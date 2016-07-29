صمم بيتك الرائع في مساحة 35 م² فقط

من قال أنك يجب أن تعيش في مساحة كبيرة حتى تشعر بالسعادة؟ البيت الكبير لا يعني بالضرورة أنه الأكثر أناقة، يمكن لأفخم البيوت أن تبدو مملة وغير جذابة بسبب التصميم والعكس صحيح. الآن ومع هذا التصميم الرائع من آنا سِرافين يمكنك أن تعيش في بيت أحلامك ولو كانت مساحته أقل من 40 م². دعنا نأخذ جولة في هذا البيت الصغير الجميل.
في صورة واحدة تظهر ثلاثة غرف للبيت، المطبخ والسفرة وغرفة المعيشة. وقد استخدمت المصممة اللون الأبيض في جميع أثاث المنزل وفي لون الحوائط وحتى المطبخ لأنه يعطي شعورًا أكثر بالاتساع ويقلل من ضيق المكان في نظرك. واللون الأبيض أيضًا لون مبهج يعكس الضوء وتنعكس بالتالي على مزاج الساكن فيه.
في هذه الصورة نرى السفرة بشكل أقرب. صممت أرجل السفرة بشكل جميل بالرغم أنه من الممكن أن تكون بلا زخارف على الإطلاق ولكن لإزالة الشعور بالملل وإضافة لمسة من الجمال. يظهر هنا أيضًا أهمية الديكور في الشكل العام للمكان، اختارت المصممة صورة بسيطة على الحائط الطوبي للكسر من حدته. وأيضًا زهرية الورد الصغيرة على الطاولة لها دور في تغيير الشكل وإعطاؤه دفئًا مختلفًا.
استخدمت المصممة الخوص في صناعة الطاولة الذي جعلها تبدو كشيئًا مميزًا كما هو الحال لكل الأشغال اليدوية الجميلة! أيضا استخدمت زهرية بها ورد لونه نفس لون الورد الذي في الصورة بجانب السفرة وكأنه تكامل بين الغرفتين، فهما غرفتين منفصلتين ولكن متصلتين بالديكور.
يمكن استخدام ما شئت من الألوان كخدديات للكنبة الذي من شأنه إضفاء البهجة على قصرك الصغير.
سواء كان منزلك مساحة ٣٥ متر مربع أو ٢٠٠ متر مربع يجب عليك دائمًا إيجاد حل لفصل غرفة النوم في مساحة خاصة بك مهما صغر حجم شقتك. في هذا التصميم نجد السرير موضوع في مكان مناسب جدًا ووضع تحت النافذة مباشرة لتنفذ أشعة الشمس منه وتملأ المكان بالنور الذي من شأنه أن يزيد من اتساع الغرفة ولا يشعر من يسكن في البيت بضيق المكان.
نفس اللون الذي استخدمته المصممة في اللوحة والورد في غرفة المعيشة والأكواب فوق طاولة المعيشة وفوق طاولة السفرة، استخدمته أيضًا في الصورة المعلقة أمام السرير وفي الستائر المنسدلة أمام النافذة والزهرية أسفله. إذا نظرتم للبيت نظرة عامة ستجدون أن المصممة اهتمت جدًا بأشكال الحوائط وورق الحائط المستخدم. في الغرفة استخدمت أيضًا نفس أشكال الكاروهات التي استخدمتها داخل الحمام عند البانيو مما يعطي انطباعًا عن رؤية معينة للمصممة في تصميماتها ذات نمط البحر الأبيض المتوسط وحبها الجم للون اللافندر!
الحمام كان على غير المتوقع به مساحة كافية لإنشاء دولاب أسفل الحوض لاستخدامه للتخزين. يمكن استغلاله لوضع أدوات التنظيف أو مستلزمات الحمام من مناديل ورقية أو فوط أو ما إلى ذلك حيث أن البيت صغير بالفعل ولا يوجد به العديد من قطع الأثاث لتخزين الأشياء. كما وضعت المصممة سيراميك على شكل كاروهات لإضافة شكل مختلف للحمام غير اللون الأبيض المستخدم في الحمام نفسه وحوائطه. أيضا كابينة البانيو أفضل بكثير من الستارة وهي المستخدمة بشكل شائع الآن حيث أنها تحجب المياة عن الخارج حتى لا تحدث فوضى مثلما سيحدث بسبب الستائر خاصة وأن البانيو حافته منخفضة. الإضاءة مستخدمة بشكل رائع وزادت من نصاعة بياضه.