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منزل الأحلام

Marwa Hasan Marwa Hasan
Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
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هل فكرت يوماً في بيت أحلامك؟ هل هو بيت في قلب المدينة أو أنه مجرد مكان تلجأ إليه للهروب من صخب الحياة على شاطئ أو في مكان هادئ؟هل هو منزل بسيط أو منزل فاخر؟

اليوم نتجول في منزل الأحلام، و هو منزل عائلي فاخر يقع في تروفا في البرتغال من تصميم CENTRAL PROJECTOS. المنزل يحتوي على دورين، فالدور الأرضي و الذي يحتوي على الفراغات العامة حيث الإجتماعات العائلية  والدور العلوي والذي صمم ليكون فراغ أكثر خصوصية. منزل عائلي و فارهه، بتفاصيل فاخرة و مبهرة على طراز معاصر يخطف الأبصار.

أترككم مع هذا المنزل الساحر ورحلة من الداخل و الخارج..

الواجهة الخارجية الفارهة

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

تصميم المنزل الخارجي على الطراز المودرن، يبدو فخماً و ذا تصميم يأخذ العقل، تفاصيل المنزل مترابطة و ذات علاقة مع العناصر المحيطة بها. حيث تم المزج بين اللونين الأبيض و البرتقالي مع الزجاج الأزرق اللون، فيتناغم كافة العناصر مع بعضها، ليكونوا باليتة ألوان رائعة و مثيرة و خاصة مع لون الطبيعة المحيطة.

المدخل الخفي

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos منازل White
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

للدخول إلى هذا المبني الفخم تم تصميم بوابة خارجية تختبي وراء حائط من الحجر و تكاد تكون مخفية كنوع من الخصوصية حيث أنها تخبئ الجمال القابع في الداخل.

غرفة المعيشة، قطعة فنية

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos غرفة المعيشة
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

عند الدخزل إلى المنزل و رغم فخامته ولكن فور ما يلفت نظرنا الطراز المينمال المتبع في التصميم الداخلي  و قلة الأثاث المكون للفراغات الداخلية.فغرفة المعيشة مواجهه للباب الزجاجي المؤدي للفناء الخارجي، و هي عبارة عن ركنه على الطراز المودرن مغلفة بالقطيفة الغامقة أمامها شاشة تلفاز موضوعة وحيدة على الأرض بدون طاولة ميديا و الذي يؤكد على الطراز المينمال بتقليل الأثاث.

السلالم مصممة بشكل أنيق و مثير للإهتمام فهي عبارة عن نوائم خشبية مثبتة على الحائط الحجري، أما الحوائط الباقية فهي مطلية باللون الأبيض أما الأرضية فهي من الخشب الداكن، فكما نرى فالخامات الداخلية تتناغم بشكل رائع.

المطبخ البسيط

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مطبخ
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

المطبخ مصنع من الكوريان، كله من اللون الأبيض، على الطراز المينمال، فهوعملي جداً و لكن بسيط في نفس الوقت. يواجه الخزانات من الناحية الأخرى باب زجاجي أمامه، ليسمح لأفراد الأسرة بإعداد الطعام مع الحصول على الاضاءة الطبيعية و المنظر الرائع للفناء الخلفي

الحمام ذو الألوان الزاهية

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos حمام
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

وأخيراً ظهرت بعض الألوان الجريئة في الحمام، فمع الألوان الجرئية يأتي أيضاً التداخل و الدمج للملمس والاختلاف في بلاطات الحوائط  في الحمام و الذي يثريه و يعطيه طابع مميز. يفصل الدوش و حوض الاستحمام باب زجاجي لفصل، حتى نحصل على فصل إستخدامات، كما يتميز باقي تصميم الحمام بطابع مودرن و بسيط.

الإضاءة

Moradia Unifamiliar - Trofa, Central Projectos Central Projectos مسبح
Central Projectos

Central Projectos
Central Projectos
Central Projectos

و في النهاية نترككم مع المنظر الخارجي بلقطة ليلة، حيث تظهر اللإضاءة الليلة و التي هي موزعة بشكل جيد. الفناء بشكل عام مصمم بشكل رائع حيث أنه مقسم بحيث يكون هناك بعض الأجزاء من الخشب و بعضها الأخر من الحشائش الخضراء، أما النصيب الأكبر فهو لحمام السباحة فهو بطل الفناء بلونة الأزرق الرائع.

هكذا تحول بيت المزرعة لبيت الأحلام
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