكون سبباً أخر للإجتماعات وعامل جذب لحفلات الشواء.
ولكن إذا دخلنا إلى داخل البيت فسنجد إختلاف تام، فبرغم استخدام فريق التصميم لبعص عناصر الأثاث التقليدية، و لكنه يطغى عليه الطراز المودرن، كما ينتشر إستخدام الأخشاب و الذي يعطي دفئأً للفراغ. يلاحظ أيضاً وجود المكتبة خلف الأريكة و التي تزدحم بالكثير من الكتب، كما يلاحظ الإضاءة الجيدة و التي تتخلل كافة أركان الفراغ.
المطبخ على طراز اسكندينافي رائع، حيث تم استخدام الخشب مع اللون الأبيض في الخزانات ذات الأبواب المخفية والذي جعل المطبخ يبدو أكثر ألفة و راحة. سمح للضوء بالمرور عن طريق النافذة الكبيرة و التي تطل بدورها على الفناء، فالإضاءة تعمل على خلق عمق رائع، كما تنعكس الإضاءة على الخزانات و الحوائط البيضاء.
بالإضافة لخزانات المطبخ تم إضافة جزيرة وسطى خشبية لإعداد الطعام و من خلالها و بإرتفاع أقل وضعت طاولة الطعام حولها عدد من الكراسي المتختلفة الشكل، طاولة الطعام بكرسيها تتناغم بشكل رائع مع باقي اجزاء المطبخ كما أنها جزء منه.
تم فصل المساحات في المطبخ، ففي المنطقة الخارجية و المجلدة بألواح الخشب بأكملها يوجد حوض غسيل يعلو خزانة خشبية، و أما في الداخل فيوجد مساحة للدش مغلقة بواسطة باب زجاجي. وروعة هذا التصميم أنه يوفر وقت و يضفي عملية في الاستخدام العائلي.