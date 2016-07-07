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معجزة تنقل 7 حمامات من الموت إلى الحياة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
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دائمًا أكثر غرف تحتاج التجديد كل فترة حتى تكون مناسبة للوقت المعاصرهما غرفة المطبخ والحمام، وفي هذا الموضوع نعرض لك تحول مذهل ل 7 غرف حمام. 

نافذة للسماء

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

المميز في هذا الحمام أن نافذته في السقف مفتوحة للسماء، دعونا نرى كيف سيتم تطوير هذه الغرفة. 

حمام مريح

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

على الرغم من أن مساحة هذه الغرفة محدودة نوعًا ما، إلا أن هذه المساحة وظفت جيدًا لجعل هذا الحمام، ووضع  حوض الاستحمام في مكانه المناسب بحيث يكون أسفل النافذة مباشرة، ليكون مناسب جدًا للاسترخاء في ليلة مقمرة او لصباح مشرق يوم الأجازة .  

بلاط كئيب

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

أجواء هذا الحمام كئيبة للغاية، مظلمة وألوان البلاط البنية القاتمة تزيد من كأبة المساحة، لذا يجب أن تتغير بالكامل . 

الزجاج لمساحة أوسع

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur حمام دوش وأحواض إستحمام
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

وها هو الحمام بعد تجديد بالكامل، وكأننا دخلنا حمام آخر، فاستبدل المصمم لون البلاط البني القاتم بالأبيض الناصع على الجدران، وإلغاء حوض الاستحمام لتوفير مساحة واستبدلة بغرفة استحمام زجاجية، لحصول على مساحة أكبر ونظرة جديدة لهذه الغرفة.

مساحة خانقة

homify
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى نحن أمام جدران قاتمة تبعث في النفس الكأبة في حمام قديم ذو سقف مائل ومساحته صغيرة، يحتاج الكثير من الجهد لتغييره . 

حمام مضيء

homify حمام سيراميك Grey
homify

homify
homify
homify

أول شي فعله الخبراء أنهم استغنوا تماما عن الجدران القاتمة والاعتماد على اللون الأبيض في تشكيل البلاط، والإضاءة الصفراء وأعطى ذلك مظهر جديد مضيء . 

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بساطة الفيروزي

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

لعل السبب في جعل أصحاب هذا المنزل يريدون تغيير هذا الحمام أنهم يرغبون في آخر أكثر حداثة، على الرغم  المساحة الصغيرة له فالحمام لا يبدو سيء هو تقليدي فقط، اعتمد على اللون الفيروزي والابيض ليظهر بشكل بسيط . 

حداثة ونظام

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

الآن اكتسب الحمام مظهر جديد أكثر حداثة كما رغب أصحاب هذا المنزل، والاستعانة بخزانات إضافية لتخزين أكبر قدر ممكن من الأدوات، واستبدل حوض الاستحمام بغرفة استحمام زجاجية بجانب الحوض. 

الحطام البائس

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

هنا لا يمكن تسمية ما سيحدث لهذا الحمام بأنه تغيير أو تجديد لأنه عملية بنا من الصفر، دعونا نرى هذا الحطام البائس كيف سيتعامل معه الخبراء. 

حمام مثالي

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

بُني الحمام على الطراز الحديث، بتقسيم الغرفة إلى جزئين من خلال فاصل زجاجي، بحيث يكون هناك جزء أعلى من الآخر وهو الذي يحتوي على حوض الاستحمام الموضوع أسفل النافذة مباشرة، وهذا الوضع جعله مثالي جدًا للتخلص من التعب .

ديكور فقير لحمام قديم

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

مساحة الحمام ضيقة للغاية ، الجدران المزخرفة والأرضية الحمراء لم تنقذ هذا الحمام من الوقوع في فئة الحمامات ذات الديكور الفقير، ولذلك وجب تغييره. 

إشراق وأناقة

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

اللمسات الرمادية مع إطاء المزيد من الاهتمام إلى الأكسسوارات، والإضاءة الداخلية بجانب النافذة جعلت الحمام يبدو مشرق وأنيق.  

حمام أخضر

homify
homify

homify
homify
homify

طراز هذا الحمام الأخضر قديم للغاية، ويجب التدخل سريعًا لانعاش ما تبقى منه حتى يصبح مواكبًا للعصر. 

أرفف عملية

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

الحل الانسب للحمامات الصغيرة هو الاستغلال الأمثل للمساحة، ونجد هنا أن المساحة تحت الحوض بدلًا من أن تكون مهدرة تم استغلالها في تشكيل عدة أرفف صالحة للتخزين. 

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