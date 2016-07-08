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تجديد منزل بالكامل بأقل تكلفة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
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هذا المنزل القديم الواقع في مدينة إشبيلية في أسبانيا، الرطوبة أكلت جدرانه بلاطه والصدأ ملأ  غرفه، فكان لابد من تدخل الخبراء لصيانة وتجديد المنزل، دعنا نأخذ جولة ونمر على كل غرفة من غرف هذا المنزل قبل وبعد التجديد.  

الشرفة تحتضر

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

لم تسلم جدران وأرضية هذه الشرفة من فعل الرطوبة، تقشر طلاء الجدران الأبيض وبرزت الطبقة الأسمنتية التي كان يغطيها، وأصبحت بحاجة مُلحة لتدخل الخبراء لإنقاذها . 

الشرفة تعود للحياة مرة أخرى

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

جددت الشرقة بتغيير البلاط بسراميك جديد وجدران من الحجر الطبيعي، والتي تبعث الدفء في المكان، كما تعمل كعازل قوي، ليصبح في النهاية الفرق شاسع بين الشرفة قبل التجديد وبعده.  

معاينة المطبخ

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

الاستغناء الكامل عن الخزانات أمر صعب ومكلف في الوقت ذاته، فماذا لو تمكن الخبراء من وضع لمسات غير مكلفة ولكنها قادرة على جعل هذه الخزانات تبدو وكأنها جديدة تمامًا. 

لمسات بسيطة لكنها فارقة

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

تم تغيير الطلاء الأبيض للخزانة واستبداله بطلاء الأيبوكسي لحل مشاكل الرطوبة ومنع فقدان الحرارة، مما وفر لغرفة المطبخ طلّة حديثة رائعة. 

غرفة المعيشة قديمًا

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

دعنا نصحبك في رحلة التغيير التي ستحدث لغرفة المعيشة هذه، تمعن فيها جيدًا قبل أن ترى الصورة التالية، غرفة فقيرة جدًا في الجمال، وأثاثها يدعو للتشاؤم، أنظر ما سيحدث لها في الصورة التالية. 

غرفة المعيشة بعد التعديل

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

زخارف الجدران، المساحة المفتوحة، والاثاث الجديد الأنيق، كل هذه العناصر استطاعت أن تبعث الحياة في غرفة المعيشة من جديد، فأصبحت غرفة صالحة للبقاء فيها اطول وقت ممكن دون ملل، يمكنك أن تجلس بها يوميًا لعدة ساعات لبث الراحة والتفاؤل لروحك من جديد، حاول أن تنسى التشاؤم الذي كان يملىء أرجائها سابقًا. 

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حمام هاديء

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

اللون الأبيض في الحمام مع الأرضية الزرقاء ليس بالأمر السيء أبدًا بل بالعكس يبدو شكلها العام مريح، ولكن يبدو أن أصحاب هذا المنزل أرادوا أن يغيروا في شكل كل الغرف وخاصة لمواكبة الموضة في الألوان الجديدة للديكور. 

حمام أنيق

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

الأرضيات الجدران التي تتدرجت ألوانها من البني إلى البيج غيرت شكل الحمام نهائيًا، وجعلت مليء بالألوان عكس ما كان عليه بالسابق مما جعلته ينضم لقائمة غرف الحمام الأنيقة. 

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