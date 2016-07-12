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8 أفكار لغرف معيشة صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
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تعتيرغرفة المعيشة من الفراغات الرئيسية والتي يهتم بها أغلبنا، لتكون مكان مريح و أنيق و عملي، فهي مكان تجمع العائلة، ومكان الراحة والاستجمام. غرفة المعيشة تعكس شخصية قاطينيها حيث أن الطراز الشخصي يظهر فيها بقوة. 

فإذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة لا داعي للقلق، فيمكنك تحويل الفراغ إلى جنة حتى لو كان الفراغ صغير بحيث يبدو كبير ومرحب. جئنا لكم اليوم بأفكار لتحقيق التصميم الجيد لفراغ المعيشة الصغير.

باليتة الألوان الفاتحة

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

من أقدم النصائح هي طلاء حوائطك بألوان فاتحة، و لكن أحياناً يكون هذا الإختيار ممل بعض الشئ. فالمقصود هنا ليس دهان كل الغرفة باللون الأبيض و لكن استخدام درجات من الألوان الفاتحة، فلا بئس من استخدام لون بيج و رصاصي لجعل الفراغ مواكب للموضة و عصري، فضلاً عن كسر الرتابة. أفضل إختيار هو الألوان المحايدة و الذي يعطي تنوع في التصميم كما أنه يناسب أغلب ألوان الأثاث فيعمل على خلق تباين رائع.

في هذا المثال تم استخدام اللون البيج والرمادي و تم وضع لمسة من اللون الأحمر لتخلق دفئ  في الفراغ ، و لكن بدون هذه اللمسات سوف يكون الفراغ ممل من الرتابة.

البساطة و الرقة

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA غرفة المعيشة
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

الألوان الطبيعية في هذا المثال تعطي تناغم و راحة نفسية، فهي غرفة بسيطة من قطع أثاث قليلة و بسيطة في التصميم. و لكن إحرص مهما كانت البساطة في التصميم دائماً على وضع بعض اللمسات والألوان والتي سوف تظهر الغرفة بشكل مختلف وجذاب مع خلق تباين في الألوان و الملمس. يمكنك مثلاً إضافة خدديات، فازة، طاولة جانبية، أو كرسي ذو إنطباع قوي.

أثرالألوان

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

أما هذا المثال فكل محدداته من أسقف وحوائط و أرضيات ذات البلاطات البورسيلين كلها من الألوان الفاتحة و لكن تم تطعيمها ببعض الألوان عن طريق إضافة سجادة واحدة ملونة، بدلاً من زحام الأرضيات بالسجاد لتجنب إظهار الغرفة بشكل أصغر حيث أنها يمكن أن تلفت النظرعن باقي الديكور وضعت سجادة تصميمها عبارة عن خطوطو ملونة و الذي خلق تأثير بصري رائع وغيرت شكل الغرفة تماماً كما أظهرت الغرفة بشكل كبيرة.

أيضاً أضيفت الألوان على الحائط خلف الأريكة الفاتحة و الذي صنع تباين رائع في الغرفة و أعطها حساً فنياً متقن.

طراز المينمال

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

بالقليل من قطع الأثاث وبعض من الذكاء يمكنك تصميم فراغ على طراز المينمال وبكل أناقة. فيجب عليك إختيار أثاث ذو شكل خفيف، فمثلاً إبتعد عن الكراسي الكبيرة ذات الايدي الضخمة، و إتجهه دائماً للألوان الفاتحة.

ففي المثال تظهر روعة إختيار الأثاث البسيط و تكملة التصميم بالحائط، والذي أخذ تصميم ديكال برسومات جاهزة بسيط و لكنه غير شكل الغرفة تماماً كما حصل على شكل معاصر و مترابط لغرفة المعيشة.

الإستخدامات الذكية

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

إحرص على أن يكون أثاثك متعدد الإستخدامات لتوفير المساحات و لتحقيق أقصى استفادة من كل الوحدات. فمثلاً أن تفرد الأريكة لسرير، أو أن تتحول المساحات الخالية لمساحات تخزينية، ومراعاة أن تستفيد بكل المساحات في أنحاء منزلك، أيضاً الطاولات متعددة المقاسات يمكنها أن تأخذ مساحة طاولة واحدة فقط، و كل هذه الأفكار لتوفير المساحات.

تفادي الفوضى

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

يجب الحرص على خلق مكان لتخزين الأغراض المتنوعة و التي بسهولة يمكنها خلق فوضى مثل المجلات، الكتب و الريموت، مثلاً أن يكون مكانهم في درج أو رف مخفي في طاولة القهوة لتجنب الفوضى.

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المرايات، المرايات و الكثير من المرايات

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

يجب الحرص على خلق مكان لتخزين الأغراض المتنوعة مثل المجلات، الكتب و الريموت، مثلاً أن يكون مكنهم درج أو رف مخفي في طاولة القهوة لتجنب الفوضى.

دع الضوء يدخل

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

من خلال شباك كبير دع الإضاءة تتسلل إلى أركان منزلك، فكلما زادات كمية الضوء الطبيعي الداخل، و خاصة لو كان لديك فيو أو تطل على منظر رائع من خلال هذا الشباك كلما أضاف ذلك  قيمة، عمقاً و إتساعاً لغرفة المعيشة. ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على ضوء طبيعي فإحرص على توزيع الاضاءة الصناعية بشكل جيد ليعطي تأثير مشابه لمنزلك.

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