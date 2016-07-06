تجديد منزل ريفي قديم… والنتيجة رائعة!

كم مرة مررت على بيت ريفي قديم متهالك قد امتدت له يد الإهمال وشوهت شكله الخارجي بل وجعلت السكن فيه مستحيلاً؟ هل تخيلت يوماً هذا البيت نفسه إذا امتدت له يد التجديد و العناية و التطوير؟ هل شاهدت يوماً إعادة إحياء بيت قديم؟

هذه هي الرحلة التي سنأخذك إليها في هذا الموضوع، سنتجول معاً في منزل ريفي قديم في بولندا أثرت عليه عوامل الزمن و الإهمال مما جعل شكله مزرياً ، ولكن الخبراء نواك ونوفاك من بولندا قررا تجديده و إعادة إحياءه مرة أخرى فهيا بنا نرى خطوات التجديد و النتيجة التي وصلا إليها :