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صمم بيتك الرائع في مساحة 35 م² فقط

ريم عوض ريم عوض
MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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من قال أنك يجب أن تعيش في مساحة كبيرة حتى تشعر بالسعادة؟ البيت الكبير لا يعني بالضرورة أنه الأكثر أناقة، يمكن لأفخم البيوت أن تبدو مملة وغير جذابة بسبب التصميم والعكس صحيح. الآن ومع هذا التصميم الرائع من آنا سِرافين يمكنك أن تعيش في بيت أحلامك ولو كانت مساحته أقل من 40 م². دعنا نأخذ جولة في هذا البيت الصغير الجميل.

ثلاثة في واحد

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

في صورة واحدة تظهر ثلاثة غرف للبيت، المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة. وقد استخدمت المصممة اللون الأبيض في جميع أثاث المنزل وفي لون الحوائط وحتى المطبخ لأنه يعطي شعورًا أكثر بالاتساع ويقلل من ضيق المكان في نظرك. واللون الأبيض أيضًا لون مبهج يعكس الضوء وتنعكس بالتالي على مزاج الساكن فيه.

سفرة لـ4 أفراد

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

في هذه الصورة نرى السفرة بشكل أقرب. صممت أرجل السفرة بشكل جميل بالرغم أنه من الممكن أن تكون بلا زخارف على الإطلاق ولكن لإزالة الشعور بالملل وإضافة لمسة من الجمال. يظهر هنا أيضًا أهمية الديكور في الشكل العام للمكان، اختارت المصممة صورة بسيطة على الحائط الطوبي للكسر من حدته. وأيضًا زهرية الورد الصغيرة على الطاولة لها دور في تغيير الشكل وإعطاؤه دفئًا مختلفًا.

المعيشة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

استخدمت المصممة الخوص في صناعة الطاولة الذي جعلها تبدو كشيئًا مميزًا كما هو الحال لكل الأشغال اليدوية الجميلة!  أيضا استخدمت زهرية بها ورد لونه نفس لون الورد الذي في الصورة بجانب السفرة وكأنه تكامل بين الغرفتين، فهما غرفتين منفصلتين ولكن متصلتين بالديكور.

يمكن استخدام ما شئت من الألوان كخدديات للكنبة الذي من شأنه إضفاء البهجة على قصرك الصغير. 

أهمية الخصوصية مهما صغر بيتك

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

سواء كان منزلك مساحة ٣٥ متر مربع أو ٢٠٠ متر مربع يجب عليك دائمًا إيجاد حل لفصل غرفة النوم في مساحة خاصة بك مهما صغر حجم شقتك. في هذا التصميم نجد السرير موضوع في مكان مناسب جدًا ووضع تحت النافذة مباشرة لتنفذ أشعة الشمس منه وتملأ المكان بالنور الذي من شأنه أن يزيد من اتساع الغرفة ولا يشعر من يسكن في البيت بضيق المكان. 

لون اللافندر والكاروهات.. مرة ثانية!

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

نفس اللون الذي استخدمته المصممة في اللوحة والورد في غرفة المعيشة والأكواب فوق طاولة المعيشة وفوق طاولة السفرة، استخدمته أيضًا في الصورة المعلقة أمام السرير وفي الستائر المنسدلة أمام النافذة والزهرية أسفله. إذا نظرتم للبيت نظرة عامة ستجدون أن المصممة اهتمت جدًا بأشكال الحوائط وورق الحائط المستخدم. في الغرفة استخدمت أيضًا نفس أشكال الكاروهات التي استخدمتها داخل الحمام عند البانيو مما يعطي انطباعًا عن رؤية معينة للمصممة في تصميماتها ذات نمط البحر الأبيض المتوسط وحبها الجم للون اللافندر!

حمام أنيق

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz حمام
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

الحمام كان على غير المتوقع به مساحة كافية لإنشاء دولاب أسفل الحوض لاستخدامه للتخزين. يمكن استغلاله لوضع أدوات التنظيف أو مستلزمات الحمام من مناديل ورقية أو فوط أو ما إلى ذلك حيث أن البيت صغير بالفعل ولا يوجد به العديد من قطع الأثاث لتخزين الأشياء. كما وضعت المصممة سيراميك على شكل كاروهات لإضافة شكل مختلف للحمام غير اللون الأبيض المستخدم في الحمام نفسه وحوائطه. أيضا كابينة البانيو أفضل بكثير من الستارة وهي المستخدمة بشكل شائع الآن حيث أنها تحجب المياة عن الخارج حتى لا تحدث فوضى مثلما سيحدث بسبب الستائر خاصة وأن البانيو حافته منخفضة. الإضاءة مستخدمة بشكل رائع وزادت من نصاعة بياضه.

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