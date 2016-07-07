معجزة تنقل 7 حمامات من الموت إلى الحياة

على الرغم من أن مساحة هذه الغرفة محدودة نوعًا ما، إلا أن هذه المساحة وظفت جيدًا لجعل هذا الحمام، ووضع حوض الاستحمام في مكانه المناسب بحيث يكون أسفل النافذة مباشرة، ليكون مناسب جدًا للاسترخاء في ليلة مقمرة او لصباح مشرق يوم الأجازة .