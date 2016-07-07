معجزة تنقل 7 حمامات من الموت إلى الحياة

دائمًا أكثر غرف تحتاج التجديد كل فترة حتى تكون مناسبة للوقت المعاصرهما غرفة المطبخ والحمام، وفي هذا الموضوع نعرض لك تحول مذهل ل 7 غرف حمام.
المميز في هذا الحمام أن نافذته في السقف مفتوحة للسماء، دعونا نرى كيف سيتم تطوير هذه الغرفة.
على الرغم من أن مساحة هذه الغرفة محدودة نوعًا ما، إلا أن هذه المساحة وظفت جيدًا لجعل هذا الحمام، ووضع حوض الاستحمام في مكانه المناسب بحيث يكون أسفل النافذة مباشرة، ليكون مناسب جدًا للاسترخاء في ليلة مقمرة او لصباح مشرق يوم الأجازة .
أجواء هذا الحمام كئيبة للغاية، مظلمة وألوان البلاط البنية القاتمة تزيد من كأبة المساحة، لذا يجب أن تتغير بالكامل .
وها هو الحمام بعد تجديد بالكامل، وكأننا دخلنا حمام آخر، فاستبدل المصمم لون البلاط البني القاتم بالأبيض الناصع على الجدران، وإلغاء حوض الاستحمام لتوفير مساحة واستبدلة بغرفة استحمام زجاجية، لحصول على مساحة أكبر ونظرة جديدة لهذه الغرفة.
مرة أخرى نحن أمام جدران قاتمة تبعث في النفس الكأبة في حمام قديم ذو سقف مائل ومساحته صغيرة، يحتاج الكثير من الجهد لتغييره .
أول شي فعله الخبراء أنهم استغنوا تماما عن الجدران القاتمة والاعتماد على اللون الأبيض في تشكيل البلاط، والإضاءة الصفراء وأعطى ذلك مظهر جديد مضيء .
لعل السبب في جعل أصحاب هذا المنزل يريدون تغيير هذا الحمام أنهم يرغبون في آخر أكثر حداثة، على الرغم المساحة الصغيرة له فالحمام لا يبدو سيء هو تقليدي فقط، اعتمد على اللون الفيروزي والابيض ليظهر بشكل بسيط .
الآن اكتسب الحمام مظهر جديد أكثر حداثة كما رغب أصحاب هذا المنزل، والاستعانة بخزانات إضافية لتخزين أكبر قدر ممكن من الأدوات، واستبدل حوض الاستحمام بغرفة استحمام زجاجية بجانب الحوض.
هنا لا يمكن تسمية ما سيحدث لهذا الحمام بأنه تغيير أو تجديد لأنه عملية بنا من الصفر، دعونا نرى هذا الحطام البائس كيف سيتعامل معه الخبراء.
بُني الحمام على الطراز الحديث، بتقسيم الغرفة إلى جزئين من خلال فاصل زجاجي، بحيث يكون هناك جزء أعلى من الآخر وهو الذي يحتوي على حوض الاستحمام الموضوع أسفل النافذة مباشرة، وهذا الوضع جعله مثالي جدًا للتخلص من التعب .
مساحة الحمام ضيقة للغاية ، الجدران المزخرفة والأرضية الحمراء لم تنقذ هذا الحمام من الوقوع في فئة الحمامات ذات الديكور الفقير، ولذلك وجب تغييره.
اللمسات الرمادية مع إطاء المزيد من الاهتمام إلى الأكسسوارات، والإضاءة الداخلية بجانب النافذة جعلت الحمام يبدو مشرق وأنيق.
طراز هذا الحمام الأخضر قديم للغاية، ويجب التدخل سريعًا لانعاش ما تبقى منه حتى يصبح مواكبًا للعصر.
الحل الانسب للحمامات الصغيرة هو الاستغلال الأمثل للمساحة، ونجد هنا أن المساحة تحت الحوض بدلًا من أن تكون مهدرة تم استغلالها في تشكيل عدة أرفف صالحة للتخزين.
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