هل فكرت يوماً في بيت أحلامك؟ هل هو بيت في قلب المدينة أو أنه مجرد مكان تلجأ إليه للهروب من صخب الحياة على شاطئ أو في مكان هادئ؟هل هو منزل بسيط أو منزل فاخر؟

اليوم نتجول في منزل الأحلام، و هو منزل عائلي فاخر يقع في تروفا في البرتغال من تصميم CENTRAL PROJECTOS. المنزل يحتوي على دورين، فالدور الأرضي و الذي يحتوي على الفراغات العامة حيث الإجتماعات العائلية والدور العلوي والذي صمم ليكون فراغ أكثر خصوصية. منزل عائلي و فارهه، بتفاصيل فاخرة و مبهرة على طراز معاصر يخطف الأبصار.

أترككم مع هذا المنزل الساحر ورحلة من الداخل و الخارج..