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تجديد منزل ريفي قديم… والنتيجة رائعة!

آية علم الدين آية علم الدين
DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
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كم مرة مررت على بيت ريفي قديم متهالك قد امتدت له يد الإهمال وشوهت شكله الخارجي بل وجعلت السكن فيه مستحيلاً؟ هل تخيلت يوماً هذا البيت نفسه إذا امتدت له يد التجديد و العناية و التطوير؟ هل شاهدت يوماً إعادة إحياء بيت قديم؟

هذه هي الرحلة التي سنأخذك إليها في هذا الموضوع، سنتجول معاً في منزل ريفي قديم في بولندا أثرت عليه عوامل الزمن و الإهمال مما جعل شكله مزرياً ، ولكن الخبراء نواك ونوفاك من بولندا قررا تجديده و إعادة إحياءه مرة أخرى فهيا بنا نرى خطوات التجديد و النتيجة التي وصلا إليها :

ليس قديماً فقط بل متهالكاً أيضاً

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

في هذه الصورة يبدو شكل المنزل الخارجي قبل التجديد وكأنه عشة مهجورة في مكان مقفر منسي، فالسقف الخشبي يكاد يتهاوى من الضعف ، والطوب في الواجهة مكشوف وقذر ، حتى الحشائش و الأشجار تبدو و كأن أحداً لم يمر من هنا منذ سنوات عديدة.

المدخنة تبدو صدأة و الشبابيك فقيرة وقديمة… يبدو أن هذا المنزل سيتطلب مجهوداً كبيراً لإحياءه!

الواجهة الخلفية ليست أفضل حالاً

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

هذه هي صورة المنزل الخلفية وهي بالطبع ليست أفضل حالاً بل تظهر الإهمال بشكل أكبر، فهذا الطلاء الخارجي قديم و باهت و ألوانه مقبضة ، وأخشاب النوافذ و السقف ليست جيدة على الإطلاق وهذا اللون الموحد المطفئ يعطي إيحاءاً بالقتامة سوف ينعكس بالطبع على قاطنيه.

مواسير الصرف التي تظهر في الواجهة أيضاً تعطي إحساساً بالكآبة.. لابد من تغيير كل هذا!

الوضع بالداخل أكثر سوءًا

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

عندما انتقلنا إلى الداخل ازداد الأمر سوءًا فكما يظهر بالصورة ، دهانات الحوائط متآكلة وأخشاب الأبواب متهالكة و الصدأ يملأ العناصر الداخلية جميعها بل و الاتساخ يبدو أنه صعب العلاج.

الحياة تعود للمنزل

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

هنا في الصورة الخارجية للمنزل بعد التجديد نجد أن الحياة قد عادت للمنزل من الخارج ، فأخشاب السقف قد أعيد طلاؤها و المدخنة بنيت من جديد بطوب وردي اللون مبهج للعين ، الأشجار الجديدة أضفت روحاً من الإشراق في على الواجهة ، و الطلاء الجديد الأبيض مع سِفل الطوب الأصفر اللامع أعطيا شكلاً أنيقاً للمبني.

ولا ننسى بالطبع إعادة دهان الشبابيك باللون البني الغامق بعد تدعيمها بالمفصلات الجديدة و تغيير زجاجها ليعطي شكلاً براقاً للواجهة.

في الداخل و كأنه منزل آخر

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

إذا قارننا هذه الصورة للمبنى من الداخل بعد التجديد مع مثيلتها قبل التجديد فإننا سنشعر أنهما ليسا لمنزل واحد، بالطبع فالتغييرات التي استحدثت من الداخل كانت مختلفة تماماً.

فالسقف الخشبي قد دُّعِم بدعامات جديدة مع طلائه باللون اللامع الذي يعطي للخشب بريقاً ، و النجفة الجديدة و التابلوهات الملونة و المرسومة لمناظر بولندا الخلابة وقد زينت الحوائط الداخلية بعد دهانها باللون الأبيض لإضفاء اتساع للمساحة الداخلية أنتجت تصميماً داخلياً مريحاً للعين وجذاباً.

بالطبع هناك عناصر لاغنى عنها لتصميم داخلي أروع وهي الستائر فاتحة اللون و المزهريات التى توزع على أركان البيت.

النتيجة : بيت جديد رائع

DOM W SULEJÓWKU, Nowak i Nowak Architekci Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci
Nowak i Nowak Architekci

السر في هذه النتيجة المرضية و الرائعة للمنزل ليست فقط في استحداث العناصر و تجديدها و إنما في المحافظة على الطراز الريفي للبيت و البيئة المحيطة به ، فنجد أن المصممين قد استخدما نفس المواد الطبيعية ولكن بتجديدات و عيون عصرية .

فهنا في الصورة التي تجسد الشكل النهائي لنتيجة التجديد يظهر السقف متماسكاً قوياُ بعد أن كان متهالكاً وذلك بعد أن أعيد طلاؤه و تدعيمه وعزله ، فلم يتغير كعنصر من عناصر التصميم و إنما أعيد إحياؤه .

ونجد أيضاً أن المواسير التي كانت تشوه الواجهة قد طليت بنفس لون الواجهة لتختفي فيها و الوصلات لم تعد ظاهرة على الواجهة ، ومع الزهور التي زينت البيت من الخارج و الأشجار أصبح البيت رائعاً و مستعداً لاستقبال ساكنيه ليضيف لحياتهم لمسة من الراحة و الجمال.

يمكنك أيضاً مشاهدة مثالاً آخرلتحويل منزل ريفي من التقليدية إلى العصرية هنا

الأمر مختلف تمامًا.. قبل وبعد التجديد!

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