هكذا تحول بيت المزرعة لبيت الأحلام

يمكننا دائمًا البدء من جديد وتحويل الأماكن المهملة إلى أماكن حيوية جديدة لا يمكن الإستغناء عنها مثل هذا المخزن كمثال، قمنا بتحويله إلى مكان مذهل مكون من غرف شاملة لمنزل متكامل.

يعتمد التغيير على اختيار تصميم مناسب لمساحة وبناء المكان كما يستفيد من المساحة الخارجية وترميم السقفيات لتحقيق أقصى استفادة من المكان !