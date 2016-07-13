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هكذا تحول بيت المزرعة لبيت الأحلام

هنادى موسى هنادى موسى
Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
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يمكننا دائمًا البدء من جديد وتحويل الأماكن المهملة إلى أماكن حيوية جديدة لا يمكن الإستغناء عنها مثل هذا المخزن كمثال، قمنا بتحويله إلى مكان مذهل مكون من غرف شاملة لمنزل متكامل.

يعتمد التغيير على اختيار تصميم مناسب لمساحة وبناء المكان كما يستفيد من المساحة الخارجية وترميم السقفيات لتحقيق أقصى استفادة من المكان !

المنزل من الخارج

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept منازل
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

كما نرى يتكون المنزل من جزئين سنعمل على إعادة تصميمهم بأفضل تقسيم مناسب.

بيت المزرعة

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept منازل
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

هذه صورة لبيت المزرعة الملحق بالمخزن من الداخل والتى سيشملها التجديد أيضًأ.

سقف المنزل

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept منازل
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

كما نلاحظ أن سقف المخزن يحتاج لإعادة بناء وترميم لنحصل على تصميم متكامل.

جدران خاصة

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة المعيشة
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

هنا الغرفة الرئيسية فى المنزل، تم ترك الطلاء الأصلى على الجدران لتضيف خصوصية مميزة على الغرفة ويطبق نفس النمط على غرفة العشاء.

ويتم اختيار ديكور وأثاث متناسق مع ألوان الجدران وتصميمها 

غرفة المكتب

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة المعيشة
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

كما نلاحظ فى ذلك التصميم تم الإعتماد على أكثر من لون ومواد مختلفة لمكونات الغرفة مما يميز الغرفة بجو متنوع من النمط العصرى والقديم لقطع الأثاث.

الأرضيات الطبيعية

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة السفرة
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

هكذا تم تنسيق أماكن الغرف وتقسيمها بتصميم محترف واستخدام مواد طبيعة مثل الأرضيات الخشبية لتناسب الجو العام للمنزل وسط المزارع وتميز المنزل بحميمية.

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غرفة النوم

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

تتميز غرفة النوم بإستخدم النمط السويدى فى التصميم حيث تغطى الجدران باالأشكال الهندسية البسيطة وقطع أساس بسيطة موزعة بتناسق.

غرفة للضيوف

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept غرفة نوم
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

بالطبع لن ننسى المبنى الملحق بالمنزل يمكن استخدامه كمنزل للضيوف وتجهيز غرفة نوم صغيرة وبسيطة تحتوى على أقمشة متناسقة مع رسومات الجدران الفنية.

المنزل من الخارج

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept منازل
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

وكذلك أصبح منظر المنزل  مذهل من الخارج بعد تركيب أبواب وشبابيك وأيضًا طلاؤه بألوان رائعة اختيرت بعناية فائقة لتبعث الدفىء وتملًا المكان بالطاقة  .

Aménagement d'espaces et décoration d'intérieur pour une maison d'Hôtes, KREA Koncept KREA Koncept بلكونة أو شرفة
KREA Koncept

KREA Koncept
KREA Koncept
KREA Koncept

هكذا اختلف المخزن كليًا عندما تم تحويله لمنزل رائع ويكمله هذه الحديقة الرائعة الكبيره لتستمتع بمشاهد رائعة من داخل المنزل، وكذلك قضاء أوقات ممتعة مليئة بالراحة والإسترخاء فى الحديقة.

ليس هذ المخزن فقط ما يلهمك كن يمكنك مشاهدة منزل ريفي عائلي من التقليدية المملة للعصرية الجذابة

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