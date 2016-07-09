في هذا المقال سنأخذكم في جولة حول أكثر المطابخ تفضيلًا على هوميفاي من كل مكان في العالم. وكما أنه يقال في المثل الشعبي أن أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته، فالمطبخ أيضًا هو قلب المنزل وتصميمه الرائع يساعد على الإبداع ويساهم بالطبع في الـ
نَفَس الحلو للأكل ويفتح الشهية إذا كان المطبخ وطاولة الطعام او السفرة في مكان واحد أو تم دمجهم مع بعض. إليكم 7 من أفضل المطابخ على هوميفاي
وجود جزيرة في منتصف المطبخ قد يكون مفيدًا جدًا كمساحة إضافية للتخرين ومسطح أخر لتحضير الطعام، أو حتى طاولة لتناول الإفطار أو وجبة سريعة. أما وأن تكون متحركة أيضًا أي ليست ثابتة في الأرض كمعظم الجزر التي نراها في المطابح، فهذا يجعل لها ميزة إضافية حيث أنك ممكن في أي وقت الاخلي عنها وزيادة مساحة المطبخ لتتحرك فيه بحرية، أو لتغيير الجزيرة بقطعة أخرى أصغر أو أكبر حسب الحاجة. وكما ترون الجزيرة مصنوعة من الخشب وتصميمها بسيط جدًا لتتماشى مع الجو الريفي للتصميم حيث الدواليب الخشبية والحوائط الحجرية.
في هذا التصميم وعلى غير العادة، وضع المصمم الموقد المسطح في منتصف المطبخ على الجزيرة. وقد استغل وحدة التهوية فوقه التي اختارها باللون الخشبي الداكن الأنيق لتعليق معدات الطبخ أيضًا كديكور جميل يضفي كلاسيكية على المطبخ مع استخدام البلاط المربع الصغير في تغليف دواليب المطبخ والجزيرة بألوان محايدة مهدئة للأعصاب. واختيار الأنوار أيضًا له عامل كبير في المنظر العام لأي تصميم فلا تتجاهلها!
استخدام اللون الرمادي في المطبخ يضفي نوعًا من الغموض والجدية. في هذا المطبخ التقليدي الكلاسيكي تم استغلال المساحة عن طريق تصميمه بحرف L واستغلال منتصف المطبخ بجزيرة صغيرة. أما المصابيح الكلاسيكية فقد أضفت بعدًا جديدًا لهذا التصميم الرائع. كما أن وضع الحوض أمام النافذة يجعله من المسلي جدًا والمهدئ للأعصاب أن تنظر من خلاله أثناء غسل الأطباق بعد يوم شاق في المطبخ.
في بعض المطاعم الآن يجعلوا الزبون يشاهد عملية الطبخ فيأتي الشيف ليقف أمامهم على الطاولة المتصلة بالموقد ويبدأ في الطبيخ. تجربة ممتعة أليس كذلك؟ إذا اخترت هذا التصميم لمطبخك في يوم من الأيام ودعوت أصدقائك على العشاء لا تنس أن تجعل تجربتهم قريبة من ذلك النوع من المطاعم وأؤكد لك أنهم سيستمتعون كثيرًا بها!
المساحة الصغيرة لم تعد عائقًا على الإطلاق لتصميم مطبخ جميل يفي بالغرض ويريح المستخدم. في هذه المطبخ المينيمالي الحداثي تجد استغلال المساحة الرأسية في وضع أجهزة المطبخ فوق بعضها. تصميم المطبخ بحرف L هو الاختيار الأفضل دائمًا لاستغلال المساحات الصغيرة على أكمل وجه.
دمج المساحات في البيت ليس جديدًا، وفي هذا التصميم قامت الجزيرة بدور الفصل ولكنه فصلًا جزئيًا لا يذكر فقط لإعطاء الشعور بأنهم غرف منفصلة ولكنهم في الحقيقة متصلين. اختار المصمم ألوان محددة: الأبيض، الأسود و الأخضر الفاتح لتحسين الإضاءة والإحساس بمساحة أكبر.واختيار الأضواء المسلطة أيضًا جاء في مصلحة البساطة لتقليل من استخدام النجف وإنارة أكبر مساحة ممكنة من المنطقة.
من الاختيارات المختلفة جدًا أن تقرر تصميم مطبخك من الخرسانة المطلية. بالرغم من أنها مادة قديمة جدًا في عالم التصميمات إلا أن الناس دائمًا ما تفكر في الخشب والألومنيوم وغيره من المواد لصناعة المطابخ. ربما في المرة القادمة التي تجدد فيها مطبخك تضع هذا الاختيار في الحسبان!