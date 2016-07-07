7 أفكار لتصميم فناء داخلي خلاب

يعتبر الفناء الداخلي من العناصر الهامة في بعض الطرز المعمارية خاصة القديمة منها ، فقد كان في الطراز الإسلامي عنصراً رئيسياً في المنزل يحدد على أساسه تصميم بقية العناصر ، كما لم يكن الحال بأقل من ذلك في الطراز التقليدي لعمارة البحر المتوسط وغيره من الطرز القديمة المختلفة.

ولم يقتصر الأمر على الطرز القديمة فقط بل أن بعض المعماريين الجدد يفضلونه بشدة متى توافرت لهم المساحة لتواجده في التصميم ، ذلك أن له فوائد تصميمية هائلة ، فهو يعتبر حل بيئي مثالي للتغلب على درجات الحرارة العالية عن طريق الظلال التي يسمح بها في النهار بالإضافة إلى استخدامه في أغراض عديدة كاستقبال الضيوف أو فتح نوافد غرف المنزل الداخلية عليه.

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض الأفكار التي تجعل من الفناء الداخلي عنصراً جميلاً في المنزل وتتيح الإستفادة منه استفادة قصوى: