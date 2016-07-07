7 أفكار لتصميم فناء داخلي خلاب

يعتبر الفناء الداخلي من العناصر الهامة في بعض الطرز المعمارية خاصة القديمة منها ، فقد كان في الطراز الإسلامي عنصراً رئيسياً في المنزل يحدد على أساسه تصميم بقية العناصر ، كما لم يكن الحال بأقل من ذلك في الطراز التقليدي لعمارة البحر المتوسط وغيره من الطرز القديمة المختلفة.
ولم يقتصر الأمر على الطرز القديمة فقط بل أن بعض المعماريين الجدد يفضلونه بشدة متى توافرت لهم المساحة لتواجده في التصميم ، ذلك أن له فوائد تصميمية هائلة ، فهو يعتبر حل بيئي مثالي للتغلب على درجات الحرارة العالية عن طريق الظلال التي يسمح بها في النهار بالإضافة إلى استخدامه في أغراض عديدة كاستقبال الضيوف أو فتح نوافد غرف المنزل الداخلية عليه.
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض الأفكار التي تجعل من الفناء الداخلي عنصراً جميلاً في المنزل وتتيح الإستفادة منه استفادة قصوى:
إذا كانت مساحة الفناء الداخلي صغيرة فإن الحل الأمثل للتغلب على ذلك و إظهاره بشكل أكبر في المساحة هو استخدام اللون الأبيض في الحوائط ، فاللون الأبيض يوحي بالاتساع بالإضافة إلى أنه يتماشى مع أي لون آخر ويعطى إضاءة طبيعية مريحة للعين.
فكما نرى في هذه الصورة استخدم المصمم اللون الأبيض مع اللون الطبيعي للخشب في الشبابيك و المظلة و أضاف أرضية خشبية أيضاً ليكمل الشكل الجمالي للفناء ، ولم يتطلب الأمر بعد ذلك إلا حمام سباحة صغير تحيطه الخضرة من جانبين ليكون شكل الفناء النهائي بسيطاً وساحراً.
هذه الفكرة قد يفضلها الكثيرون فحمام السباحة أصبح مطلباً مرغوباً بشدة خاصة للأبناء للحفاظ على أمانهم و للحفاظ على خصوصية الأسرة أيضاً.
في التصميم الموضح بالصورة يظهر حمام سباحة ذو درجات داخلية ذات شكل جميل مضاف إليها إضاءة صناعية للاستخدام الليلي ومقاعد بعدد أفراد الأسرة للاسترخاء ،ويوجد أيضاً منضدة للطعام للاستخدامات المختلفة .. هذا الحل مناسب جداً للأسرة.
من الأفكار الجميلة أيضاً تحويل الفناء الداخلي لنموذج مصغر من الحديقة و تنسيقها تماماً كما ننسق الحدائق الكبيرة ولكن بشكل أصغر.
فكما في الصورة استخدم المصمم الأحجار الصغيرة و الزلط لصنع أحواض شجرصغيرة الحجم ونسقها بشكل جمالي مع أرضية من النجيلة الخضراء و عدة نخلات صغيرات أعطت المساحة الصغيرة للفناء الداخلي انطباعاً و كأنه حديقة منزل كبيرة منسقة بعناية… فكرة تتمتع بالذكاء!
حتى وإن كانت مساحة الفناء الداخلي صغيرة جداً بحيث لاتسمح بوجود حديقة منسقة ولا حمام سباحة فإنها لازالت تتمتع بميزة أنها تعتبر تهوية و متنفس للمنزل و يمكننا أن نضع فيها منضدة صغيرة لأربعة أشخاص و شجرة وسجادة فنكون حولنا الفناء لشرفة ذات خصوصية و تميز.
إذا توافرت لدينا مساحات كبيرة للأفنية فإننا يجب ألا نهدر قطعة صغيرة منها إلا ونستغلها الاستغلال الأمثل ، فكما هنا استطاع المصمم أن يضع كل عناصر الترفيه و البهجة في الأفنية في مكان واحد ، حمام سباحة كبير ملتف حول الحديقة وتحيطه جدران مغطاة أيضاً بالأشجار، كما أضاف مظلة خشبية رائعة ساعدت في تشكيل الضوء و الظل بشكل جمالي مبهر.
كما راعى المصمم أيضاً الأرضيات فجعلها متنوعة و متناسقة مع الأغراض المختلفة للفناء.
هذه الفكرة مميزة جداً لمحبي اللون الأخضر، تستطيع أن تملأ عينك باللون الأخضر وتعطيها انطباعاً وكأنك تشاهد مساحة لانهائية مفتوحة من الأخضر و ذلك عن طريق تنفيذ مانراه بالصورة.
فقد اختار المصمم أن يسدل النجيلة الخضراء على الحوائط و الأرضية معاً بشكل مميز و ذكي و أضاف على زينة المشهد بعض الأحواض البيضاء التى بها أشجار صغيرة أيضاَ فكانت النتيجة مساحة لانهائية من اللون الأخضر الجميل.
هذه الصورة للفناء الداخلي تظهر لنا كم هو جميل أن نختار الألوان المستخدمة بعناية و تنسيق فالأخضر مع أزرق حمام السباحة مع الأبيض في الحوائط و الوردي في قرميد السقف ، كل هذا مع لون الحجر في الحائط الجانبي و لون الخشب الطبيعي قد أعطى نتيجة رائعة أضاف إليها لون السماء القادم من السقف المفتوح و كأن السماء عنصر من عناصر التصميم المبهر!