في هذا المقال سنأخذكم في جولة حول أكثر المطابخ تفضيلًا على هوميفاي من كل مكان في العالم. وكما أنه يقال في المثل الشعبي أن أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته، فالمطبخ أيضًا هو قلب المنزل وتصميمه الرائع يساعد على الإبداع ويساهم بالطبع في الـ نَفَس الحلو للأكل ويفتح الشهية إذا كان المطبخ وطاولة الطعام او السفرة في مكان واحد أو تم دمجهم مع بعض. إليكم 7 من أفضل المطابخ على هوميفاي