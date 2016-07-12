8 أفكار لغرف معيشة صغيرة

تعتيرغرفة المعيشة من الفراغات الرئيسية والتي يهتم بها أغلبنا، لتكون مكان مريح و أنيق و عملي، فهي مكان تجمع العائلة، ومكان الراحة والاستجمام. غرفة المعيشة تعكس شخصية قاطينيها حيث أن الطراز الشخصي يظهر فيها بقوة.

فإذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة لا داعي للقلق، فيمكنك تحويل الفراغ إلى جنة حتى لو كان الفراغ صغير بحيث يبدو كبير ومرحب. جئنا لكم اليوم بأفكار لتحقيق التصميم الجيد لفراغ المعيشة الصغير.