هكذا تحول بيت المزرعة لبيت الأحلام

يمكننا دائمًا البدء من جديد وتحويل الأماكن المهملة إلى أماكن حيوية جديدة لا يمكن الإستغناء عنها مثل هذا المخزن كمثال، قمنا بتحويله إلى مكان مذهل مكون من غرف شاملة لمنزل متكامل.
يعتمد التغيير على اختيار تصميم مناسب لمساحة وبناء المكان كما يستفيد من المساحة الخارجية وترميم السقفيات لتحقيق أقصى استفادة من المكان !
كما نرى يتكون المنزل من جزئين سنعمل على إعادة تصميمهم بأفضل تقسيم مناسب.
هذه صورة لبيت المزرعة الملحق بالمخزن من الداخل والتى سيشملها التجديد أيضًأ.
كما نلاحظ أن سقف المخزن يحتاج لإعادة بناء وترميم لنحصل على تصميم متكامل.
هنا الغرفة الرئيسية فى المنزل، تم ترك الطلاء الأصلى على الجدران لتضيف خصوصية مميزة على الغرفة ويطبق نفس النمط على غرفة العشاء.
ويتم اختيار ديكور وأثاث متناسق مع ألوان الجدران وتصميمها
كما نلاحظ فى ذلك التصميم تم الإعتماد على أكثر من لون ومواد مختلفة لمكونات الغرفة مما يميز الغرفة بجو متنوع من النمط العصرى والقديم لقطع الأثاث.
هكذا تم تنسيق أماكن الغرف وتقسيمها بتصميم محترف واستخدام مواد طبيعة مثل الأرضيات الخشبية لتناسب الجو العام للمنزل وسط المزارع وتميز المنزل بحميمية.
تتميز غرفة النوم بإستخدم النمط السويدى فى التصميم حيث تغطى الجدران باالأشكال الهندسية البسيطة وقطع أساس بسيطة موزعة بتناسق.
بالطبع لن ننسى المبنى الملحق بالمنزل يمكن استخدامه كمنزل للضيوف وتجهيز غرفة نوم صغيرة وبسيطة تحتوى على أقمشة متناسقة مع رسومات الجدران الفنية.
وكذلك أصبح منظر المنزل مذهل من الخارج بعد تركيب أبواب وشبابيك وأيضًا طلاؤه بألوان رائعة اختيرت بعناية فائقة لتبعث الدفىء وتملًا المكان بالطاقة .
هكذا اختلف المخزن كليًا عندما تم تحويله لمنزل رائع ويكمله هذه الحديقة الرائعة الكبيره لتستمتع بمشاهد رائعة من داخل المنزل، وكذلك قضاء أوقات ممتعة مليئة بالراحة والإسترخاء فى الحديقة.
ليس هذ المخزن فقط ما يلهمك كن يمكنك مشاهدة منزل ريفي عائلي من التقليدية المملة للعصرية الجذابة