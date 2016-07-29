صمم بيتك الرائع في مساحة 35 م² فقط

استخدمت المصممة الخوص في صناعة الطاولة الذي جعلها تبدو كشيئًا مميزًا كما هو الحال لكل الأشغال اليدوية الجميلة! أيضا استخدمت زهرية بها ورد لونه نفس لون الورد الذي في الصورة بجانب السفرة وكأنه تكامل بين الغرفتين، فهما غرفتين منفصلتين ولكن متصلتين بالديكور.

يمكن استخدام ما شئت من الألوان كخدديات للكنبة الذي من شأنه إضفاء البهجة على قصرك الصغير.