8 أفكار لغرف معيشة صغيرة

تعتيرغرفة المعيشة من الفراغات الرئيسية والتي يهتم بها أغلبنا، لتكون مكان مريح و أنيق و عملي، فهي مكان تجمع العائلة، ومكان الراحة والاستجمام. غرفة المعيشة تعكس شخصية قاطينيها حيث أن الطراز الشخصي يظهر فيها بقوة.
فإذا كان لديك غرفة معيشة صغيرة لا داعي للقلق، فيمكنك تحويل الفراغ إلى جنة حتى لو كان الفراغ صغير بحيث يبدو كبير ومرحب. جئنا لكم اليوم بأفكار لتحقيق التصميم الجيد لفراغ المعيشة الصغير.
من أقدم النصائح هي طلاء حوائطك بألوان فاتحة، و لكن أحياناً يكون هذا الإختيار ممل بعض الشئ. فالمقصود هنا ليس دهان كل الغرفة باللون الأبيض و لكن استخدام درجات من الألوان الفاتحة، فلا بئس من استخدام لون بيج و رصاصي لجعل الفراغ مواكب للموضة و عصري، فضلاً عن كسر الرتابة. أفضل إختيار هو الألوان المحايدة و الذي يعطي تنوع في التصميم كما أنه يناسب أغلب ألوان الأثاث فيعمل على خلق تباين رائع.
في هذا المثال تم استخدام اللون البيج والرمادي و تم وضع لمسة من اللون الأحمر لتخلق دفئ في الفراغ ، و لكن بدون هذه اللمسات سوف يكون الفراغ ممل من الرتابة.
الألوان الطبيعية في هذا المثال تعطي تناغم و راحة نفسية، فهي غرفة بسيطة من قطع أثاث قليلة و بسيطة في التصميم. و لكن إحرص مهما كانت البساطة في التصميم دائماً على وضع بعض اللمسات والألوان والتي سوف تظهر الغرفة بشكل مختلف وجذاب مع خلق تباين في الألوان و الملمس. يمكنك مثلاً إضافة خدديات، فازة، طاولة جانبية، أو كرسي ذو إنطباع قوي.
أما هذا المثال فكل محدداته من أسقف وحوائط و أرضيات ذات البلاطات البورسيلين كلها من الألوان الفاتحة و لكن تم تطعيمها ببعض الألوان عن طريق إضافة سجادة واحدة ملونة، بدلاً من زحام الأرضيات بالسجاد لتجنب إظهار الغرفة بشكل أصغر حيث أنها يمكن أن تلفت النظرعن باقي الديكور وضعت سجادة تصميمها عبارة عن خطوطو ملونة و الذي خلق تأثير بصري رائع وغيرت شكل الغرفة تماماً كما أظهرت الغرفة بشكل كبيرة.
أيضاً أضيفت الألوان على الحائط خلف الأريكة الفاتحة و الذي صنع تباين رائع في الغرفة و أعطها حساً فنياً متقن.
بالقليل من قطع الأثاث وبعض من الذكاء يمكنك تصميم فراغ على طراز المينمال وبكل أناقة. فيجب عليك إختيار أثاث ذو شكل خفيف، فمثلاً إبتعد عن الكراسي الكبيرة ذات الايدي الضخمة، و إتجهه دائماً للألوان الفاتحة.
ففي المثال تظهر روعة إختيار الأثاث البسيط و تكملة التصميم بالحائط، والذي أخذ تصميم ديكال برسومات جاهزة بسيط و لكنه غير شكل الغرفة تماماً كما حصل على شكل معاصر و مترابط لغرفة المعيشة.
إحرص على أن يكون أثاثك متعدد الإستخدامات لتوفير المساحات و لتحقيق أقصى استفادة من كل الوحدات. فمثلاً أن تفرد الأريكة لسرير، أو أن تتحول المساحات الخالية لمساحات تخزينية، ومراعاة أن تستفيد بكل المساحات في أنحاء منزلك، أيضاً الطاولات متعددة المقاسات يمكنها أن تأخذ مساحة طاولة واحدة فقط، و كل هذه الأفكار لتوفير المساحات.
يجب الحرص على خلق مكان لتخزين الأغراض المتنوعة و التي بسهولة يمكنها خلق فوضى مثل المجلات، الكتب و الريموت، مثلاً أن يكون مكانهم في درج أو رف مخفي في طاولة القهوة لتجنب الفوضى.
يجب الحرص على خلق مكان لتخزين الأغراض المتنوعة مثل المجلات، الكتب و الريموت، مثلاً أن يكون مكنهم درج أو رف مخفي في طاولة القهوة لتجنب الفوضى.
من خلال شباك كبير دع الإضاءة تتسلل إلى أركان منزلك، فكلما زادات كمية الضوء الطبيعي الداخل، و خاصة لو كان لديك فيو أو تطل على منظر رائع من خلال هذا الشباك كلما أضاف ذلك قيمة، عمقاً و إتساعاً لغرفة المعيشة. ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على ضوء طبيعي فإحرص على توزيع الاضاءة الصناعية بشكل جيد ليعطي تأثير مشابه لمنزلك.