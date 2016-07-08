سحر المنازل الكورية

البيت ذو الحديقة أو الفناء هو نقطة قوة في حياة مالكيه، فالنباتات في الحديقة تنقي الهواء كما أنه عند التعرض للهواء الطلق كل يوم في الصباح و المساء فسوف يعمل يؤثر بالإيجاب في العقل و الجسم وبالتالي سوف يعمل على تحسين جودة الحياة. فضلاً أن الحديقة يمكنها أن تكون مكان لزراعة بعض النباتات و الخضروات و أيضاً فرصة لزراعة نباتات الظل و الإستفادة منها في التظليل.

جولة اليوم في بيت خشبي يحتوي على فناء جميل و الذي يحتضن في طياته حديقة طبيعية و برك مياة رائعة، المبنى في قلب سيول في كوريا الجنوبية، من تصميم J2H ARCHITECTS، فتعالوا نتعرف على أجزاء البيت الرائع سوياً.